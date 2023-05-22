Nghe tiếng 'thở gấp' trong phòng làm việc của chồng, tôi 'đạp cửa' xông vào nhưng phòng không có ai, nhìn qua thứ đang chiếu trên máy tính tay chân tôi run rẩy ngất lịm đi 

Tâm sự gia đình 22/05/2023 14:17

Chồng đổ lỗi cho tôi vì đã nghi ngờ anh và khăng khăng cho rằng mình không ngoại tình chỉ vì lý do này.

Cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi) là một người phụ nữ 35 tuổi và ở nhà nội trợ toàn thời gian. Cô và chồng mình lấy nhau cũng đã lâu và cả hai đều rất hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, cô Jang đã phải trải qua một việc sốc nặng. Cô đã vô tình thấy lịch sử thanh toán thẻ tín dụng của chồng mình là anh Park vào vài tháng trước.

Cô bàng hoàng khi phát hiện ra là chồng mình là một ‘nhà tài trợ lớn' khi đã chi một số tiền khủng khoảng mấy trăm triệu cho một nữ chuyên quay clip ‘khiêu dâm’ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nghe tiếng 'thở gấp' trong phòng làm việc của chồng, tôi 'đạp cửa' xông vào nhưng phòng không có ai, nhìn qua thứ đang chiếu trên máy tính tay chân tôi run rẩy ngất lịm đi  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết sự thật, cô Jang liền tức giận mắng chồng mình: "Anh bỏ nhiêu đó tiền chỉ để xem cái thứ này thôi đó hả, anh có thấy người thật bao giờ chưa? Đầu óc anh có bệnh hả? Hình thức kiếm tiền này không khác gì lừa tình."

Thấy vợ phẫn nộ như vậy, anh Park lập tức phản đối gay gắt rằng anh chưa bao giờ thực sự gặp cô gái ‘khiêu dâm’ trên mạng đó và cũng chưa từng bao giờ liên lạc riêng với cô kia. Và đây chỉ là niềm vui của anh chứ không phải ngoại tình.

Lúc đầu, cô Jang cũng tin lời chồng mình nói và không ‘cằn nhằn’ nữa. Nhưng một khoảng thời gian sau lại xảy ra chuyện, cô là vợ của anh Park nhưng phải ngồi đây xem anh Park đau khổ khi cô gái đóng phim khiêu dâm mà anh ấy thích chụp ảnh cưới với diễn viên nam khác. Và anh Park ngày càng trở nên 'điên cuồng' vì cô gái đó hơn nữa.

Nghe tiếng 'thở gấp' trong phòng làm việc của chồng, tôi 'đạp cửa' xông vào nhưng phòng không có ai, nhìn qua thứ đang chiếu trên máy tính tay chân tôi run rẩy ngất lịm đi  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Jang thấy niềm tin của mình đang dần bị phá vỡ nhưng anh Park vẫn cứ đinh ninh rằng đó không phải là ngoại tình. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì những cuộc cãi vã với nhau thường xuyên. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau và nghĩ rằng đối phương mới là có lỗi và rồi gia đình cô Jang cũng tan vỡ. Vợ chồng cô Jang đã đệ đơn ly hôn.

Cô Jang đang rất buồn và suy sụp về chuyện này, cô không biết đến khi nào mình mới có thể vượt qua cú sốc tinh thần này.

 

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