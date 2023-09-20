Vật vã 20 tiếng trong phong sinh, con vừa chào đời vợ đã ra đi nhưng 2 năm sau đang dắt tay con qua đường nó ú ớ gọi 'mẹ' thì chồng chết điếng vội vã quay đầu…

Tâm sự gia đình 20/09/2023 10:11

Minh lo lắng run người, sợ vợ sinh khó sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Và y như rằng, điều tai hại đó đã giáng xuống. Vừa nghe tiếng con khóc chào đời, Minh còn chưa kịp vui mừng thì người y tá mặt buồn rười rượi đi ra.

Ngày Lan có thai, cô được chồng và cả nhà chiều chuộng vô cùng. Chồng cô là Minh vốn nổi tiếng là người đàn ông lý tưởng, vì vậy ai cũng nói Lan lấy được Minh là sự may mắn của cô. Lan rất tự hào vì mình có được 1 gia đình hạnh phúc, nhất là khi cô đang mang thai.

Nhưng tới ngày sinh, Lan vật vã trong phòng sinh hơn 20 tiếng đồng hồ mà đứa con vẫn không chịu ra khiến Minh vô cùng sốt ruột. 1 lúc sau, bác sĩ thông báo:

- Đưa vào phòng mổ ngay.

Lúc đó, Minh lo lắng run người, sợ vợ sinh khó sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Và y như rằng, điều tai hại đó đã giáng xuống. Vừa nghe tiếng con khóc chào đời, Minh còn chưa kịp vui mừng thì người y tá mặt buồn rười rượi đi ra:

Vật vã 20 tiếng trong phong sinh, con vừa chào đời vợ đã ra đi nhưng 2 năm sau đang dắt tay con qua đường nó ú ớ gọi 'mẹ' thì chồng chết điếng vội vã quay đầu… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh vào với vợ đi, cô ấy…băng huyết quá nhiều…chắc là không còn…trụ được lâu nữa đâu.

Minh như chết điếng vội phóng vào nắm tay vợ:

- Em ơi…em, vợ ơi, em không được xảy ra chuyện gì đâu.

Đứa con bé bỏng nằm bên cạnh cứ oe oe khóc, Lan nhìn chồng rồi nhìn con, cô mỉm cười:

- Anh..ở lại phải…chăm sóc..con gái chúng ta..thật tốt, em sẽ…phù hộ cho 2 bố con…

Nói rồi cô trút hơi thở cuối cùng còn Minh thì chỉ biết la hét đau đớn.

Từ đó đến nay vậy mà cũng đã 2 năm, Minh vẫn còn thương nhớ người vợ quá cố rất nhiều, anh chỉ dốc hết sức làm việc và nuôi con mà không hề nghĩ đến việc cưới vợ mới mặc dù anh còn rất trẻ.

Ngày nào anh cũng bế con đến bàn thờ thắp hương cho vợ rồi tâm sự với cô chuyện xảy ra mỗi ngày để đứa con không có cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ.

Cuối tuần đó, Minh chở con gái đi chơi, đang dắt tay con đi qua đường, bỗng nhiên nó ú ớ gọi “mẹ, mẹ” khiến Minh sửng sốt vội vã quay đầu lại. Đúng lúc đó, anh thấy 1 chiếc xe phóng tới từ sau, may mắn nhìn thấy kịp, Minh đã bế con tránh được. Chiếc xe kia đâm sầm vào cột đèn phía trước và lật bánh.

Vật vã 20 tiếng trong phong sinh, con vừa chào đời vợ đã ra đi nhưng 2 năm sau đang dắt tay con qua đường nó ú ớ gọi 'mẹ' thì chồng chết điếng vội vã quay đầu… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Minh nhìn cảnh tượng đó mà bàng hoàng, anh vuốt ve con rồi ngó quanh:

- Vợ..vợ ơi..vợ anh đâu? Mẹ con đâu?

Đứa bé lúc này không còn gọi mẹ nữa, nó cũng không khóc không có biểu hiện sợ hãi gì. Minh nhìn con rồi đột nhiên anh cảm giác như giây phút thoát khỏi cái chết vừa rồi là do có vợ che chở cho 2  bố con đúng như lời cô ấy từng nói.

Minh ôm con rồi bật khóc, nhớ đến vợ, anh vội vã về nhà thắp nén nhanh cho cô rồi vuốt ve lấy ảnh vợ:

- Cảm ơn em đã luôn bên cạnh bảo vệ, phù hộ gia đình nhỏ của chúng ta. Anh..sẽ không bao giờ quên được em.

Nhiều năm trôi qua Minh vẫn không thôi nhớ người vợ đã khuất, lúc nào anh cũng cảm giác cô ấy ở cạnh bên, cũng chính vì vậy anh cứ mãi sống cảnh gà trống nuôi con. 

Lạ đời, chồng mất đã 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được một khoản tiền lớn từ anh, tôi tò mò đi điều tra thì phát hiện sự thật cay đắng về chồng quá cố

Lạ đời, chồng mất đã 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được một khoản tiền lớn từ anh, tôi tò mò đi điều tra thì phát hiện sự thật cay đắng về chồng quá cố

Chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ mất sớm vợ mất khi sinh con tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ