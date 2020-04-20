Một đời chồng thì đã sao, tôi thấy cuộc sống của mình rất ổn

Tôi thấy thật lạ khi nhiều chị em tỏ ra ái ngại chuyện bản thân từng một lần đò. Với tôi, đàn bà một đời chồng chẳng sao cả. Miễn là bản thân mình thấy hạnh phúc, thấy mình lựa chọn đúng là đủ rồi.

Mỗi khi nhắc đến đàn bà một đời chồng là đã thấy cái nhíu mày của thiên hạ. Dường như với mọi người, những người phụ nữ từng tổn thương, từng đổ vỡ gia đình có điều gì đó bất ổn, chẳng giống bình thường. Chắc hẳn họ phải u uất, vô cùng cô đơn và phiền muộn. Thế nhưng, là một người phụ nữ từng ly hôn, tôi thấy cuộc sống của mình vẫn ổn và vui vẻ hơn bao giờ hết. Tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn lúc có chồng - Ảnh minh họa: Internet Tôi và chồng ly hôn khi chúng tôi cưới nhau được 8 năm. Trong chừng ấy năm, chúng tôi cũng đã thử cố gắng hàn gắn, níu kéo, nhẫn nhịn vì con. Bao nhiêu lần viết đơn ly hôn rồi lại xé bỏ. Khi chồng tôi đi với người phụ nữ khác, kỳ lạ thay tôi chẳng thấy mình ghen tuông, đau đớn. Chuyện chồng ngoại tình chỉ như một giọt nước tràn ly trong cuộc hôn nhân quá nhiều bất ổn này. Rồi chúng tôi thỏa thuận ly hôn nhanh chóng, tôi nhận quyền nuôi con. Thôi thì biết mình không hạnh phúc thì kết thúc sẽ tốt hơn là cứ nắm giữ, cứ ôm lấy rồi tổn thương từng ngày.

Biết tôi ly hôn, đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ động viên. Họ bảo rằng tôi hãy mạnh mẽ để vượt qua cú sốc rất lớn để nuôi dạy con nên người. Nhưng kỳ thực, dẫu có buồn nhưng tôi chẳng quá bi lụy, tuyệt vọng hay gục ngã như mọi người đã nghĩ. Có lẽ họ đã từng nghĩ cuộc hôn nhân của tôi quá hoàn mỹ và hạnh phúc như cái vẻ bề ngoài chúng tôi thể hiện. Nếu biết được rằng chúng tôi chán chường, mệt mỏi ra sao hẳn họ đã mừng cho tôi vì được giải thoát. Sau đổ vỡ, phụ nữ sẽ mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống của một người mẹ từng ly hôn và một đứa con trai 6 tuổi rất thoải mái. Tôi có công việc ổn định nên việc nuôi con cũng chẳng mấy khó khăn. Hàng ngày, con đến lớp, tôi đến công ty. Chiều tôi đón con ở trường, hai mẹ con đi chơi, ăn uống hoặc về nhà cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp. Sống một mình, tôi chẳng bị ràng buộc bởi những bổn phận và trách nhiệm, chẳng bị ai dòm ngó, phán xét. Lười biếng thì tôi nằm ườn đắp mặt nạ, đọc sách. Buồn thì thay quần áo, dắt con đi chơi, gặp gỡ cà phê với bạn bè. Thỉnh thoảng hai mẹ con cũng có đi du lịch, tận hưởng những khoảng thời gian thú vị bên nhau. Chẳng còn sống trong những ngày rầu rĩ, buồn tủi vì có một người chồng vô tâm, vô tình.

Sau những năm tháng hôn nhân, tôi trở nên mạnh mẽ và biết yêu thương bản thân mình hơn. Tôi tích cực tập thể dục, ăn uống lành mạnh, chăm chỉ làm đẹp nên mọi người nhận xét là tôi đẹp lên rất nhiều. Ở độ tuổi 35, có nhiều người đàn ông tán tỉnh nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn thêm một lần nữa. Nếu gặp được người đàn ông tốt, phù hợp tôi sẵn sàng mở lòng mình. Bởi tôi tin, phụ nữ có quyền được hạnh phúc, dẫu trong quá khứ đã từng đau khổ hay tổn thương ra sao. Bản thân mình thấy bình yên, thấy đã lựa chọn đúng là đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet Tôi thấy thật lạ rằng nhiều chị em tỏ ra ái ngại khi bản thân từng có một đời chồng. Với tôi, đàn bà từng đổ vỡ, từng ly hôn chẳng sao cả. Miễn là bản thân mình thấy hạnh phúc, thấy mình lựa chọn đúng là đủ rồi. Đi qua bao nhiêu tổn thương mới biết mình mạnh mẽ. Trải qua bao nhiêu đắng chát mới biết quý những phút bình yên.

Đàn ông tầm thường nhất chính là để bản năng dẫn dắt mình Nhân cách và bản lĩnh của một người đàn ông chính là ở chỗ biết kiềm chế, biết dùng não chứ không phải để bản năng lấn lướt. Một vài giây phút ham mê thể xác nhưng đàn ông ngoại tình đã phải đánh đổi gia đình, tâm huyết mà cả đời mình gây dựng.

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