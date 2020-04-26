Phụ nữ từng trải luôn cần sự tử tế của đàn ông hơn là số tiền trong ví của họ

Phụ nữ yêu 26/04/2020 10:28

Nếu ví cuộc đời đàn ông như con thuyền luôn có sóng to, gió lớn và bao nhiêu cám dỗ thì sự tử tế giống như chiếc mỏ neo vậy. Đàn ông tử tế sẽ biết được giới hạn của mình. Trước những cám dỗ, sự lả lơi mời gọi của người đàn bà khác họ sẽ biết dừng lại.

Điều gì cần ở đàn ông để có thể đem đến cho phụ nữ một cuộc sống bình yên và hạnh phúc? Ngoại hình, một chiếc ví căng phồng hay bản tính ngọt ngào, ga lăng? Phụ nữ trẻ luôn đặt ra nhiều tiêu chí, luôn muốn người đàn ông có thật nhiều thứ và thật hoàn hảo. Nhưng một người đàn bà từng trải chỉ cần một thứ duy nhất ở đàn ông: Đó là sự tử tế.

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Phụ nữ trẻ luôn đặt ra nhiều tiêu chí khi cưới chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trẻ khi bàn luận về đàn ông thường chia họ ra làm nhiều kiểu: Đàn ông xấu, đàn ông đẹp, đàn ông giàu, đàn ông nghèo…. Nhưng với đàn bà từng trải, đàn ông chỉ có 2 dạng: Đàn ông tử tế và đàn ông chưa tử tế. Khi bước vào hôn nhân, nếm trải bao nhiêu đắng chát ở cuộc đời phụ nữ sẽ hiểu rằng những thứ phù phiếm bên ngoài sẽ không đem đến cho đàn bà hạnh phúc. Gốc rễ của hạnh phúc nằm ở cái tâm của người chồng. Chỉ cần anh tử tế, tự khắc anh sẽ luôn biết mình phải làm gì, phải đối đãi với cuộc hôn nhân của mình ra sao.

Phụ nữ lấy chồng, nhiều khi ngộ nhận rằng chỉ cần có tiền là đủ. Nhiều khi đàn ông nhiều tật xấu, vô tâm, lười biếng, trăng hoa nhưng sự giàu có khiến những thứ ấy cũng hóa bình thường. Thế nhưng, khi về sống chung dưới một mái nhà, phụ nữ mới cay đắng nhận ra sự sai lầm của mình khi kết hôn chỉ vì ví tiền. Khi thiếu đi sự quan tâm, tình yêu và chia sẻ thì cuộc hôn nhân chẳng khác nào một cái cây mọc trên mảnh đất khô cằn. Và sớm hay muộn, những vô tâm, vô tình cũng sẽ giết chết đi cuộc hôn nhân ấy.

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Đàn ông tử tế luôn biết được giới hạn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi không có sự tử tế thì thường ve vuốt bản năng, nuông chiều sở thích. Họ làm sai nhưng chẳng bao giờ biết lỗi. Nhiều người đàn ông tệ bạc, vô tâm, ngoại tình… nhưng chẳng bao giờ cảm thấy bản thân có lỗi hay áy náy với vợ. Bởi đơn giản, khi không có cái tâm dành cho gia đình họ bị lẫn lộn giữa những giá trị. Họ cho rằng bản thân mình được quyền hưởng thụ, được phép tùy ý đối xử. Cưới nhầm một người đàn ông như thế, cuộc đời phụ nữ cay đắng vô cùng.

Trong hôn nhân sự tử tế của đàn ông cần thiết hơn một chiếc ví căng phồng. Bởi, dù yêu vợ ít hay nhiều, đàn ông tử tế sẽ luôn biết bổn phận và trách nhiệm của mình. Họ hiểu việc làm chồng làm cha nặng như thế nào. Họ luôn coi trọng nhân cách và danh dự của bản thân để con cái nhìn vào. Một người đàn ông tử tế sẽ luôn hiểu giá trị của gia đình, của tình thân.

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Có một người chồng tử tế, đàn bà sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ví cuộc đời đàn ông như con thuyền luôn có sóng to, gió lớn và bao nhiêu cám dỗ thì sự tử tế giống như chiếc mỏ neo vậy. Sự tử tế sẽ khiến đàn ông biết được giới hạn của mình. Trước những cám dỗ, sự lả lơi mời gọi của người đàn bà khác họ sẽ biết dừng lại. Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng đàn ông tử tế luôn dùng số tiền mình kiếm được để nuôi sống gia đình, vợ con.

Bởi vậy, một người đàn bà từng trải sẽ cần sự tử tế của đàn ông hơn hết thảy mọi thứ. Khi đàn bà hiểu được rằng đàn ông luôn tử tế với mình họ sẽ đáp lại bằng sự bao dung, nhường nhịn, thủy chung. Và chính điều đó tạo nên một cuộc hôn nhân vững bền.

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