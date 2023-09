Đàn ông tốt ngoài kia không thiếu, hà cớ gì lại yêu đàn ông đã có vợ?

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”, nhắc nhở các cô gái phải luôn cẩn trọng và không nên tin miệng lưỡi của đàn ông đã có gia đình. Thế nhưng thực tế, những người đàn ông có vợ luôn có sức hút rất lớn với những cô gái chưa chồng. Thậm chí nhiều cô còn mạnh miệng rằng thứ gì đã có chủ thì càng thích chinh phục. Thế nhưng, làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác chẳng bao giờ đem đến cho các cô gái điều gì tốt đẹp cả.

Đàn ông có vợ luôn cuốn hút những cô gái trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, chín chắn, am hiểu tâm lý phụ nữ. Là một người từng trải, sành sỏi tình trường nên đàn ông có vợ thường có hết những điều này. Trong khi những anh chàng mới lớn với phụ nữ chỉ như những đứa trẻ to xác. Phụ nữ còn trẻ luôn bị choáng ngợp bởi hình mẫu những người đàn ông lí tưởng, hào hoa. Đó là lí do phụ nữ ngã vào lòng đàn ông bất chấp việc anh ta đã có vợ con.