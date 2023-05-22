Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát 

Tâm sự gia đình 22/05/2023 16:56

Chồng tôi và nữ đồng nghiệp công khai 'sờ mó' trước mặt tôi, nhưng khi tôi chưa kịp nổi giận thì chồng tôi cùng người tình lại nói một câu khiến tôi chết điếng người.

Cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) là một bà mẹ đang ở độ tuổi 32 tuổi và đang nuôi con trai được 30 tháng tuổi. Nuôi con thôi là đã rất vất vả, nhưng cô vừa đi làm vừa nuôi con lại càng vất vả hơn gấp trăm lần.

Nhưng tất cả đều chẳng là gì nếu so với những khó khăn mà chồng cô đã làm ra. Chồng cô vì phụ nữ khác mà về nhà nhất quyết đòi ly hôn mặc kệ vợ con và cuộc sống của cô bây giờ chẳng khác gì địa ngục. Cô và chồng mình đã gặp nhau ở trường đại học và ở bên nhau 10 năm, họ hẹn hò rồi kết hôn nên cô hoàn toàn tin tưởng chồng mình vô điều kiện.

Khoảng sáu tháng trước, chồng cô bắt đầu làm thêm giờ thường xuyên hơn và ra cửa từ sáng sớm, về nhà lúc tối muộn. Cô Kim đã bắt đầu cảm thấy chuyện chẳng lành. Vì vậy, cô đã lén xem điện thoại của chồng.

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Cô khóc nức nở khi thấy chồng mình gần như dành cả ngày để nói chuyện với một người phụ nữ khác, những dòng tin nhắn ngọt ngào như đâm thẳng vào tim cô. Chồng cô đã nhắn cho người tình rằng: “Anh yêu em, anh muốn ở bên em”.

Điều còn khiến cô Kim sốc hơn là người tình chính là đồng nghiệp của anh và anh từ lúc vào công ty tới giờ đã giới thiệu mình là người chưa lập gia đình. Sau khi biết chồng ngoại tình, cô ‘nổi điên’ gào thét đòi ly hôn, đau lòng vì cảm giác bị phản bội. Nhưng chồng cô đã van xin cô tha thứ dù chỉ một lần và chồng cô sẽ chấm dứt mối quan hệ ‘tày đình’ kia.

Lúc đầu, cô muốn kết thúc tất cả vì tức giận và bị phản bội, nhưng cô đã suy nghĩ lại. Cô cảm thấy đứa con trai nhỏ của mình đều cần có cả bố và mẹ ở cạnh bên, thế là cô quyết định tha thứ cho chồng. Tất nhiên, cơn giận không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều nên cô thường xuyên giận chồng hết lần này đến lần khác.

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình và chỉ lắng nghe mỗi khi cô ‘cằn nhằn’. Sau đó 3, 4 tháng trôi qua cô cứ nghĩ vết thương lòng của mình đã mờ dần vì chồng cô rất thành khẩn hối lỗi, chăm sóc cô và con rất tốt. Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tháng, chồng cô đột nhiên đòi ly hôn. Chồng cô nói rằng anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và cố gắng cắt đứt vời người tình nhưng không được. Còn nói rằng sống với cô Kim không hợp nên muốn ly dị

Cô sốc đến mức không biết phải làm sao. Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của chồng cô ngày càng trở nên trơ trẽn hơn. Lúc đầu, chồng cô luôn nói chuyện với vẻ áy náy, nhưng càng về sau, chồng cô càng nặng lời vì cô không đồng ý ly hôn và bắt đầu trách cô ‘ngu ngốc’.

Thậm chí chồng cô còn tuyên bố rằng người tình quyết định sẽ nuôi con trai của họ, vì vậy đừng lo lắng cho con trai và cứ ly hôn đi. Cô Kim chưa kịp bình tĩnh đã nghe lời nói ‘trơ trẽn’ của chồng khiến cô như sụp đổ. Cô không hiểu sao là bố của một đứa trẻ ba tuổi, anh ta lại vô trách nhiệm đến thế. Cô vẫn không thể tin được rằng đây người chồng do chính tay cô chọn và đã ở bên cô mấy mươi năm nay.

Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

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