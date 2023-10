Khi bản năng lên ngôi thì chân tình cũng chẳng còn nghĩa lý

Chị có một tuổi thơ nghèo khó. Lên thành phố lập nghiệp khi chưa tròn 17 tuổi. Chị phụ cho một tiệm may, vừa phụ vừa học việc. Sau khoảng thời gian thạo việc và gom góp được một số tiền chị mở một tiệm riêng. Rồi dần dần ăn nên làm ra chị có một cơ sở may nho nhỏ. Tuy không lớn lắm nhưng đủ ăn đủ mặc, và chị được xem là một người giàu có thành đạt mỗi khi về quê.

Chị lấy chồng, có một căn nhà nho nhỏ cho riêng mình. Anh này người cùng quê với chị, gia cảnh cũng khó khăn. Đó là mối tình đầu, chị yêu những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Khi chị có mọi thứ thì anh vẫn chưa có gì. Cưới được chị, anh coi như đổi đời. Thỉnh thoảng về quê, chị cũng hay đi quanh xóm xem đàn bà, con gái ai rảnh rang thất nghiệp thì chị đưa lên cơ sở may của mình học việc. Chị cũng trả lương hậu hĩnh, khi nào cứng tay nghề thì chị cho ít vốn về quê mở tiệm. Nhờ chị mà bao người đàn bà thoát khỏi cảnh thất nghiệp, nghèo khổ. Ở quê cứ trông chờ mãi vào mấy sào ruộng, không biết đến bao giờ mới khá nổi.

Khi chị có tất cả thì chồng vẫn đang tay trắng - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hơn một năm, chị về quê. Người hàng xóm nhờ chị dắt em gái lên thành phố học may, chị vui vẻ nhận lời. Lên thành phố do ăn uống đầy đủ, không phơi nắng phơi sương nên cô ta dần dần trắng trẻo, đẹp ra trông thấy. Rồi những người trong cửa tiệm to nhỏ với chị là coi chừng mất chồng, dạo này thấy chồng chị hay đi riêng với cô gái đó. Chị bán tín bán nghi. Một bữa đi giao hàng về trễ, đúng lúc hai người đang đèo nhau trên xe phóng ra khỏi tiệm. Chị chạy theo và thấy hai người dắt díu nhau vào nhà nghỉ.