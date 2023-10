Đàn ông trước khi chê vợ hãy hỏi ngược bản thân: ‘Mình đã làm được gì cho cô ấy?’

Đàn ông vô tâm không chỉ biểu hiện ở sự thờ ơ với gia đình. Mà những lời nói của họ chẳng biết vô tình hay hữu ý cũng xát muối vào lòng phụ nữ. Nhiều người đàn ông chê vợ già nua, xấu xí, chê bai vợ mình chẳng bằng vợ của những người khác… Lời đàn ông nói ra có khi tức khắc quên ngay. Chỉ có những người phụ nữ nghe chồng chê bai luôn bị tổn thương nặng nề.

Những câu chê bai của chồng như xát muối vào lòng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao đàn ông hay chê bai và so sánh vợ? Khi cuộc sống hôn nhân nhàm chán, nhiều va chạm, đàn ông ích kỷ luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của phụ nữ. Họ nghĩ rằng nếu vợ mình được như vợ người khác thì hẳn gia đình đã yên ấm, vui vẻ hơn. Thế nhưng, đàn ông có mấy ai hiểu rằng chính họ chẳng dùng cái Tâm để đối đãi với người phụ nữ của mình. Vợ xấu hay đẹp đều do chồng, vui vẻ hay gắt gỏng cũng là do chồng mà ra cả. Đàn ông chê vợ là những người không bằng lòng và không biết đủ với hạnh phúc mà mình đang có.