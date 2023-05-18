Tôi làm 'dữ' nên chồng đành khai danh tính của nhân tình, ngày gặp mặt định lao vào cấu xé, tiểu tam lập tức đưa một tờ giấy, đọc xong tôi chết điếng người

Tâm sự gia đình 18/05/2023 16:03

Trong suốt 20 năm bên nhau, chồng chưa bao giờ làm tôi buồn, nhưng đến một ngày mọi chuyện vỡ lẽ khiến tôi suy sụp tột độ khi biết bí mật mà anh ấy che giấu bao lâu nay.

Nhân vật chính của câu chuyện này là vợ chồng cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi), cặp đôi đã chung sống hạnh phúc suốt 20 năm. Nhưng gần đây cô Yoon đang bị suy sụp tột độ khi biết bí mật che giấu của chồng mình.

Cô Yoon cho biết, trong suốt 20 năm bên nhau, chồng cô chưa từng đi chơi qua đêm bao giờ. Nhưng vào khoảng thời gian gần đây, đêm nào cũng vậy, mặc dù đã tối muộn nhưng chồng cô vẫn chưa về nhà, lo lắng nên cô cũng gọi cho chồng nhưng không ai bắt máy. Vì thế khi chồng về chị một mặt lo lắng, một mặt thì lên tiếng chất vấn.

Tôi làm 'dữ' nên chồng đành khai danh tính của nhân tình, ngày gặp mặt định lao vào cấu xé, tiểu tam lập tức đưa một tờ giấy, đọc xong tôi chết điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người chồng ấp úng mãi không nói nên lời, nhưng vì cô Yoon tấn công quá mạnh mẽ, người chồng rốt cuộc cũng khai là mình đã ngoại tình với một người phụ nữ mà ông gặp tại một cuộc họp vào ba năm trước. Nghe xong cô Yoon khóc nấc lên và không thể tin được người chồng bên mình suốt 20 năm lại phản bội mình những 3 năm nay.

Cô Yoon tức tối đâm đơn kiện người tình của chồng  cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi), nhưng lúc này biến cố lại xảy ra. Người phụ nữ mà chồng nói là người tình của anh, một mực nói rằng cô ta không thân thiết với chồng cô Yoon, một người phụ nữ khác cùng nhóm mới là người tình của chồng cô Yoon.

Tôi làm 'dữ' nên chồng đành khai danh tính của nhân tình, ngày gặp mặt định lao vào cấu xé, tiểu tam lập tức đưa một tờ giấy, đọc xong tôi chết điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này cô Yoon mới ‘ngờ ngợ’ nhưng vẫn không tin lời cô Kim nói và nhất quyết cho rằng cô chính là người tình của chồng.

Vấn đề ở đây là cô vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh hai người họ đã ngoại tình. Đúng là cô Kim và chồng cô Yoon nhắn tin và gọi cho nhau rất nhiều, nhưng nội dung họ trò chuyện lại không có gì đáng ngờ.

Tuy nhiên, vì quâ hổ thẹn chồng cô Yoon cũng xác nhận cô Kim là người tình của mình, đồng thời mô tả chính xác đặc điểm ngoại hình của coi Kim. Sau đó, cô Kim như ‘phát điên’ lập tức đâm đơn kiện chồng cô Yoon tội khai gian và cho rằng mình bị oan và chồng cô Yoon không có bằng chứng nào về việc họ ngoại tình.

Cô Yoon nghẹn ngào nói: “Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ dường như biến thành một mớ hỗn độn, tôi không biết mình sẽ ra sao sau những tổn thương này.”

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