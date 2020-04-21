Hư hay ngoan cũng chỉ là lời đánh giá của thiên hạ, miễn phụ nữ thấy hạnh phúc là đủ

Phụ nữ yêu 21/04/2020 11:00

Đàn bà hư hiểu rằng mình có cả một đời để làm mẹ, làm vợ. Một ngày gác lại những bổn phận và trách nhiệm để sống cho mình cũng chẳng có gì nghiêm trọng hay to tát.

Phụ nữ ngoan sẽ được khen, đàn bà hư sẽ bị chê bai, dè bỉu. Phụ nữ ngoan sẽ luôn được mọi người lấy làm hình mẫu để dạy dỗ cho các bé gái. Nhưng khen ngợi hay chê bai thì chẳng qua cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi của thiên hạ. Bởi người đời khen ngợi hay ca tụng chưa chắc người phụ nữ đó đã thấy hạnh phúc. Ngược lại, đàn bà hư chưa chắc cuộc sống của họ chẳng có niềm vui.  

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Phụ nữ ngoan sẽ được khen, hư sẽ bị chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ hồi chúng ta còn là những bé gái đã được bà, được mẹ dạy dỗ cho cách để sau này làm một người phụ nữ ngoan ngoãn, đảm đang. Nấu cơm ngon, biết vun vén cho gia đình để sau này bước về nhà chồng. Bên cạnh đó, các bà các mẹ khi nhìn những cô gái môi son đỏ chót hay đi chơi để nói rằng: “Sau này đừng hư như vậy nghe chưa”. Phụ nữ suốt ngày cắm cúi nấu cơm, vun vén nhà cửa được mặc định là ngoan. Còn ăn diện, biết chăm chút cho bản thân được gọi là hư. Xem ra để nhận xét hay đánh giá một người phụ nữ thật quá dễ dàng!

Xã hội hiện đại, áp lực đặt lên vai của phụ nữ ngày càng nhiều. Nếu ngày xưa, phụ nữ chỉ cần giỏi việc nhà là đủ. Còn bây giờ, họ không chỉ đảm đang trong bếp, giỏi chăm con chiều chồng mà còn phải bước ra ngoài xã hội kiếm tiền. Phụ nữ ở nhà nội trợ, không đi làm thì sẽ mặc định ăn bám. Còn đi làm, ít quan tâm gia đình thì bị gọi là bỏ bê gia đình.

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Đàn bà ngoan tự giới hạn hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chính áp lực phải làm một người hoàn hảo khiến phụ nữ ngày càng mệt mỏi. Nhiều người phụ nữ quanh năm suốt tháng làm việc mệt mỏi, không có thời gian dành riêng cho bản thân. Bao lâu rồi họ chẳng có một lấy một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cả năm không tụ tập với đám bè thân thiết chỉ để uống cà phê và tâm sự những chuyện trên trời, dưới đất. Sống ngoan quá, chuẩn mực quá chính đàn bà lại tự giới hạn và bó buộc cuộc sống của mình cho tròn vai hoàn hảo.

Đàn bà ngoan sẽ tìm vui trong những món ăn ngon nấu cho chồng, trong một căn nhà sạch sẽ thơm tho đến từng li từng tí. Họ sẽ lấy hi sinh và tiếng cười của chồng con mà khỏa lấp đi những mệt nhọc, khổ sở của bản thân. Điểm chung của đàn bà ngoan là rất sợ những lời nhận xét, chê bai của thiên hạ. Mặc một chiếc áo hở cổ, dẫu bản thân mình thấy đẹp nhưng lại sợ ánh nhìn của người khác nên đành cất đi.

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Có cả một đời để làm vợ, hư một ngày cũng chẳng sao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà biết hư sẽ thấy cuộc đời vui hơn một người đàn bà quá ngoan. Họ hiểu, đàn bà có cả một đời để làm mẹ, làm vợ. Một ngày gác lại những bổn phận và trách nhiệm để sống cho mình cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Những lúc buồn bã, cô đơn, họ tô son đỏ, gọi điện cho bạn bè. Họ cho phép mình được sống như ý mình thích, được nuông chiều bản thân miễn là điều đó không đi ngược lại đạo đức. Ai khen, ai chê, ai dè bỉu cũng mặc kệ. Miệng là của thiên hạ mình chẳng thể kiểm soát được nhưng cuộc sống của mình phải vui, phải hạnh phúc trước đã.

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10 năm làm vợ, đến bây giờ chị là người đàn bà chán chồng. Có những ngày quần áo dơ của chồng chất đầy trong sọt nhưng chị chẳng buồn giặt. Anh muốn có quần áo sạch sẽ để mặc thì phải tự động tay động chân giặt lấy.

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