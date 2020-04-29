Gửi chồng vô tâm: 9 năm làm chồng, với vợ con lúc nào anh cũng bận

Chẳng biết khi anh có thời gian cho gia đình thì con bao nhiêu tuổi, vợ anh có bao nhiêu nếp nhăn trên mặt. Và chẳng biết, khi đó mẹ con em có còn sức lực để ở bên một người chồng vô tâm, người cha vô tình nữa không!

Đàn ông vô tâm thì có ai chịu nhận rằng bản thân mình thờ ơ, chưa đủ quan tâm tới gia đình đâu. Bao nhiêu lần em nhỏ nhẹ, nói với anh rằng hãy dành thời gian cho con nhiều hơn anh đều bảo rằng em lắm điều nhiều chuyện. Chồng đã sống vô tâm thì mọi lí lẽ của vợ đều trở thành vô lí. Anh hãy tự hỏi mình: “9 năm làm chồng, anh dành cho vợ con được bao nhiêu thời gian”. 9 năm làm chồng, anh có bao nhiêu thời gian cho vợ con? - Ảnh minh họa: Internet 9 năm sống với nhau, câu mà em hay nghe chồng mình nói nhất chính là: “Anh bận quá”. Anh nói câu đó khi em nhờ anh đón con ở nhà trẻ khi mình có việc đột xuất không đón được. Khi em nhờ anh về nhà sớm cắm hộ em nồi cơm vì cuộc họp kéo dài. Khi vợ ốm, khi đưa con đi khám bệnh thậm chí nhập viện, ngay cả trong tiệc sinh nhật của con… Tất cả anh đều không có mặt vì quá bận, vì không có thời gian.

Là một người vợ, hơn ai hết em hiểu anh bận bịu điều gì. Buổi sáng khi em tất bật cho con ăn, vừa nhìn đồng hồ sợ trễ giờ đi làm thì anh vội vã dắt xe ra khỏi nhà. Anh sợ trễ cuộc cà phê với bạn. Đám đàn ông tụm lại với nhau ở quán cà phê ngồi hút thuốc ngắm phố xá vừa nói với nhau những câu chuyện thời sự nóng hổi. Buổi chiều, anh bận nhậu. Bận cụng ly và bàn luận chuyện thế gian. Còn vợ con ở nhà anh chẳng màng tới. Anh quan tâm mọi thứ trừ vợ con của mình - Ảnh minh họa: Internet Anh biết mọi thứ, chuyện đông tây, chuyện thế giới, chuyện thiên hạ. Duy chỉ có chuyện vợ con là anh chẳng biết điều gì. Khi anh mải mê lướt điện thoại, mải mê ăn nhậu thì em tất bật, mướt mồ hôi lo cho gia đình. Nhiều lúc em không có thời gian ăn sáng, chưa kịp chải mái tóc rối bù cho kịp giờ đến công ty. Chiều về, chen giữa đám kẹt xe để đón con cho kịp. Tạt qua chợ mua đồ ăn, về nhà vừa trông con vừa nấu ăn, rồi dọn dẹp, cho con ăn, dạy con học… Em bận bịu đến mức 9 giờ tối mới có thời gian tắm và nghỉ ngơi. Trong khi đó chồng mình ngồi lai rai, nhậu cho đến nửa đêm. Thậm chí hứng lên còn rủ nhau đi hát karaoke đến tận nửa đêm.

Mỗi khi vợ lên tiếng phàn nàn, anh đều có những lí do rất thuyết phục cho sự vắng mặt của mình: “Làn đàn ông anh phải bàn công việc, tìm kiếm mối làm ăn. Đâu thể ru rú mãi ở nhà được. Đợi mai mốt vợ chồng mình khá xíu rồi anh ở nhà nhiều hơn. Bây giờ phải tập trung kiếm tiền đã”. Em nghe mà chua chát. Lẽ nào đàn ông kiếm tiền là bỏ bê vợ con, gia đình? Anh bảo rằng vợ con mình đợi đến khi ổn định rồi anh sẽ có thời gian. Chẳng biết khi anh có thời gian thì con bao nhiêu tuổi, vợ anh có bao nhiêu nếp nhăn trên mặt. Và chẳng biết, khi đó mẹ con em có còn ở trong căn nhà này nữa không! Đợi đến khi anh có thời gian thì chẳng biết vợ con có còn bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói rằng, chồng vô tâm thì chẳng có cách nào thay đổi được. Bởi sự lạnh nhạt ấy đã thấm vào máu rồi! Có đúng như vậy không hả anh? Nếu chẳng yêu thương, chẳng quan tâm thì chúng ta còn mang danh vợ chồng để làm gì? Chi bằng ai sống cuộc đời của người đó, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Việc gì phải chịu đựng, phụ nữ yêu sai thì chia tay còn cưới nhầm thì hãy rời bỏ Người ta vẫn nói rằng hôn nhân là canh bạc. Người may mắn thì ít mà bất hạnh thì nhiều. Nhưng đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng đã kết hôn, đã sinh con thì như “ván đã đóng thuyền” chẳng còn có thể thay đổi được nữa. Nếu cưới nhầm chồng hãy mạnh mẽ rời đi.

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