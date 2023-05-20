Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ

Tâm sự gia đình 20/05/2023 18:27

Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi luôn chăm lo cho chồng tỉ mỉ thậm chí không tiếc tiền mở công ty riêng cho anh, vậy mà anh lại cùng nhân tình làm một việc khiến tôi ‘rùng mình’ mỗi khi nghĩ đến.

Có những lúc chúng ta vẫn chưa có bằng chứng hay vật chứng gì nhưng vẫn cảm giác được người bên gối của chúng ta đang ngoại tình.

Đó là trường hợp của cô Yoon (tên nhân vật đã bị thay đổi), cô và chồng là một cặp đôi ở độ tuổi ngoài 30. Cả hai đã chung sống hạnh phúc với nhau trong nhiều năm liền. Gia đình mẹ đẻ của cô Yoon rất giàu có. Từ khi kết hôn đến nay cô và gia đình đã giúp đỡ cho chồng cô rất nhiều.

Thậm chí cô Yoon còn bỏ tiền ra mở một bệnh viện cho chồng làm chủ vì chồng cô là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô Yoon những tưởng mình sẽ sống một cuộc sống mỹ mãn dài lâu.

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc sống của cô đã bị đảo lộn. Một ngày sau khi thấy nhận thấy sự thay đổi khác thường của chồng, cô đã bắt đầu nghi ngờ chồng mình. Cô đã cố gắng thu thập nhiều bằng chứng khác nhau về việc ngoại tình của chồng nhưng đều không tìm được gì, và cô phải nhờ đến sự trợ giúp của cố vấn tại bệnh viện của chồng.

Và sự thật gây sốc đã phơi bày trước mặt cô Yoon, người cố vấn ở công ty của chúng lại chính là người tình của chồng cô. Sau khi bị cô Yoon thăm dò, cố vấn đã tự nhận tội và xin lỗi.

Chồng cô đã yêu người tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau đó chồng cô đã thuyết phục cô gái đó đi kiếm việc làm và tuyển thẳng cô vào làm trưởng phòng cố vấn.

Vì thế cô Yoon đã bắt người tình của chồng phải viết một bản thỏa thuận với mình, hứa là sẽ nói ra toàn bộ sự thật, thì cô Yoon không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào. Sau đó cô Yoon đã thuận lợi thu thập tất cả các bằng chứng và đệ đơn ly hôn.

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc người tình của chồng khai tất cả mọi chuyện, nghe đến câu này mới khiến cô Yoon đau đớn tột cùng, chồng cô vậy mà lại âm mưu với người tình lên kế hoạch giết cô, nhằm chiếm đoạt tài sản và bỏ đi nơi khác sống cùng nhau.

Cô Yoon đang bị sốc nặng sau tất cả mọi chuyện, cô không ngờ chồng mình dám đưa nhân tình vào chính bệnh viện cô đã mở cho anh ta. Cô cũng cảm thấy ‘rùng mình’ vì đã sống nhiều năm trời với một người chồng tồi tệ như vậy.

 

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn

Lại tắt máy tính dùm chồng, nhưng những thứ đang chiếu trên màn hình máy tính lại đập vào mắt khiến tôi ám ảnh cả đời.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

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