Đàn ông tầm thường nhất chính là để bản năng dẫn dắt mình

Nhân cách và bản lĩnh của một người đàn ông chính là ở chỗ biết kiềm chế, biết dùng não chứ không phải để bản năng lấn lướt. Một vài giây phút ham mê thể xác nhưng đàn ông ngoại tình đã phải đánh đổi gia đình, tâm huyết mà cả đời mình gây dựng.

Đàn ông ngoại tình có 2 dạng: Tìm đến người phụ nữ khác và để người phụ nữ khác tìm đến mình. Dù ở kiểu nào thì chung quy lại cũng là vì ham thích sự mới mẻ, nuông chiều và ve vuốt bản năng. Thậm chí nhiều người đàn ông cho rằng, sống như thế mới là hưởng thụ, là bản lĩnh nam nhi. Khi bị phát hiện, đàn ông có muôn vàn lí lẽ ngụy biện cho mình. Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa cũng không chối bỏ được một sự thật rằng anh chỉ là một kẻ quá tầm thường khi để bản năng dẫn dắt mình. Đàn ông ngoại tình luôn nuông chiều và ve vuốt bản năng - Ảnh minh họa: Internet Trong công ty tôi có một anh chuyên khoe khoang về những người đàn bà từng qua tay mình. Là một người chồng ngoại tình, phản bội vợ con lẽ ra anh phải cảm thấy xấu hổ mới đúng. Nhưng không, anh lại luôn tự hào như nói về một điều gì vẻ vang lắm. Anh kể, thời yêu nhau anh cùng lúc quen 2 cô mà chẳng ai phát hiện ra. Cuối cùng anh chọn kết hôn với một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Ngồi giữa bàn nhậu, anh luôn kể về những cô nàng mà mà mình đã qua đêm. Mọi người trong công ty coi thường anh nhưng chẳng ai nói ra điều đó.

Tôi từng hỏi anh ta không sợ vợ phát hiện ra hay sao. Anh ta tặc lưỡi: “Biết làm sao được. Về nhà anh luôn hoàn thành tốt nghia vụ của một người chồng. Với lại, vợ anh tin và yêu anh lắm, chẳng bao giờ cô ấy nghi ngờ đâu". Tôi cũng đã từng gặp vợ anh trong một tiệc cưới đồng nghiệp. Chị ấy hiền lành, nhu mì. Nghĩ cũng thương chị ấy khi có một người chồng trăng hoa, giả dối như vậy. Người vợ rất khó để tha thứ cho chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Nhưng “cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, vợ anh phát hiện chồng ngoại tình đã dắt con dọn về nhà mẹ đẻ ở. Một trong những cô gái bị anh ta “đá” đã cay cú tìm cách liên lạc và gửi rất nhiều hình ảnh anh ta ngoại tình cho chị vợ xem. Đến lúc nào, anh mới biết sợ. Anh cầu xin vợ tha thứ, làm mọi cách cho vợ hiểu đó chỉ là vui chơi qua đường nhưng chị vợ bảo rằng sẽ ly hôn. Dạo này đến công ty anh luôn rầu rĩ, chán chường. Anh hối hận bảo rằng nếu biết trước sẽ như thế này thì chẳng bao giờ dại dột ngoại tình.

Gia đình tan vỡ, vợ chồng ly hôn. Đó chỉ là một trong những hậu quả đắng chát cho việc phản bội. Khi ngoại tình, chính anh đã chà đạp lên danh dự, nhân cách của mình. Vợ không biết nhưng mọi người xung quanh trong thâm tâm chẳng thể coi trọng một người đàn ông như vậy. Anh giỏi giấu giếm nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, anh có thể giấu vài tháng nhưng chẳng thể đi ăn vụng mãi mà vợ không biết. Con đường ngắn nhất đưa hôn nhân xuống mồ chính là ngoại tình. Khi hậu quả ngoại tình chưa xảy đến, đàn ông cứ ngỡ mình khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet Nhân cách và bản lĩnh của một người đàn ông chính là ở chỗ biết kiềm chế, biết dùng não chứ không phải để bản năng lấn lướt. Một vài giây phút ham mê thể xác nhưng đàn ông đánh đổi gia đình, tâm huyết mà cả đời mình gây dựng. Khi hậu quả chưa xảy ra, đàn ông thường lầm tưởng mình khôn ngoan. Nhưng khi xảy ra rồi, đàn ông có hối cũng đã quá muộn màng.

Chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp Phụ nữ yêu thương chính mình thì tự thân sống hạnh phúc, đâu cần ai khác đem tới, đâu trông chờ vào hạnh phúc viển vông bên ngoài. Bởi vậy, chỉ có phụ nữ dại mới không chịu làm đẹp mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-tam-thuong-nhat-chinh-la-de-ban-nang-dan-dat-minh-356983.html