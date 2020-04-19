Đàn bà suy nghĩ càng đơn giản thì càng hạnh phúc

Tâm sự gia đình 19/04/2020 10:32

Cách duy nhất để đàn bà hạnh phúc là suy nghĩ đơn giản và yêu thương chính bản thân mình. Hãy hỏi bản thân rằng đã thương mình bằng với việc thương người khác?

Là phụ nữ, chẳng có ai là không mong muốn bản thân mình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng thật lạ lùng, có nhiều người phụ nữ dùng cả đời để chu toàn, để vun vén, dốc lòng dốc sức cho gia đình nhưng hạnh phúc lại chẳng đến. Nhiều người, ở cái dốc bên kia của cuộc đời nhìn lại bản thân chẳng có gì ngoài những nếp nhăn và nỗi cô đơn. Họ tự dằn vặt rằng: “Hay tại mình hy sinh chưa đủ, cố gắng chưa đủ”. Nhưng có một sự thật rằng, đàn bà hy sinh, càng sống cho người khác thì càng khó hạnh phúc. Đàn bà sống sống đơn giản, yêu thương bản thân mình lại có được một cuộc sống bình yên.

dan ba hanh phuc 1
Nhiều người đàn bà hy sinh cả đời nhưng hạnh phúc lại không đến - Ảnh minh họa: Internet

Chị làm vợ, làm dâu, làm mẹ đã hơn 20 năm. 20 tuổi, chị bước chân về nhà chồng. Chừng ấy năm, sống trong căn nhà này chị luôn vắt kiệt mình để sống cho gia đình, cho chồng con. Chị nấu những bữa cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, chị hiếu thuận với ba mẹ chồng như ba mẹ ruột. Ai cũng khen gia đình chồng chị tốt phước khi có một người con dâu như vậy.

Nhưng chỉ có chị mới biết mình mệt mỏi ra sao. Một ngày bắt đầu từ tờ mờ sáng, đến nửa đêm mới làm xong công việc nhà. Mọi chuyện trong nhà đều chỉ có mình chị quán xuyến. Chừng ấy năm làm vợ, làm dâu chị chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi. Chồng chị làm công việc bàn giấy, đi làm về nhà chỉ đủng đỉnh đọc sách, còn mọi chuyện đã có vợ lo. Là phụ nữ, chị chưa từng mua một thỏi son, một lọ kem dưỡng da. Với chị, chỉ cần chồng con vui vẻ, yên ổn là hạnh phúc rồi.

Nhưng đâu phải thế, một lần bạn bè của chồng tới nhà chơi. Họ ngồi uống trà, bàn những chuyện lớn lao. Chồng chị nói rằng ai tìm được một người phụ nữ học rộng biết nhiều, có thể hiểu những vấn đề chồng quan tâm đã là may mắn. Chồng chị còn bảo: “Vợ tôi chỉ là một người đàn bà nội trợ, quanh năm bếp núc, nói chuyện chán lắm, chẳng như vợ các ông”.

dan ba hanh phuc 2
Chồng xem chị là người ít học, chỉ biết quanh quẩn xó bếp - Ảnh minh họa: Internet

Chị đứng trong bếp mà nghe xót xa. Trong mắt chồng chị chỉ là người đàn bà ít học, kém hiểu biết, quanh năm suốt tháng chỉ biết quẩn quanh trong bếp. Chị nhìn lại 20 năm làm vợ của mình. Cố gắng gồng mình lên làm hết mọi chuyện, chẳng dám nhờ đỡ chồng cũng chỉ mong anh có thời gian để đọc sách, làm việc. Nhưng những hy sinh và cố gắng của chị chẳng được chồng trân trọng. Ngược lại chồng còn coi thường, so sánh chị với những người đàn bà ngoài kia.

Sở dĩ phụ nữ chúng ta khổ là bởi vì đã sống hy sinh, đã suy nghĩ và bận tâm quá nhiều thứ. Để hạnh phúc, để tìm kiếm được sự bình an giữa cuộc đời này đôi khi cần phải suy nghĩ đơn giản một chút. Đừng coi chồng con là cả thế giới, đừng bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn bên bốn bức tường đầy dầu mỡ. Đừng từ bỏ công việc, từ bỏ bạn bè, thú vui để an phận làm một người phụ nữ ngoan ngoãn. Đừng ép buộc bản thân mình phải chịu đựng, phải hy sinh vì hai chữ hạnh phúc. Trên cuộc đời này, nếu mình không thương thì chẳng ai thương mình cả.

dan ba hanh phuc 3
Đàn bà đã thương mình bằng việc mình thương người khác? - Ảnh minh họa: Internet

Cách duy nhất để đàn bà hạnh phúc là suy nghĩ đơn giản và yêu thương chính bản thân mình. Trân trọng bản thân mình hơn, chăm sóc cho mình tốt hơn. Đàn bà hãy nhìn chính mình trong gương, nhìn những nếp nhăn trên má, những vết chân chim trên khóe mắt và tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân chưa? Đã thương mình bằng với việc mình thương người khác?

Chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp

Chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp

Phụ nữ yêu thương chính mình thì tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Bởi vậy, chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hy sinh cách để đàn bà hạnh phúc phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại