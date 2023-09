Tâm sự người thứ ba: Tạm bợ mà cứ nghĩ mình danh chính

Niềm tin hão huyền của người thứ ba chính là tình yêu của người đàn ông dành cho mình. Dẫu anh ta có vợ, có gia đình vẫn tin trong trái tim đó mình đứng vị trí số 1. Bao nhiêu người đàn bà đã nhân danh tình yêu để rồi ngã vào lòng đàn ông có vợ. Oái ăm thay, tôi cũng đã từng tin vào thứ tình yêu ích kỷ, tầm thường đó. Tạm bợ mà vẫn nghĩ mình danh chính, là trò vui của đàn ông mà vẫn nghĩ mình được thương, được yêu nhất.

Là một kẻ tạm bợ nhưng tôi lại nghĩ mình được thương yêu nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tôi mới ra trường, mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề thì anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Lần đầu tiên gặp anh tại buổi hội thảo, tôi đã bị cuốn hút thật sự. So với những gã trai mới lớn xung quanh tôi, anh chững chạc, bản lĩnh, am hiểu rất rộng. Tôi luôn lấy lí do học hỏi kinh nghiệm để gặp anh. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đi ăn uống, cà phê. Dẫu biết anh đã có vợ con nhưng trái tim tôi vẫn bị xao xuyến bởi anh.