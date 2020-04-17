Đàn ông tốt ngoài kia không thiếu, hà cớ gì lại yêu đàn ông đã có vợ?

Tâm sự gia đình 17/04/2020 11:31

Yêu đàn ông đã có vợ, đàn bà chỉ có thiệt thòi và mất mát. Bởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có một đám cưới, vĩnh viễn người thứ ba kia sẽ chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của người khác.

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”, nhắc nhở các cô gái phải luôn cẩn trọng và không nên tin miệng lưỡi của đàn ông đã có gia đình. Thế nhưng thực tế, những người đàn ông có vợ luôn có sức hút rất lớn với những cô gái chưa chồng. Thậm chí nhiều cô còn mạnh miệng rằng thứ gì đã có chủ thì càng thích chinh phục. Thế nhưng, làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác chẳng bao giờ đem đến cho các cô gái điều gì tốt đẹp cả.

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Đàn ông có vợ luôn cuốn hút những cô gái trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, chín chắn, am hiểu tâm lý phụ nữ. Là một người từng trải, sành sỏi tình trường nên đàn ông có vợ thường có hết những điều này. Trong khi những anh chàng mới lớn với phụ nữ chỉ như những đứa trẻ to xác. Phụ nữ còn trẻ luôn bị choáng ngợp bởi hình mẫu những người đàn ông lí tưởng, hào hoa. Đó là lí do phụ nữ ngã vào lòng đàn ông bất chấp việc anh ta đã có vợ con.

Đàn ông khôn ngoan lắm. So với những cô gái còn non nớt trong tình trường thì họ chẳng khác gì những con sói ma mãnh. Họ luôn minh chứng cho nhân tình thấy rằng mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, mình luôn khao khát tìm kiếm một người phụ nữ biết quan tâm và thấu hiểu. Cô nhân tình nhỏ bé cứ nghĩ mình được yêu, được thương nhất. Đàn ông nói gì cũng tin. Nhưng có biết đâu rằng mình đang bị lợi dụng. Người đàn ông kia đến với mình chỉ để thỏa mãn những xúc cảm tầm thường.

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Yêu đàn ông có vợ, đàn bà chấp nhận ở trong bóng tối - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu đàn ông đã có vợ, đàn bà chấp nhận ở trong bóng tối. Bởi vì nếu công khai mối quan hệ sai trái này thì sẽ bị cả thiên hạ ném đá. Có hạnh phúc vô bờ hay tan nát cõi lòng thì cũng cắn răng mà chịu. Sau những giờ phút lén lút gặp nhau, đàn bà phải chấp nhận chuyện anh ta về với vợ con. Lặng lẽ đứng bên lề, nhìn gia đình người ta hạnh phúc sum vầy. Không chỉ một lần, mà khi làm người thứ ba những cảm xúc hờn ghen, đau đớn như thế sẽ luôn luôn lặp lại. Đàn bà có đủ dũng khí để yêu mỏi mòn hết cả thanh xuân của mình?

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn tìm cho mình một đối tượng phù hợp để yêu rồi tiến đến hôn nhân. Hôn nhân là bản cam kết vững chắc nhất cho mối quan hệ tình cảm. Thế nhưng, yêu đàn ông đã có vợ, đàn bà chỉ có thiệt thòi và mất mát. Bởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có một đám cưới, vĩnh viễn đàn bà sẽ chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của người khác. Yêu người đàn ông có vợ là khinh rẻ bản thân, tự đánh mất tự trọng và liêm sỉ. Mất mát nhiều như thế sao đàn bà không nhận ra?

Đàn ông tốt ngoài kia không thiếu, đâu có khó gì để phụ nữ đến với một người đàn ông độc thân, đủ tử tế, đủ thương yêu. Hà cớ gì lại giành giật người đàn ông của người khác? Làm người thứ ba, nỗi đau không chỉ cho gia đình ấy mà còn khiến bản thân mình rất khó có một hạnh phúc trong tương lai. Có đáng không khi đánh cược cuộc đời mình như vậy? Đàn ông tốt có nhiều kiểu nhưng trước tiên là không thuộc về bất cứ người đàn bà nào cả.

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Đàn bà khôn ngoan lựa chọn người tử tế để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời người đàn bà, thanh xuân chỉ có một lần. Ai trân trọng bản thân sẽ không bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Lựa chọn người tử tế để yêu, để trân trọng bản thân mình và tiến đến hôn nhân. Phụ nữ nông cạn là người yêu bất chấp, sống bất chấp cho cái gọi là tình yêu đích thực. Rồi chẳng có kết cục nào tốt đẹp cả.

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