Phụ nữ trẻ mãi chỉ có 2 trường hợp: Hoặc không dính đến đàn ông hoặc tìm được người chồng lý tưởng

Lấy được người chồng lý tưởng thì phụ nữ rạng rỡ, thần thái vui tươi. Còn người chồng vô tâm, tệ bạc thì người vợ lúc nào cũng rầu rĩ, chán chường. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ bào mòn nhan sắc phụ nữ hơn mưa nắng cuộc đời.

Gần đây, chị em phụ nữ chia sẻ rất nhiều bài viết về một cụ già ở nước Anh. Cụ hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, thần thái vui tươi. Khi được hỏi bí quyết sống thọ thì cụ trả lời: “Mỗi ngày đều ăn một bát cháo và không dính dáng gì đến đàn ông”. Phụ nữ có chồng gật đầu tán thưởng vì họ hiểu rằng: Đàn ông chính là nguyên nhân khiến phụ nữ buồn phiền, mệt mỏi, chán chường nhiều nhất. Đàn ông chính là nguyên nhân khiến phụ nữ mệt mỏi, mau già - Ảnh minh họa: Internet Nhìn vào một người phụ nữ, dễ dàng đoán được người đàn ông bên cạnh cô ấy có tốt hay không. Phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu tình yêu của đàn ông. Người đàn ông bản lĩnh, chân thành, biết yêu thương và chia sẻ: Người phụ nữ của anh ấy lúc nào cũng rạng ngời, vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp. Người đàn ông bạc nhược, ích kỉ, vô tâm, tàn tệ: Người phụ nữ của anh ấy u uất, nóng giận, điên cuồng, già nua.

Nhưng đàn ông lại không đủ tinh tế để hiểu điều đó. Đàn ông vô tâm thường bình phẩm nhan sắc phụ nữ mà người bị bình phẩm nhiều nhất chính là vợ mình. Những câu mà đàn ông thường hay chê bai vợ là: “Sao em già thế”, “sao em mập thế”, “nhìn em chán quá”, “nhìn vợ mình phát chán lên được”… Những câu nói vô tâm, vô văn minh gieo vào phụ nữ mỗi ngày! Hôn nhân không hạnh phúc bào mòn nhan sắc phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông biết thương vợ, không để vợ thức đêm chờ cửa trong khi bản thân đang say khướt ngoài đường. Đàn ông thương vợ, chủ động chăm sóc con cái để vợ rảnh rang đặt lưng nghỉ ngơi một chút, thư thả đắp một chiếc mặt nạ. Không để vợ ghen tuông đau buồn vì cứ mải mê trăng hoa đàn đúm. Anh ta sẽ nỗ lực kiếm tiền để vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy. Đàn ông biết dùng sự ngọt ngào dịu dàng của mình để làm vợ cười. Có một người chồng lý tưởng như thế ở bên cạnh, thử hỏi phụ nữ nào lại chẳng đẹp rạng ngời?

Đàn ông cứ chê vợ xấu, rồi đi ngoại tình bên ngoài mà quên rằng vợ xấu là lỗi của chính mình. Mình bỏ bê, để vợ gánh vác quá nhiều. Đàn ông nên nhớ rằng, hôn nhân không hạnh phúc sẽ bào mòn nhan sắc phụ nữ hơn mưa nắng cuộc đời. Cũng đừng đổ lỗi cho phụ nữ rằng làm đẹp hay không là bản thân người phụ nữ tự quyết, không biết yêu bản thân thì nên tự trách mình! Đừng quên rằng, phụ nữ sau khi kết hôn thường không có thời gian lo cho bản thân mình. Hoặc dù có chăm sóc cho bản thân, thì cũng chỉ là làm đẹp được bên ngoài. Ánh mắt phụ nữ không giấu được niềm vui nỗi buồn. Nụ cười cũng không giấu được buồn đau hay hạnh phúc. Người u sầu dù có cố trang điểm bao nhiêu lớp vẫn không thể bằng sự vui tươi toát ra từ tinh thần. Hình ảnh phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu tình yêu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ mà trông trẻ đẹp mãi không già, thì chỉ có 2 trường hợp. Một là, cô ấy không dính dáng đến đàn ông. Hai là, cô ấy tìm được người đàn ông đích thực của đời mình! Mà số chị em tìm được một người đàn ông biết quan tâm, biết yêu thương chiều chuộng thì ít ỏi lắm thay. Còn đàn ông vô tâm lại đi chê bai vợ thì lại quá nhiều.

Ngoại tình nhưng vẫn không nghĩ mình sai: Lối tư duy đáng sợ của đàn ông Thói xấu của đàn ông vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn là đàn ông cho rằng những thói xấu đó là hiển nhiên, là điều bình thường. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình đã nghĩ như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-tre-mai-chi-co-2-truong-hop-hoac-khong-dinh-den-dan-ong-hoac-tim-duoc-nguoi-chong-ly-tuong-357546.html