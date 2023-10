Trên đời này vô tâm cũng có nhiều dạng, nhiều kiểu. Có những người đàn ông hời hợt, vô tình quên mất ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật của vợ. Ở dạng này, thường người vợ buồn đôi chút rồi cũng qua nhanh vì cuộc sống bộn bề còn quá nhiều thứ để lo toan. Thế nhưng, có những người đàn ông vô tâm đến mức tàn nhẫn. Họ coi gia đình như chỗ trọ, coi vợ con như người dưng. Một khi vô tâm vượt quá giới hạn sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết hôn nhân.

Có những người đàn ông vô tâm đến mức tàn nhẫn với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng vô tâm luôn có những lí do chính đáng cho sự xao nhãng trách nhiệm của mình trong gia đình. Họ cảm thấy bản thân mình cần làm những việc lớn lao, to tát chứ chẳng phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Họ nghĩ là do đàn bà cạn nghĩ, hay đòi hỏi chứ chẳng phải do họ chưa tốt. Đàn ông nuông chiều cảm xúc bản thân, thích thỏa mãn cảm xúc của mình trước rồi mới nghĩ đến cảm xúc người khác. Vậy nên có bao giờ đàn ông sai mà biết mình sai đâu.