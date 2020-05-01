Vì yêu thật lòng nên tôi không bận tâm chuyện cô ấy đã có một đời chồng

Bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người vẫn bóng gió sau lưng nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi yêu cô ấy thật lòng nên cho dù là phụ nữ một đời chồng, đã từng có quá khứ ra sao thì tôi vẫn chọn ở bên đến trọn đời.

Tôi hiểu rằng với phụ nữ từng nếm trải nhiều tổn thương và đổ vỡ trong quá khứ rất khó để mở lòng và có thể tin yêu thêm một lần nữa. Người phụ nữ tôi yêu vẫn mang trong mình mặc cảm đó. 3 năm bên cạnh, biết bao nhiêu lần tôi bày tỏ tình cảm của mình mà cô ấy vẫn lắc đầu. Cô ấy nói với tôi rằng: “Em là phụ nữ một đời chồng, em không giống như những người đàn bà khác”. Tôi đã nói với cô ấy: “Một đời chồng hay hai đời chồng thì có gì quan trọng. Quá khứ ấy em hãy bỏ qua một bên đi”. Cô ấy bảo 'em không giống như những người phụ nữ khác' - Ảnh minh họa: Internet Khi mới quen, tôi không hề biết cô ấy đã ly hôn. Chỉ thấy người phụ nữ này gương mặt phảng phất nỗi buồn. Cô ấy ít nói, hiền lành. Tiếp xúc lâu ngày mới thấy cô ấy tinh tế và sâu sắc vô cùng. Tôi nghĩ rằng người đàn ông nào có được cô ấy quả là may mắn. Qua vài người bạn, tôi biết được rằng cô ấy đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân. Khi đó tôi nhận ra mình đã có tình cảm với cô ấy. Tôi quyết định sẽ theo đuổi và không bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như vậy.

Người đời thường nhìn những người đàn bà từng ly hôn với cái nhìn thiếu thiện cảm. Khi tôi tâm sự với vài người bạn thân rằng mình yêu cô ấy thì mọi người ngạc nhiên, có người thì hoài nghi nghĩ rằng tôi đùa. Họ nói rằng: “Sao lại là người phụ nữ đã từng đổ vỡ? Mày đẹp trai, chưa từng có vợ, công việc lại tốt thì có khó gì để tìm một em trẻ đẹp?”. Người khác thì cười bảo: “Hay là muốn đổi khẩu vị? Muốn xem cô ta có gì lạ so với em khác sao?”. Nghe vậy, tôi nghiêm túc bảo rằng đừng có đùa như vậy, tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi muốn dùng tình yêu của mình để xoa dịu quá khứ đầy tổn thương của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Một khi đã yêu thật sự, con người ta sẽ không quan trọng chuyện xuất thân, giàu nghèo, hoàn cảnh. Con tim đã rung động thì làm gì có chuyện tính toán thiệt hơn, còn bận lòng quá nhiều về những gì đã qua? “Anh yêu em nhưng anh sợ chúng ta không hạnh phúc” – đó chỉ là lời nói của một kẻ yêu không đủ. Tình yêu đó hời hợt, nông cạn và yếm thế. Còn tôi, quá khứ hay những chuyện đã qua không làm giảm sút đi giá trị của người phụ nữ tôi yêu. Tôi biết cô ấy tốt, hiền lành, là người tôi cần có bên cạnh. Như vậy là đủ rồi.

Khi nghe cô ấy kể về chồng cũ, tôi không thể tưởng tượng được rằng một người chồng có thể đối xử như thế với vợ của mình. Anh ta vô tâm, đối xử tệ bạc, thậm chí đã dắt người bạn thân về ngủ trên chiếc giường của cô ấy. Khi cô ấy đòi ly hôn, anh ta đã dọa sẽ giết chết cô ấy. Khi nghe cô ấy kể, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Tôi muốn dùng tình yêu của mình xoa dịu quá khứ, để chứng minh cho cô ấy thấy rằng đàn ông tốt trên đời này vẫn còn nhiều lắm. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình - Ảnh minh họa: Internet 7 năm ly hôn, cũng là một quãng thời gian dài nhưng cái bóng của quá khứ vẫn bao trùm lên cuộc sống của cô ấy. Tôi biết cô ấy dùng sự mạnh mẽ gai góc để che giấu đi con tim mềm yếu. Cô ấy tỏ ra mình cứng cỏi, từ chối tình cảm của tôi không phải vì không yêu mà là sợ mình tổn thương thêm một lần nữa. 5 năm theo đuổi, cô ấy mới gật đầu đồng ý. Cha mẹ tôi phản đối nhưng tôi đã thuyết phục để họ chấp nhận cô ấy. Bạn bè, đồng nghiệp nhiều người vẫn bóng gió sau lưng nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi yêu cô ấy thật lòng nên cho dù là đàn bà một đời chồng, đã từng có quá khứ ra sao thì tôi vẫn chọn ở bên đến trọn đời.

Có chồng mà vẫn thấy cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ Đàn bà lấy chồng có một người đàn ông thương yêu, chia sẻ và quan tâm thì cuộc sống chẳng khác nào thiên đường. Ngược lại, lỡ lấy nhầm chồng thì cuộc đời phụ nữ chẳng khác nào rơi xuống địa ngục.

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