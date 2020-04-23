Con sợ hãi tình yêu và từ chối nhiều lời tỏ tình. Chưa bước vào hôn nhân nhưng chuyện đổ vỡ của cha mẹ khiến con hoài nghi mọi thứ. Ba từng nói rằng mẹ là người đàn bà duy nhất nhưng rốt cuộc ba cũng trở thành người cha ngoại tình.

Con đã từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, có một người cha tuyệt vời. Thế nhưng, mọi thứ đã sụp đổ từ khi con biết mình có một người cha ngoại tình. Tệ hơn nữa là người đàn bà ấy từng đến nhà mình chơi nhiều lần, từng xưng chị em ngọt ngào với mẹ và ba bảo rằng đó là bạn rất thân của ba. Mẹ tin ba, con tin ba. Nhưng sau lưng ba lại dối lừa, phản bội. Nỗi đau của mẹ và con, ba có hiểu không? Nỗi đau của mẹ và con, ba có hiểu không? - Ảnh minh họa: Internet Ba có nhớ những ngày gia đình mình còn ở trong ngôi nhà cũ. Tuổi thơ con êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Những buổi chiều mẹ tất bật nấu nướng, ba thì chăm chút cho mấy chậu cây ngoài sân. Bữa ăn ngày đó cũng nghèo nàn, lâu lắm mới được vài miếng thịt nhưng vui vẻ biết bao nhiêu. Ba từng nói rằng mẹ và con chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời ba.

Giai đoạn khó khăn qua đi, ba mẹ mua được một căn chung cư. Mẹ và con đã sung sướng đến trào nước mắt khi dọn về nhà mới. Nhưng rồi, con ba thay đổi dần dần. Những lúc bạn bè đến ba đến chơi nhà đều có sự xuất hiện của người phụ nữ đó. Ba nói đó là bạn rất thân của ba từ thời thơ ấu. Mẹ vui vẻ nấu nướng để tiếp bạn của ba. Người đàn bà kia cũng cười nói, chị em ngọt xớt với mẹ. Mẹ có ngờ đâu người đàn bà kia chính là nhân tình của ba. Cho đến một ngày mẹ tận mắt chứng kiến ba ôm ghì cô ta trong bếp khi mọi người đang ăn uống ngoài kia. Mẹ đã thấy ba ôm ghì người đàn bà kia trong bếp - Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện bị phát giác, hạnh phúc gia đình mình đổ vỡ chỉ trong nháy mắt. Chỉ mới ngày hôm qua đây con vẫn tin mình có một gia đình hạnh phúc nhất, một người cha hoàn hảo nhất. Vậy mà mọi thứ tan biến quá nhanh khiến con không thể nào tin được. Tại sao ba làm vậy? Tại sao ba ngoại tình rồi còn nhẫn tâm dắt cô ta về nhà để gặp mẹ?

Con đang học năm cuối đại học nhưng thấy tương lai phía trước thật mịt mù. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất cho con nay đã sụp đổ rồi. Con còn biết tin ai, dựa vào ai nữa ba? Có phải tình yêu và hôn nhân là như vậy. Người thương yêu nhất, tin tưởng nhất rồi sẽ phản bội và làm mình đau đớn như cái cách ba đối xử với mẹ? Hoài nghi tình yêu, con đã từ chối nhiều lời tỏ tình - Ảnh minh họa: Internet Con sợ hãi tình yêu và từ chối nhiều lời tỏ tình. Chưa bước vào hôn nhân nhưng chuyện đổ vỡ của cha mẹ khiến con hoài nghi mọi thứ. Ba từng nói mẹ và con là tất cả nhưng rồi cũng quay lưng mà phản bội. Có lẽ sau này con sẽ chẳng kết hôn đâu ba à. Có một người cha ngoại tình đã khiến con sợ hãi hôn nhân rồi.

Một đời chồng thì đã sao, tôi thấy cuộc sống của mình rất ổn Tôi thấy thật lạ khi nhiều chị em tỏ ra ái ngại chuyện bản thân từng một lần đò. Với tôi, đàn bà một đời chồng chẳng sao cả. Miễn là bản thân mình thấy hạnh phúc, thấy mình lựa chọn đúng là đủ rồi.

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