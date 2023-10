Dẫu người vợ tốt đẹp đến mấy, đàn ông trăng hoa vẫn cố tìm một lí do để rời đi

Đàn ông ngoại tình bây giờ chẳng còn là chuyện hiếm nữa. Thậm chí nó dễ như mua một cốc nước ven đường vậy. Như một cuộc bán mua thông thường, đàn ông chỉ cần có tiền là rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng. Đàn ông dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác mà chẳng cần biết rõ thân thế, thậm chí đến tên tuổi cũng chẳng cần thiết.

Đàn ông thường tìm lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường nói gì về tội lỗi của mình khi bị phát giác? Họ luôn cố tìm kiếm lí do để ngụy biện và đổ thừa. Họ đổ lỗi rằng do vợ không biết chiều chuộng trên giường. Do vợ không đẹp, do vợ xuề xòa, do vợ bận bịu chăm con cái mà luộm thuộm, lề mề. Thậm chí, có những người đàn ông có vợ rất đẹp, rất khéo, rất ngoan nhưng vẫn đi ngoại tình. Lí lẽ họ đưa ra là: Do vợ chẳng hiểu chồng cần gì, muốn gì.