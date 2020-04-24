Với mẹ đơn thân, nỗi sợ lớn nhất chính là con mình đói

Nhiều người khi biết chị làm mẹ đơn thân của 3 đứa con đã sửng sốt hỏi rằng tại sao chị giỏi giang, mạnh mẽ đến thế? Chị chỉ cười rằng: “Với phụ nữ, chẳng có nỗi sợ nào lớn bằng chuyện con mình đói cả”.

Làm mẹ đơn thân có muôn vàn nỗi lo sợ. Sợ con mình lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, sợ miệng lưỡi người đời sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của con, sợ bản thân mình chẳng đủ bản lĩnh để vừa làm cha vừa làm mẹ… Thế nhưng, những nỗi sợ hãi ấy sẽ nhanh chóng bị xua tan khi đối diện với nỗi lo cơm áo. Với phụ nữ nuôi con một mình, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là sợ con mình thiếu thốn. Nuôi con một mình, gánh nặng cơm áo không bao giờ dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình khi chị sinh đứa con thứ 3 được 4 tháng. Nhân tình của anh ta là người yêu cũ. Cô ta thậm chí đã sinh cho anh ta một đứa con trai mà anh hằng khao khát bấy lâu. Chị chua xót, bẽ bàng khi phát hiện ra những bí mật động trời của chồng. Chẳng những không thấy xấu hổ, chẳng hề ăn năn mà anh ta gom hết tiền bạc, của cải ra sống với nhân tình. Anh ta bỏ mặc chị ôm 3 đứa con gái mà đứa lớn nhất chỉ mới 5 tuổi, còn tàn nhẫn nói rằng: “Cô đẻ toàn con gái thì tự đi mà lo. Bây giờ tôi chỉ có một đứa con trai thôi”.

Chị ở trong hoàn cảnh khốn cùng. Vừa mới sinh con, ôm ba đứa con nheo nhóc, tiền bạc chồng mang đi hết cho nhân tình. Bế tắc cùng cực, chị đã từng nghĩ dại dột rằng để mình và ba đứa con cùng chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng khi chị định làm thế thì những ánh mắt ngây thơ của con níu chịu lại. Chị tự nhủ: “Không được, mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường để làm chỗ dựa cho 3 con”. Quá đau đớn, chị đã từng nghĩ sẽ cùng 3 đứa con chết đi - Ảnh minh họa: Internet Chị gạt nước mắt không khóc nữa. Chị tìm nơi gửi ba đứa con dù đứa nhỏ nhất mới hơn 4 tháng. Chị đi tìm việc làm. Chị làm mọi thứ có thể làm từ rửa chén, bưng bê, đến làm công nhân. Chị nhận thêm việc về nhà làm. Bây giờ với chị, nỗi đau khổ lớn nhất chẳng phải chồng phụ bạc mà chính là con mình bị đói. Chị hà tiện cho bản thân mình từng thứ nhỏ nhặt ấy. Chị gom góp từng đồng mua sữa cho con. May sao, một người họ hàng biết chị khó khăn đã nhận vào phụ công việc cho công ty. Chị được trả lương cao hơn những người khác. Chị mừng rơi nước mắt.

Cuộc sống ba mẹ con chị giờ đã ổn định hơn nhiều. Tuy vẫn còn khó khăn nhưng chị không còn phải nơm nớp lo sợ con đói ăn, thiếu sữa, sợ chẳng có tiền thuốc men khi con đau ốm. Đêm đêm, ôm ba đứa con vào lòng chị rùng mình khi nghĩ đến những gì đã qua. Người ta làm mẹ đơn thân một đứa con đã cực nhọc, còn chị đến 3 đứa. Cuộc đời chị bây giờ chẳng mong gì hơn là con mình lớn lên được ăn học đầy đủ, khỏe mạnh là chị mừng rồi. Nuôi 3 đứa con trong túi không có một đồng thì tự khắc phải gồng mình lên làm việc - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người khi biết chị làm mẹ đơn thân của 3 đứa con đã sửng sốt hỏi rằng tại sao chị giỏi giang, mạnh mẽ đến thế? Chị chỉ cười rằng: “Có giỏi gì đâu. Thử có ba đứa con mà trong túi không có một đồng thì tự khắc phải gồng mình lên mà làm việc. Với phụ nữ, chẳng có nỗi sợ nào lớn bằng chuyện con mình đói cả”.

Con gái gửi cha ngoại tình: Thấy ba phản bội mẹ, con đã mất niềm tin vào hôn nhân Con sợ hãi tình yêu và từ chối nhiều lời tỏ tình. Chưa bước vào hôn nhân nhưng chuyện đổ vỡ của cha mẹ khiến con hoài nghi mọi thứ. Ba từng nói rằng mẹ là người đàn bà duy nhất nhưng rốt cuộc ba cũng trở thành người cha ngoại tình.

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