Ngoại tình nhưng vẫn không nghĩ mình sai: Lối tư duy đáng sợ của đàn ông

Phụ nữ yêu 26/04/2020 10:25

Thói xấu của đàn ông vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn là đàn ông cho rằng những thói xấu đó là hiển nhiên, là điều bình thường. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình đã nghĩ như vậy.

Người đời có câu: “Nhân vô thập toàn”. Trên đời này chẳng có ai là không từng sai lầm, từng sống sai với người khác. Trong hôn nhân cũng vậy. Đàn ông đôi khi vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Nhưng sai mà biết sửa, biết hối lỗi và quay về thì người vợ nào cũng đủ bao dung, đủ tình yêu thương để tha thứ.

Trái lại, có những người đàn ông rõ ràng sai nhưng vẫn mạnh miệng nói rằng bản thân mình được quyền làm thế. Nhiều người đàn ông ngoại tình, phản bội vợ con nhưng vẫn ngụy biện rằng “đàn ông ai cũng thế cả”. Đó là lối tư duy rất đáng sợ và đáng xấu hổ của đàn ông.

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Nhiều người ngoại tình nhưng không hề áy náy với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông độc thân tìm nơi giải khuây, giải tỏa những bí bách tâm lí có thể chấp nhận được. Nhưng tệ thay, rất nhiều người đàn ông đã có gia đình cũng vậy. Họ xem việc qua đêm với người phụ nữ khác giống như ăn một món ăn lạ, đơn giản như uống một cốc nước mát. Họ vui chơi qua đường nhưng khi về với vợ con họ không hề cảm thấy có lỗi. Đối với họ, “gái gú” đã thành một sở thích, thậm chí là một chiến tích thể hiện sự đẳng cấp trong mắt thiên hạ. Nhiều người không biết xấu hổ, thậm chí khi ngồi trên bàn nhậu vẫn vô tư khoe khoang về sự đào hoa và bản lĩnh “sát gái” của mình.

Nhiều ông chồng ngoại tình nhưng xem đó là bình thường. Có nhân tình nhưng miễn vẫn sống có trách nhiệm với vợ con là đủ. Họ rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Với nhân tình chỉ đơn thuần là chuyện giường chiếu, còn tình yêu vẫn dành cho vợ. Họ cho rằng chuyện này không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, miễn giấu không cho vợ biết là được. Lối tư duy đó khiến họ dễ dàng cho bản thân làm những việc sai trái mà không màng đến hậu quả.

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Tội lỗi của đàn ông chỉ được coi như một thói xấu - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, nhưng tàn dư cũ kĩ vẫn tồn tại rất nhiều. Đàn ông cho rằng bản thân mình có quyền được có nhiều hơn một người phụ nữ. Khi một người đàn ông làm sai, lập tức thiên hạ sẽ nhiều người lên tiếng giải vây cho anh ta: “Đàn ông ai cũng thế”, “đàn ông chuyện trai gái bên ngoài rất bình thường”… Nghe những lời như vậy, đàn ông lại được thể càng cho rằng mình chẳng sai, những chuyện mình đã làm cũng giống như biết bao nhiêu đàn ông khác mà thôi. Ngoại tình, phản bội vợ con được giảm xuống, xem như một thói xấu cố hữu của đàn ông.

Đàn ông bản lĩnh khác với kẻ tầm thường chính là ở chỗ biết giới hạn của mình. Chẳng có người đàn ông nào không bị bản năng cám dỗ, không có những phút yếu lòng trước người khác giới. Nhưng đàn ông bản lĩnh biết dừng lại, biết rằng bản thân mình đã có vợ con. Biết rằng khi mình bước qua ranh giới cũng là lúc mình tự đánh mất đi danh dự của một người đàn ông, tự tay giết chết đi hạnh phúc gia đình.

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Đàn ông nghĩ rằng bản thân mình có quyền được có nhiều hơn một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu của đàn ông vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn là đàn ông cho rằng những thói xấu đó là hiển nhiên, là điều bình thường. Chừng nào lối tư duy đáng sợ ấy còn tồn tại thì chuyện ngoại tình sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, sẽ còn bao nhiêu người vợ đau khổ. Và đàn ông sẽ chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu mà sửa.

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