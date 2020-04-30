Chị như bị dồn vào đường cùng, chồng ngoại tình, không công việc, không tiền bạc. Đang có một gia đình hạnh phúc bỗng chốc trắng tay, thử hỏi làm sao chị vượt qua được cú sốc này?

Đàn bà lấy chồng, có ai không nghĩ rằng đây sẽ là người thương yêu, cho mình một chỗ dựa suốt cuộc đời? Thế nhưng cuộc đời biến động, lòng người là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Người đàn ông của cuộc đời bạn hôm nay rất tốt. Yêu, chung thủy và quan tâm đến vợ con hết mực nhưng đâu có gì đảm bảo rằng ngày mai anh ta sẽ không thay lòng? Bởi thế, đàn bà khôn ngoan vẫn luôn dự sẵn cho mình một câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu chồng ngoại tình mình sẽ sống như thế nào?”. 10 năm làm vợ, chị tin yêu chồng tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet Đang làm việc thì điện thoại tôi reo dồn dập. Bác tôi gọi, nói rằng chị họ của tôi gặp tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Lúc sáng, chị đang lái xe thì bị xe tải đâm trúng. Tôi lập tức đến bệnh viện. Nhìn thấy tôi, bác khóc nấc lên: “Khổ quá, suýt chút nữa nó đã mất mạng rồi!”.

May sao chị chỉ bị gãy chân và chấn thương phần mềm. Chị nhìn tôi bằng gương mặt tái nhợt, mất hết sức sống. Tôi bảo chị cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở về với hai đứa con. Khi bác tôi ra ngoài mua ít trái cây thì chị trào nước mắt nói với tôi rằng: “Chị mất tất cả rồi em à, không còn gì hết. Chị phát hiện ra chồng ngoại tình. Bao nhiêu uất ức dồn nén, chị đã lái xe tông vào xe tải chứ chẳng phải bị tai nạn như mẹ chị nghĩ”. Tôi sửng sốt trước những gì mình vừa nghe thấy. Trong mắt tôi và tất cả mọi người, vợ chồng chị luôn là hình mẫu gia đình lí tưởng để mọi người ngưỡng mộ. Anh là người rất giỏi kiếm tiền. Từ hai bàn tay trắng, anh có cả một cơ ngơi trong tay. Anh chị có nhà có cửa, có xe hơi, còn có hai đứa con gái đáng yêu. Chị thì xinh đẹp, ở nhà nội trợ làm hậu phương vững chắc cho anh.

Chị bị dồn vào đường cùng, chồng phản bội, không công việc, không tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Cưới nhau cả chục năm rồi mà tình cảm anh dành cho chị lúc nào cũng mặn nồng. Anh thường xuyên chở mấy mẹ con đi chơi cuối tuần. Thỉnh thoảng lại đặt vé đi du lịch nơi này, nơi kia. Nhìn những hình ảnh gia đình hạnh phúc được cập nhật trên Facebook thường xuyên ai cũng thầm ghen tị. 10 năm kết hôn, yêu thương mặn nồng, tình cảm và niềm tin chị dành cho anh quá lớn. Bất ngờ phát hiện chồng phản bội, chị tuyệt vọng và sụp đổ. Trong lúc quẫn trí, chị đã muốn chết đi để anh ta hối hận về những gì mình đã làm. 10 năm làm vợ, chị lui về làm hậu phương cho chồng dẫu vô cùng giỏi giang trong công việc. Khi ai đó kể về những ông chồng vô tâm, ngoại tình chị đều hãnh diện rằng: “Chồng mình sẽ không bao giờ như thế!”. Chị vắt kiệt lòng mình để sống cho chồng. 10 năm qua đi, ngỡ chị đã có trong tay tất cả vậy mà chồng chị tuyên bố tàn nhẫn rằng: “Nhân tình mới là người anh yêu thật sự”. Thậm chí anh đã đòi ly hôn, để chị nuôi 2 đứa con còn cô nhân tình đang mang thai một đứa con trai. Chị như bị dồn vào đường cùng, chồng phản bội, không công việc, không tiền bạc. Đang có một gia đình hạnh phúc bỗng chốc trắng tay, thử hỏi làm sao chị vượt qua được cú sốc này? Giá như chị không dành hết trái tim cho chồng thì giờ đây không đau đớn thế này - Ảnh minh họa: Internet Giá như chị đừng đặt hết cả trái tim của mình cho chồng thì giờ đây không đau đớn thế này. Giá như chị hiểu được rằng, chỉ có bản thân mới không phản bội lại mình chứ lòng người sao mà lường trước được. Giá như chị đi làm, có công việc cho mình thì bây giờ không bế tắc khi nghĩ đến tương lai của con. Chị liên tục nói những câu “giá như” với tôi. Đàn bà à, đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới biết rằng mình đã mù quáng tin yêu. Đừng tin chồng, đừng coi chồng là cả thế giới để đến khi anh ta phản bội mình chẳng còn gì để bám víu.

Đàn ông trước khi chê vợ hãy hỏi ngược bản thân: ‘Mình đã làm được gì cho cô ấy?’ Đàn ông chê vợ xấu hãy tự hỏi bản thân: "Mình đã từng một lần phụ vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy thảnh thơi đắp một chiếc mặt nạ? Mình đã kiếm đủ tiền để cô ấy có thể đi spa chăm chút làn da?". Nếu không làm được thì đàn ông nên thấy hổ thẹn chứ đừng mở miệng chê bai.

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