Viết cho những người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lòng lại đầy sóng gió

Tâm sự gia đình 14/07/2018 10:57

Khi sinh ra không ai tự dưng mạnh mẽ. Phải trải qua những thử thách của cuộc đời, khi đó mới quyết định được bạn kiên cường đến dường nào.

Ngày xưa, chị là người phụ nữ yếu đuối, luôn muốn có một người ở bên chăm sóc, che chở. Chị sợ cô đơn và luôn lấp đầy điều đó bằng việc yêu và kết hôn với một người. Nhưng rồi chị bị phản bội bởi người mà mình dốc cạn hết tâm trí để yêu. Người đó nói không còn đủ sức để cứ mãi bảo vệ chị và anh ấy muốn giải thoát cho mình. Anh ấy qua lại với người phụ nữ lớn tuổi hơn, có địa vị cao trong xã hội. Chợt nhìn lại mình, chị chẳng có gì ngoài trái tim yêu anh và một tâm hồn rệu rã vì bị bội bạc. Chị khóc nhiều nhưng rồi cũng vực dậy được và trở nên kiên cường hơn.

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Phụ nữ không tự dưng mà mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Chị bắt đầu lao vào tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội thăng chức, thậm chí còn học thêm vào ban đêm. Ngày đi làm, chăm con, tối lại đi học. Mệt mỏi, xuống tinh thần nhưng khi nghĩ đến người đàn bà của anh, chị trở nên mạnh mẽ hơn. Chị phải cho anh biết, không phải phụ nữ nào cũng muốn yếu đuối, chẳng qua là họ tôn trọng người đàn ông bên cạnh mà thôi. Nếu anh muốn nhìn thấy một người mạnh mẽ, chị sẽ cho anh biết chị cũng dư sức làm chuyện đó.

Sau một thời gian, chị tự tin hơn trong giao tiếp, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Thấy chị giỏi giang, lại cố gắng chăm chỉ, cấp trên giao cho chị nhiều dự án lớn. Và cũng chính lúc đó, chính chị là người đệ đơn ly hôn. Chị muốn chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông tệ bạc, chứ không còn dùng dằng níu kéo như xưa. Bây giờ có đủ tài chính trong tay, chị muốn chính chị là người phải bỏ rơi anh. Chị muốn cho anh biết giá trị của mình như thế nào. Chị không đơn giản là một người suốt ngày ở nhà ăn bám chồng, sống bám vào tình yêu dư thừa của anh.

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Họ phải trải qua hết thảy những nỗi đau rồi tự động sẽ kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn, chị được quyền nuôi con. Mẹ con chị sống dựa vào nhau suốt thời gian qua, anh thì chạy theo người phụ nữ kia. Lâu lâu, anh tìm đến chị muốn quay lại, anh nói cuộc sống của mình không thật sự hạnh phúc khi không có chị và con. Đổi lại sự thành khẩn của anh là nụ cười dửng dưng của chị. Chị không đồng ý để một người làm tổn thương mình đến hai lần. Vả lại chị thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không có anh.

Ai cũng nói chị mạnh mẽ, nhưng họ lại không biết thời gian qua chị đã trải qua những điều gì. Ai cũng hâm mộ chị kiên cường, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng không một ai biết lòng chị cũng đầy sóng gió. Ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng nội tâm bên trong đầy phong ba bão táp. Nhiều lần muốn tha thứ cho anh, nhưng chị không muốn trở lại với hình ảnh của người phụ nữ yếu đuối trước kia. Vì thế chị đành chọn cách mạnh mẽ. Nhiều lần nhìn thấy con quấn quýt ba, chị nghĩ có nên quay lại hay không? Nhưng rồi nghĩ đến người phụ nữ kia, chị lại cương quyết buông bỏ.

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Có đôi lúc yếu lòng nhưng phụ nữ cũng phải chọn cách mạnh mẽ để đương đầu - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường phụ nữ mạnh mẽ sẽ nhiều nước mắt hơn một người bình thường. Chẳng qua là nước mắt của họ chảy ngược không ai thấy được mà thôi. Kẻ đứng ngoài cuộc đừng ca tụng đàn bà mạnh mẽ sẽ được hạnh phúc. Đừng tung hô phụ nữ phải kiên cường mới tồn tại được trong cuộc đời này. Bởi bạn không biết được hành trình để trở thành người mạnh mẽ đau đớn biết dường nào đâu. Có khi đánh đổi cả thanh xuân, nước mắt và máu để có được danh xưng đàn bà kiên cường. Có lần chị nói với tôi hay là bỏ hết chẳng cần mạnh mẽ nữa. Nhưng rồi nhìn đứa con thơ, chị nghĩ bản thân không được quyền yếu đuối. Yếu đuối sẽ thiệt thân và bất lợi cho con. Vì vậy mà chị lại chọn mạnh mẽ. Khi sinh ra, bạn không có quyền được chọn cho mình cuộc sống như thế nào. Chỉ khi đi qua sóng gió, khi đứng giữa ngã ba đường, bạn mới biết được nên chọn cho mình một danh xưng như thế nào cho phù hợp.

Đàn bà ơi! Có những lúc yếu đuối chẳng thể nào cưỡng lại được. Vậy thì yếu mềm hết hôm nay thôi, mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Bởi cuộc đời này người càng yếu đuối càng bị người khác chà đạp. Thế nên mạnh mẽ được cứ mạnh mẽ, kiên cường được cứ kiên cường.

 

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