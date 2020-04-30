Có chồng mà vẫn thấy cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ

Đàn bà lấy chồng có một người đàn ông thương yêu, chia sẻ và quan tâm thì cuộc sống chẳng khác nào thiên đường. Ngược lại, lỡ lấy nhầm chồng thì cuộc đời phụ nữ chẳng khác nào rơi xuống địa ngục.

Một mình không đáng sợ, sợ nhất là có chồng bên cạnh vẫn thấy mình trơ trọi. Những chuyện muốn chồng hiểu nhưng anh ta lại thờ ơ, vô cảm. Những lần muốn chồng quan tâm, chia sẻ nhưng lại nhận về chỉ là thái độ khó chịu, gắt gỏng. Có chồng vô tâm, đàn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình. Một mình không đáng sợ bằng nỗi cô đơn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông luôn cảm thấy phiền toái khi vợ mình hay khóc, kể lể và nói rằng mong muốn chồng quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Đàn ông luôn tự hỏi: “Gia đình đang hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hàng tháng đều đưa tiền cho vợ nuôi con. Vậy việc gì mà cô đơn?". Các ông chồng cho rằng phụ nữ thiển cận nên cứ ôm những việc cỏn con mà buồn chán, khổ tâm. Kỳ thực, đàn bà cô đơn đều có lí do cả.

Đàn bà lấy chồng có một người đàn ông thương yêu, chia sẻ và quan tâm thì cuộc sống chẳng khác nào thiên đường. Ngược lại, lỡ lấy nhầm chồng thì cuộc đời phụ nữ chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Khi đàn ông luôn nói những điều lớn lao, vẽ nên những kế hoạch vĩ đại thì phụ nữ lại chỉ quan tâm đến những điều bé mọn. Một nụ hôn chào buổi sáng, một câu nói yêu thương cũng đủ khiến cô ấy hạnh phúc. Một lời nói vô tâm, một hành động hời hợt cũng khiến phụ nữ bận lòng suy nghĩ mãi. Vì đàn bà có chồng, tâm ý đã đặt hết nơi chồng nên vui buồn, giận hờn, khổ tâm hay hạnh phúc đều do chồng mà ra cả. Đàn bà có chồng, vui buồn sướng khổ đều do chồng mà ra cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có bao giờ tự hỏi, người vợ của mình thật sự cần gì và muốn gì hay chưa? Dĩ nhiên cô ấy cần anh hàng tháng đưa cho một số tiền nuôi con, chăm lo cho gia đình. Nhưng đó không phải là tất cả. Điều mà bất kể phụ nữ sang hèn nào cũng mong muốn chính là cái Tâm của người chồng. Cô ấy mong muốn anh hiện diện trong mọi niềm vui, nỗi buồn của mình. Mong muốn anh dùng cả chân tâm để sống với cuộc hôn nhân này.

Đàn ông chê phụ nữ lắm lời, nhiều chuyện nhưng chính anh lại không biết rằng mình đã sống vô tâm, vô tình biết bao nhiêu. Người phụ nữ thấy chồng ngày càng xa cách, lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng nước lã. Những muộn phiền không người chia sớt, những nỗi cô đơn vừa mở miệng đã bị chồng gạt đi. Những khó khăn, vất vả trong gia đình chồng không hề gánh vác. Đàn bà cô đơn vì nhận ra tình yêu nơi chồng đã không còn tồn tại - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ cô đơn là bởi vì nhận ra tình yêu với người đàn ông đã chết dần, chết mòn theo những chặng đường hôn nhân. Người ta cô đơn không phải lúc một mình mà chính là lúc ở cạnh người thân yêu nhất mà không được thấu hiểu. Đàn ông đa phần luôn trách móc phụ nữ xem trọng tiểu tiết nhưng có được mấy người biết mình đã sống sai mà quay về với gia đình?

Đàn ông trước khi chê vợ hãy hỏi ngược bản thân: ‘Mình đã làm được gì cho cô ấy?’ Đàn ông chê vợ xấu hãy tự hỏi bản thân: "Mình đã từng một lần phụ vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy thảnh thơi đắp một chiếc mặt nạ? Mình đã kiếm đủ tiền để cô ấy có thể đi spa chăm chút làn da?". Nếu không làm được thì đàn ông nên thấy hổ thẹn chứ đừng mở miệng chê bai.

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