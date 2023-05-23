Trong đêm giông, tôi chết lặng nhìn chị dâu ‘goá phụ’ đang ‘quần nhau’ cùng bố chồng, khi biết bị phát hiện họ chỉ đưa ra một thứ, khiến tôi vừa khóc vừa cười

Tâm sự gia đình 23/05/2023 16:42

Anh chồng mất đã lâu, chị dâu không nhịn được đã 'leo lên giường bố chồng', khi bị tôi phát hiện cả hai không những không sợ hãi mà còn đưa ra quyết định động trời.

Mới đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về một mối quan hệ 'tréo ngoe' giữa một đôi nam nữ mới kết hôn gần đây. Hai người là cha chồng và con dâu trước khi kết hôn.

Các trang truyền thông của Mexico đã đưa tin về trường hợp của một cô con dâu Jess (tên nhân vật đã được thay đổi) góa chồng do một vụ tai nạn xe hơi và mới đây chính cô cũng kết hôn luôn với bố chồng là ông John (tên nhân vật đã được thay đổi). Chồng của cô Jess là anh Rio (tên nhân vật đã được thay đổi) đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2016.

Trong đêm giông, tôi chết lặng nhìn chị dâu ‘goá phụ’ đang ‘quần nhau’ cùng bố chồng, khi biết bị phát hiện họ chỉ đưa ra một thứ, khiến tôi vừa khóc vừa cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm đó, Jess và người chồng quá cố đã có hai mặt con với nhau. Lúc đấy, cả Jess và ông John đều đau buồn trước sự qua đời của anh Rio.

Để rồi, sự cảm thông an ủi giúp nhau vượt qua đau buồn đã trở thành một tình cảm cấm kỵ. Jess và ông John ở bên nhau mỗi ngày để an ủi giúp đỡ đối phương sớm vượt qua đau khổ, rồi hai người đã yêu nhau và phát triển thành người yêu của nhau.

Trong đêm giông, tôi chết lặng nhìn chị dâu ‘goá phụ’ đang ‘quần nhau’ cùng bố chồng, khi biết bị phát hiện họ chỉ đưa ra một thứ, khiến tôi vừa khóc vừa cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Jess và ông John đã từ bỏ mối quan hệ bố chồng nàng dâu để chính thức trở thành người yêu đang trong một mối quan hệ lãng mạn. Và họ cũng đã tổ chức một đám cưới tuyệt vời trên một bãi biển.

Hai người bắt đầu hẹn hò 8 tháng sau cái chết của anh Rio. Quyết định tiến đến cuộc hôn nhân này đã hủy hoại hoàn toàn các mối quan hệ gia đình của họ. Một đứa con của cô Jess đã để cho ông nội nuôi, còn đứa con khác thì do chị dâu của cô chăm sóc.

Trong đêm giông, tôi chết lặng nhìn chị dâu ‘goá phụ’ đang ‘quần nhau’ cùng bố chồng, khi biết bị phát hiện họ chỉ đưa ra một thứ, khiến tôi vừa khóc vừa cười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng khi đọc về tin tức này đã bình luận rằng:

“Kết hôn xong còn loạn hơn nữa cho xem"

"Tôi không nghĩ mình có thể làm được tới như vậy đâu, cho dù tôi có yêu đối phương đến đâu đi chăng nữa”

“Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ rất mông lung"

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc không thấy vợ đâu, mò mẫm đi tìm thì nghe tiếng thở gấp vọng ra từ phòng bố mình, tá hỏa chạy ập vào nhìn cảnh tượng trước mắt tôi chết lặng

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc không thấy vợ đâu, mò mẫm đi tìm thì nghe tiếng thở gấp vọng ra từ phòng bố mình, tá hỏa chạy ập vào nhìn cảnh tượng trước mắt tôi chết lặng

Tỉnh giấc không thấy vợ đâu nên tôi vội lo lắng đi tìm, nhưng tới gần phòng của bố mình thì tôi lại nghe tiếng vợ mình trong đó, khi 'phát điên' xông vào, tôi 'ngẩn người' vì cảnh tượng này.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

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