Đàn ông trước khi chê vợ hãy hỏi ngược bản thân: ‘Mình đã làm được gì cho cô ấy?’

Đàn ông chê vợ xấu hãy tự hỏi bản thân: "Mình đã từng một lần phụ vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy thảnh thơi đắp một chiếc mặt nạ? Mình đã kiếm đủ tiền để cô ấy có thể đi spa chăm chút làn da?". Nếu không làm được thì đàn ông nên thấy hổ thẹn chứ đừng mở miệng chê bai.

Đàn ông vô tâm không chỉ biểu hiện ở sự thờ ơ với gia đình. Mà những lời nói của họ chẳng biết vô tình hay hữu ý cũng xát muối vào lòng phụ nữ. Nhiều người đàn ông chê vợ già nua, xấu xí, chê bai vợ mình chẳng bằng vợ của những người khác… Lời đàn ông nói ra có khi tức khắc quên ngay. Chỉ có những người phụ nữ nghe chồng chê bai luôn bị tổn thương nặng nề. Những câu chê bai của chồng như xát muối vào lòng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Vì sao đàn ông hay chê bai và so sánh vợ? Khi cuộc sống hôn nhân nhàm chán, nhiều va chạm, đàn ông ích kỷ luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của phụ nữ. Họ nghĩ rằng nếu vợ mình được như vợ người khác thì hẳn gia đình đã yên ấm, vui vẻ hơn. Thế nhưng, đàn ông có mấy ai hiểu rằng chính họ chẳng dùng cái Tâm để đối đãi với người phụ nữ của mình. Vợ xấu hay đẹp đều do chồng, vui vẻ hay gắt gỏng cũng là do chồng mà ra cả. Đàn ông chê vợ là những người không bằng lòng và không biết đủ với hạnh phúc mà mình đang có.

Những câu nói mà đàn ông vẫn thường thốt lên với vợ là: “Cô chỉ là người đàn bà ăn bám, vô tích sự”, “Sao mà em già thế, xấu thế”, “sao mà vợ của A, anh B giỏi đến thế kia nhỉ?”… Là vợ, là mẹ, người phụ nữ đã cố gắng, dốc tâm dốc sức hết mình để gia đình yên ấm. Sự hy sinh ấy chẳng được chồng trân trọng lại bị phủi bỏ, thử hỏi người phụ nữ nào không cảm thấy đau lòng? Phụ nữ được mấy người đủ thời gian, đủ điều kiện để làm đẹp và ăn diện? - Ảnh minh họa: Internet Chẳng người phụ nữ nào lại không muốn mình xinh đẹp, trẻ mãi. Nhưng phụ nữ lấy chồng, sinh con được mấy người đủ thời gian, đủ điều kiện kinh tế để thảnh thơi làm đẹp? Khi nhìn thấy vợ mình xấu, đàn ông nông cạn lập tức sẽ chê bai. Còn đàn ông có tâm sẽ hiểu những vất vả, hy sinh của vợ. Đàn ông hãy tự hỏi mình: Mình đã từng một lần phụ vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy thảnh thơi đắp một chiếc mặt nạ? Mình đã kiếm đủ tiền để cô ấy có thể đi spa chăm chút làn da? Nếu không làm được thì đàn ông nên thấy hổ thẹn chứ đừng mở miệng chê bai.

Một người phụ nữ ở nhà nội trợ, chấp nhận lui về sau để chăm sóc con cái vốn dĩ đã là một thiệt thòi. Chấp nhận thụt lùi so với bạn bè, chấp nhận gác sự nghiệp qua một bên vì gia đình. Phụ nữ chẳng ngại vất vả nhưng một câu nói: “Vợ ở nhà chỉ chăm con mà cũng không xong, chẳng bù cho vợ người khác” khiến cô ấy chán chường hơn tất thảy. Nếu đem ra bàn cân để đo đếm xem ai làm việc nhiều hơn, ai đổ mồ hôi công sức nhiều hơn cho gia đình thì không một người vợ nào lại thua kém chồng cả. Vợ đẹp hay xấu, hiền lành hay gắt gỏng đều do sự đối xử của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đôi khi không hiểu rằng những câu nói nhiều khi vô tình của mình có thể khiến vợ tan nát lòng. Người phụ nữ nào cũng thích nghe những điều ngọt ngào, dễ chịu. Đàn ông thương vợ, hiểu những nỗi khó khăn vất vả của vợ hãy kề vai, cùng chia sẻ công việc nhà. Trước khi muốn chê vợ hãy hỏi ngược lại rằng mình đã đủ yêu thương cô ấy chưa?

Việc gì phải chịu đựng, phụ nữ yêu sai thì chia tay còn cưới nhầm thì hãy rời bỏ Người ta vẫn nói rằng hôn nhân là canh bạc. Người may mắn thì ít mà bất hạnh thì nhiều. Nhưng đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng đã kết hôn, đã sinh con thì như “ván đã đóng thuyền” chẳng còn có thể thay đổi được nữa. Nếu cưới nhầm chồng hãy mạnh mẽ rời đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-truoc-khi-che-vo-hay-hoi-nguoc-ban-than-minh-da-lam-duoc-gi-cho-co-ay-357704.html