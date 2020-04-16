Gửi đàn ông ngoại tình: Khi biết quay về có chắc vợ con vẫn còn đợi ở nhà?

Tâm sự gia đình 16/04/2020 14:50

Đàn ông ngoại tình thường cho mình cái quyền được lựa chọn giữa nhân tình và vợ. Và gia đình, vợ con mãi mãi vẫn còn ở đó cho dù anh có bao nhiêu người đàn bà ngoài kia. Có đúng như vậy không?

Có lẽ, đã hơn một lần chúng ta được nghe những câu đại loại như: “Đàn ông ngoại tình nhưng biết quay đầu là tốt", “đàn ông ăn chơi đến mấy rồi cũng về với vợ”… Có nghĩa là đàn ông trăng hoa, rong ruổi phiêu lưu tình ái ngoài kia nhưng biết quay về thì đáng trân trọng. Và rằng, vợ con vẫn bao dung, vẫn tha thứ, vẫn ngồi đó miệt mài chờ chồng, chờ cha dẫu cho anh ta có sai lầm thế nào đi nữa. Nhưng đàn ông ngoại tình à, có chắc khi anh quay về thì vợ con vẫn ở trong căn nhà đó?

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Đàn ông có bao nhiêu người đàn bà ngoài kia nhưng biết quay về thì đáng được tha thứ? - Ảnh minh họa: Internet

Anh rể của tôi là người có thói trăng hoa. Chị gái của tôi từ khi kết hôn đã khóc biết bao nhiêu lần vì chồng. Anh là người giỏi công nghệ, nên điện thoại, máy tính của anh đều cài nhiều lớp bảo mật khiến chị khó phát hiện ra. Nhưng đàn ông ăn vụng, giỏi giấu đến đâu thì cũng có sơ hở. Một lần giặt quần áo của chồng trong đó có hóa đơn thanh toán phòng của một khách sạn hạng sang. Anh có nhà có cửa, thì vào khách sạn để làm gì? Khi vợ hỏi, anh bảo rằng do làm việc mệt mỏi quá nên kiếm khách sạn để ngủ. Lời giải thích như thế có người vợ nào tin được. Chị biết chồng ngoại tình nhưng chẳng có đủ bằng chứng nên im lặng.

Từ lần đó, chị không còn tin tưởng anh nữa. Một lần đang ăn cơm với vợ chợt có điện thoại, anh chạy vội ra sân nghe rồi nói với chị có chuyện gấp. Khi anh lái xe rời khỏi nhà chị cũng đi theo. Chị thấy chồng mình đón một cô gái với đôi mắt đỏ hoe. Cô ta nũng nịu, chồng chị lau nước mắt rồi kéo cô ta lên xe. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng nghĩ một cặp đôi yêu nhau đang giận hờn cãi vã. Có biết đâu rằng người đàn ông kia đã vợ và đang ngoại tình. Chị chụp ảnh lại rồi gửi qua zalo cho chồng. Chẳng cần lao đến đánh ghen ầm ĩ làm gì.

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Với người không biết trân trọng gia đình thì rời bỏ sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau trận đó, anh rể tôi thề thốt xin chừa và mong chị tha thứ. Ba mẹ hai bên cũng ra sức khuyên nhủ chị. “Đàn ông ăn chơi bên ngoài là chuyện rất đỗi bình thường. Biết hối lỗi, biết quay về với vợ con là tốt rồi!”. Chị suy nghĩ kĩ rồi chấp nhận tha thứ vì con. Nhưng đàn ông có thói trăng hoa như con sói ma mãnh sẽ chẳng bao giờ dừng việc đi săn của mình. Một mặt anh ta nói rằng đã cắt đứt với nhân tình nhưng vẫn lén lút gặp gỡ.

Ngay buổi tối anh đi hẹn hò với nhân tình, anh về nhà thấy nhà cửa tối om. Vợ con chẳng có ở nhà. Anh đang thắc mắc không biết vợ con đi đâu thì thấy tờ đơn ly hôn đã ký sẵn chị để trên bàn. Anh gọi điện chị không nghe máy. Anh nhắn tin rất nhiều bảo rằng đã hối lỗi, đã quay về sao chị còn bỏ nhà đi. Chị nhắn lại rằng: “Vậy tối nay anh đi đâu, làm gì?”. Anh sửng sốt biết rằng vợ đã biết mình còn qua lại với nhân tình. Anh chạy qua nhà tôi tìm chị, ba mẹ tôi không mở cửa. Chị tôi bảo rằng với người không biết trân trọng gia đình như vậy thì rời xa sẽ tốt hơn.

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Người quyết định vận mệnh cho cuộc hôn nhân này là vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường cho mình cái quyền được lựa chọn giữa nhân tình và vợ. Và gia đình, vợ con mãi mãi vẫn còn ở đó cho dù anh có bao nhiêu người đàn bà ngoài kia. Thế nhưng, người quyết định cho vận mệnh cuộc hôn nhân này là người vợ. Không một người đàn bà nào đủ sức chịu đựng, chờ đợi mãi một người chồng lòng dạ đã bạc bẽo như vôi.

Vì sao đàn ông ngoại tình thường thất bại?

Vì sao đàn ông ngoại tình thường thất bại?

Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ thất bại, mà thất bại lớn nhất đó chính là không giữ được hạnh phúc gia đình, không giữ được chữ Tín. Người đàn ông tầm thường nhất là kẻ đối xử với vợ con chẳng ra gì.

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