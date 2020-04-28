Dẫu người vợ tốt đẹp đến mấy, đàn ông trăng hoa vẫn cố tìm một lí do để rời đi

Tâm sự gia đình 28/04/2020 11:15

Đàn ông bản lĩnh, cho dù vợ già nua xấu xí, giữa trăm ngàn bất ổn vẫn chọn ở lại. Còn đàn ông trăng hoa, giữa muôn vàn điều tốt đẹp, ngọt ngào vẫn cố tìm cho được một lí do cho sự phản bội của mình.

Đàn ông ngoại tình bây giờ chẳng còn là chuyện hiếm nữa. Thậm chí nó dễ như mua một cốc nước ven đường vậy. Như một cuộc bán mua thông thường, đàn ông chỉ cần có tiền là rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng. Đàn ông dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác mà chẳng cần biết rõ thân thế, thậm chí đến tên tuổi cũng chẳng cần thiết.

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Đàn ông thường tìm lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường nói gì về tội lỗi của mình khi bị phát giác? Họ luôn cố tìm kiếm lí do để ngụy biện và đổ thừa. Họ đổ lỗi rằng do vợ không biết chiều chuộng trên giường. Do vợ không đẹp, do vợ xuề xòa, do vợ bận bịu chăm con cái mà luộm thuộm, lề mề. Thậm chí, có những người đàn ông có vợ rất đẹp, rất khéo, rất ngoan nhưng vẫn đi ngoại tình. Lí lẽ họ đưa ra là: Do vợ chẳng hiểu chồng cần gì, muốn gì.

Thế đấy, lòng dạ đàn ông trăng hoa chẳng bao giờ biết đủ. Đàn bà khi chồng chê bai, lấy mình làm lí do đổ thừa chuyện phản bội thì thường dằn vặt và đau khổ. Thậm chí là cho rằng chồng nói đúng: Do mình chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm và chiều chuộng chồng. Nhưng phụ nữ nên nhớ rằng, lòng dạ đã ông đã tham lam thì giữa muôn vàn điều tốt đẹp của vợ vẫn cố tìm kiếm một lí do để rời bỏ. Đơn giản chỉ là anh ta đang tìm một cái cớ cho tội lỗi của mình mà thôi.

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Đàn ông thương vợ thật lòng, vẫn chung thủy dẫu vợ bất toàn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu thương một người phụ nữ thật lòng, giữa bao nhiêu điều bất ổn và bất toàn thì anh ta vẫn muốn ở lại. Đàn ông thương vợ sẽ chẳng vì vợ nấu ăn không ngon, vì nhà cửa bề bộn, vì nhan sắc tàn phai sau sinh mà quay lưng, phản trắc. Đàn ông thương vợ nhìn thấy người phụ nữ của mình xuống sắc lại càng thương yêu vì những năm tháng thanh xuân đã hy sinh cho gia đình. Hôn nhân bền vững cần một chữ Tâm, khi chẳng thương yêu thì chỉ cần 1 lí do vụn vặt cũng đủ để đàn ông rời bỏ.

Đàn ông đã muốn đi thì chẳng có người đàn bà nào giữ nổi. Bất luận trong tay phụ nữ có tiền, có nhan sắc, có địa vị nhưng đàn ông có thể sẽ bị đánh gục chỉ vì một người đàn bà tầm thường. Một phụ nữ xinh đẹp như hoa hậu đôi khi lại chẳng đẹp bằng một cô thôn nữ “hương đồng gió nội”. Bởi thế, đàn bà đừng bao giờ tự dằn vặt và nghĩ rằng mình là nguyên nhân để chồng phản bội.

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Đàn ông đã muốn đi thì chẳng ai giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh, cho dù vợ già nua xấu xí, giữa trăm ngàn bất ổn vẫn chọn ở lại. Còn đàn ông hèn kém, giữa muôn vàn điều tốt đẹp, ngọt ngào vẫn cố tìm cho được một lí do cho sự phản bội của mình. Đàn bà khôn ngoan đến đâu vẫn chẳng thể giữ được trái tim của một người đàn ông tham lam.

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