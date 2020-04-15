Vì sao đàn ông ngoại tình thường thất bại?

Phụ nữ yêu 15/04/2020 10:12

Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ thất bại, mà thất bại lớn nhất đó chính là không giữ được hạnh phúc gia đình, không giữ được chữ Tín. Người đàn ông tầm thường nhất là kẻ đối xử với vợ con chẳng ra gì.

Đàn ông chung thủy thường rất thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, những người đàn ông ngoại tình thường có sự nghiệp lận đận hoặc lao dốc. Từ lâu người đời đã có câu: “Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Và dĩ nhiên, người phụ nữ dốc lòng, dốc sức cho đàn ông thì chỉ có vợ. Một khi quay lưng với gia đình, đàn ông chẳng khác nào cắt đi cánh tay phải của mình vậy.

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Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói đàn ông chung thủy là người rất khôn ngoan. Đàn ông dù tài ba đến đâu họ cũng chỉ có thể giỏi giang một thứ. Họ không thể vừa gánh vác sự nghiệp vừa nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ tốt được. Họ cần một người phụ nữ đứng phía sau, làm hậu phương cho họ vẫy vùng ngoài biển lớn. Người vợ sẽ chu toàn gia đình, chăm sóc ba mẹ chồng như ba mẹ ruột. Một người phụ nữ được hạnh phúc, được yêu thương sẽ lại càng dốc tâm dốc sức cho chồng. Yêu thương vợ chính là cách để đàn ông có thêm một cộng sự đắc lực nhất trong cuộc đời như “hổ mọc thêm cánh” vậy.

Những người chồng ngoại tình, tham lam khi có nhân tình thường nghĩ rằng mình được chứ chẳng mất mát gì. Nhưng ngoài những phút giây của giường chiếu thì anh có được gì? Trong khi những người đàn ông khác đang dốc lòng, dốc sức cho sự nghiệp thì đàn ông nông cạn lại theo đuổi những mối tình chẳng đem đến điều gì tốt đẹp cả. Anh tốn thời gian, tốn tiền bạc, đau đầu vắt óc mỗi ngày để che giấu tội lỗi của mình với vợ. Khi anh trượt dài theo trò chơi tình ái, dĩ nhiên sự nghiệp cũng xao nhãng và bỏ bê.

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Nhân tình luôn biết cách khiến đàn ông chi tiền cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau lưng một người đàn ông thất bại thường có sự xuất hiện của một người đàn bà thứ 2. Người đàn bà này luôn biết cách chiều chuộng và lấy lòng đàn ông. Cô ta chẳng bao giờ bận tâm xem đàn ông làm gì, mệt nhọc thế nào, miễn sao càng chu cấp nhiều tiền bạc càng tốt. Trước những sự sai trái, thói hư tật xấu của đàn ông cô ta chẳng bao giờ lên tiếng phàn nàn hay trách móc, ngược lại còn cổ vũ và khích lệ. Đàn ông ngỡ nhân tình tâm lý nhưng thứ mật ngọt của nhân tình khiến đàn ông dần lao xuống vực. Và khi đàn ông sa cơ lỡ vận, cô nhân tình cũng chẳng còn lí do để ở cạnh.

Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ thất bại, mà thất bại lớn nhất đó chính là không giữ được hạnh phúc gia đình, không giữ được chữ Tín. Khi kết hôn, chúng ta đã ngầm kí với nhau về một bản thỏa thuận thủy chung và son sắt trọn đời. Đàn ông cũng thề thốt, cũng hứa hẹn rồi cũng tự mình chà đạp lên những lời hứa đó. Người đàn ông tầm thường nhất chính là kẻ đối xử với vợ con chẳng ra gì.

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Cuộc đời đàn ông sẽ ra sao nếu không có vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Người đời vẫn thường ví von người vợ như chiếc mỏ neo, còn đàn ông là những con thuyền. Bão tố, phong ba người đàn ông sẽ ra sao nếu như không có vợ? Đàn ông dẫu tài ba, giỏi giang đến mấy cũng cần một chốn bình yên, một tổ ấm để quay về sau những ngày mỏi mệt. Ấy vậy mà, rất nhiều người đàn ông không đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó. Họ ngoại tình, ăn vụng, phản bội người vợ tào khang để tìm kiếm những xúc cảm tầm thường. Họ đem dâng của cải, tiền bạc mà mình mướt mồ hôi có được đem cung phụng cho một người đàn bà ngoài đường. Là đàn ông nông cạn hay quá ngu ngốc?

Đừng vội phán xét đàn bà ngoại tình, đôi khi họ lại là những người bất hạnh nhất

Đừng vội phán xét đàn bà ngoại tình, đôi khi họ lại là những người bất hạnh nhất

Đàn ông chán vợ thì tìm thú vui khác bên ngoài rồi dễ dàng được tha thứ. Còn đàn bà ngoại tình vì quá đau khổ thì tiếng xấu mang theo cả đời. Có phải cuộc sống này luôn cay nghiệt và quá khắt khe với đàn bà?

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