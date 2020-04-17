Phụ nữ yêu thương chính mình thì tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Bởi vậy, chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp mà thôi.

Người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng: “Phụ nữ đừng chạy theo vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài. Bởi những thứ đó sớm hay muộn gì cũng sẽ mất đi. Quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp trong tâm hồn, tính cách. Bao nhiêu người đàn bà đẹp cỡ hoa hậu, siêu mẫu nhưng có giữ được chồng đâu”. Phụ nữ xấu nghe xong câu đó như thấy được an ủi phần nào. Quả thật, phụ nữ đẹp chưa chắc đã được chồng quý trọng, thương yêu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, phụ nữ xấu chồng sẽ chê bai. Nếu không chê trước mặt thì cũng ngấm ngầm so sánh với đàn bà đẹp rồi thở dài chán chường.

Phụ nữ đẹp sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi yêu vẫn thường nói với phụ nữ rằng: “Anh không quan trọng hình thức bên ngoài. Anh chỉ cần một người phụ nữ phù hợp, biết sẻ chia và thấu hiểu”. Nhưng phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ tin lời đàn ông nói! Đàn ông muốn tỏ ra bản thân mình có giá trị, có hiểu biết, nên luôn miệng khẳng định rằng anh ta quan trọng nhân phẩm, khí chất. Nhưng sự thật rằng đàn ông nào cũng thích cái đẹp. Phụ nữ phải đẹp trước đã rồi mới đến tính cách, khí chất. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, anh ta sẽ chú ý đến một cô gái xinh đẹp, da dẻ mịn màng, chứ không phải một cô gái hiền lành ngồi bẽn lẽn trong góc. Phụ nữ thường lấy ví dụ về những người nổi tiếng, xinh đẹp cỡ hoa hậu mà bị chồng phụ bạc để làm ví dụ cho sự đẹp đẽ cũng chẳng có ích gì cho cuộc sống hôn nhân. Quả thật, đàn ông có máu trăng hoa thì bất luận vợ đẹp cỡ nào thì anh ta cũng sẽ ra đi. Khi lòng dạ đã bạc bẽo thì trong muôn vàn sự đẹp đẽ cũng cố tìm được một lí do để chê bai. Còn ngược lại, đàn ông tốt thì dù vợ đẹp hay xấu, già hay trẻ cũng sẽ biết yêu thương gìn giữ, trân quý bảo vệ. Nhưng phụ nữ khôn ngoan làm đẹp không phải với mục đích giữ chồng, trói buộc trái tim một người.

Làm đẹp chính là biểu hiện của sự trân trọng và yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet Làm đẹp chính là biểu hiện của sự yêu thương bản thân và trân trọng chính mình. Họ hiểu rằng làm đẹp là đặc ân, là quyền lợi, là việc phải làm! Không dính dáng gì đến đàn ông ở đây, cũng không làm đẹp để được cầu cạnh. Phụ nữ cứ đẹp là có lợi thế, cứ đẹp là cuộc sống dễ thở hơn. Bất luận cuộc sống có khó khăn thế nào, mỗi ngày nhìn một người đàn bà xinh đẹp trong gương cũng có động lực để cố gắng hơn là một người phụ nữ nhàu nhĩ, tàn tạ. Phụ nữ đẹp cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Thiên hạ nhìn họ cũng luôn muốn giúp đỡ, che chở, bảo bọc. Phụ nữ đẹp, dễ tìm việc làm lắm. Một người phụ nữ đẹp có lòng kiêu hãnh nhiều hơn một người xấu xí. Khi yêu thương bản thân, họ không cầu cạnh, không quỵ lụy, không sợ mất chồng. Chính đàn ông phải sợ mất một người phụ nữ như thế. Hãy trở nên đẹp nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet Cách đơn giản nhất để phụ nữ hạnh phúc chính là hãy làm đẹp. Nhiều người nói rằng tôi vốn dĩ sinh ra đã xấu rồi. Nhưng hãy học hỏi cách chăm sóc bản thân và trở nên đẹp nhất có thể. Vẻ đẹp ấy không chỉ toát ra tư gương mặt xinh như thiên thần mà từ làn da được chăm sóc kĩ, mái tóc suôn mượt, đôi bàn tay mềm mượt… Phụ nữ yêu thương chính mình thì tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Bởi vậy, chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp mà thôi.

Vì sao sau ly hôn đàn bà thanh thản còn đàn ông thường cô đơn? Hậu vận của đàn bà ly hôn là một cuộc sống thảnh thơi và bình yên bên con cái. Còn đàn ông lại thường cô đơn và hối hận vì những sai lầm trong quá khứ.

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