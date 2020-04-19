Phụ nữ hơn nhau chính là ở cách chọn chồng

Yêu ai, cưới ai làm chồng luôn là vấn đề được chị em đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng, nhiều người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay vì đã lấy nhầm chồng.

Phụ nữ thật lạ lùng. Khi lựa chọn đối tượng để kết hôn, chúng ta thường rất dễ bỏ qua những anh chàng quá hiền lành, mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật giữa đám đông để chạy theo một người đàn ông đẹp trai, hào nhoáng, giỏi ăn nói… Nhưng khi bước vào hôn nhân, phụ nữ lại cay đắng thừa nhận mình lấy nhầm chồng bởi những phù phiếm bên ngoài chẳng thể đem đến hạnh phúc. Phụ nữ thường trách đàn ông thay đổi quá nhanh, không thương yêu mình như ngày trước. Nhưng kì thực, đàn ông chẳng thay đổi, chỉ là phụ nữ chưa đủ khôn ngoan để nhận ra bản chất thật của họ. Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những anh chàng hư hỏng - Ảnh minh họa: Internet Ở giai đoạn đầu của tình yêu, dĩ nhiên phụ nữ thường nhìn trước ngó sau, so sánh để lựa chọn người hoàn hảo nhất để yêu. Nhưng quay sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, cuối cùng phụ nữ lại thường chọn yêu một người đàn ông hư. Phụ nữ thích đàn ông hư hỏng giống như một ma lực mụ mị vậy. Bởi vì, anh ta thường nổi bật giữa đám đông. Họ thích ồn ào, thích thể hiện cái tôi của mình. Vẻ bề ngoài thường chăm chút, bên trong con người họ lại phóng khoáng. Phụ nữ vốn rất dễ bị đánh lừa bởi cảm tính nên thường có cảm tình với những người đàn ông như vậy.

Đàn ông hư hỏng lại rất biết cách chiều lòng phụ nữ. Họ biết phụ nữ cần gì, muốn gì, biết phụ nữ yêu bằng tai nên chẳng ngại ngần rót những lời đường mật, ong bướm. Đôi khi, họ lại làm những việc rất ngông cuồng để thể hiện tình yêu của mình. Bởi thế, rất nhiều phụ nữ yêu nhầm nhưng lại chẳng thể dứt nổi một người đàn ông như vậy. Phụ nữ thường bỏ qua một người đàn ông hiền lành - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hiền lành, quá ngoan lại khá mờ nhạt trong đám đông. Khác với đàn ông hư hỏng, họ thường im lặng, quan sát nhiều hơn là thể hiện. Họ ít chăm chút vẻ bề ngoài, đồ đi chơi và đồ mặc đi làm chỉ có một. Đàn ông ngoan thường ít chơi bời, không biết hoặc ít uống rượu. Họ đóng khung trong sự nhàm chán và cũ kĩ. Đôi khi anh ta yêu nhưng lại chẳng dám thể hiện tình cảm của mình. Một người đàn ông như vậy thường bị các cô gái bỏ qua.

Nghịch lý ở chỗ, phụ nữ luôn muốn cưới được một người chồng tốt, hiền lành, biết yêu thương nhưng lại luôn xiêu lòng trước đàn ông hư hỏng. Khi bước vào hôn nhân, họ nhận ra một người đàn ông quá phóng khoáng với bạn bè thường coi trọng thiên hạ hơn gia đình. Đàn ông giỏi ăn nói, ga lăng, am hiểu tâm lý phụ nữ thì có biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh. Một người đàn ông hư sẽ khiến phụ nữ héo mòn, chán chường. Theo thời gian, những nồng nhiệt yêu đương qua đi, phụ nữ cần sự chín chắn, điềm đạm, một người đàn ông đủ vững chãi để làm trụ cột gia đình. Nhưng đàn ông hư hỏng lại rất ít người làm được điều đó. Phụ nữ đau khổ, tự thốt lên rằng mình đã lấy nhầm chồng. Đàn bà hơn nhau là ở cách chọn chồng - Ảnh minh họa: Internet Yêu ai, cưới ai làm chồng luôn là vấn đề được chị em đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Đàn bà khi lấy chồng sẽ nhận ra rằng, nội tâm quan trọng hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng. Tình yêu thương của chồng của quan trọng hơn mọi thứ phù phiếm khác. Để nhận ra điều đó, đôi khi phải trả giá bằng những khổ đau, dằn vặt khi lỡ yêu phải người tồi tệ. Hãy nhìn thật kĩ, yêu bằng lí trí chứ đừng tự huyễn hoặc mình về những phù phiếm bề ngoài. Đàn bà hơn nhau chính là ở cách chọn chồng như vậy.

Đàn ông tầm thường nhất chính là để bản năng dẫn dắt mình Nhân cách và bản lĩnh của một người đàn ông chính là ở chỗ biết kiềm chế, biết dùng não chứ không phải để bản năng lấn lướt. Một vài giây phút ham mê thể xác nhưng đàn ông ngoại tình đã phải đánh đổi gia đình, tâm huyết mà cả đời mình gây dựng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-hon-nhau-chinh-la-o-cach-chon-chong-356986.html