Tỏ tình xong với em hàng xóm nóng bỏng liền được em đồng ý 'trao hết', vừa đưa tay cởi hàng cúc áo em tôi đã ngớ người, rồi sợ hãi bỏ chạy ngay trong đêm

Tâm sự gia đình 06/04/2023 11:39

Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác yêu một người sau mối tình đầu làm tim tôi tan nát. Ai ngờ dưới vỏ bọc một cô gái dịu dàng và thùy mị, nàng ấy lại có quá khứ đáng sợ đến như vậy.

Tôi tên Minh, năm nay 32 tuổi. Mặc dù đã bước sang hàng 3 nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa lập gia đình. Thú thật, từ nhỏ đến khi học đại học, tôi không có mảnh tình vắt vai nào. Bố mẹ thì suốt ngày nhắc: "Lo mà học, sau này kiếm được tiền thì thích cưới ai cũng được".

Thế rồi thời gian đó, tôi cắm đầu vào học, năm nào cũng được học bổng, thậm chí còn đi làm gia sư rồi kiếm tiền gửi cho mẹ. Nhìn chung, tôi không lo lắng về tiền bạc và công việc. Chỉ có một điều mà tôi quá non nớt, đó là tình yêu.

Mối tình đầu của tôi chớm nở vào năm tôi 25 tuổi. Lúc ấy tôi đã đi làm và kiếm ra tiền. Có bao nhiêu, tôi đều đưa cho bạn gái giữ và gửi tiết kiệm giúp mình. Vậy mà 2 năm sau, đúng lúc cần vốn để kinh doanh, tôi hỏi tiền thì cô ấy ráo hoảnh nói đã gửi về phụ bố mẹ xây nhà. Vì chuyện này mà chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi chia tay, tôi vẫn không được trả một đồng nào.

Tỏ tình xong với em hàng xóm nóng bỏng liền được em đồng ý 'trao hết', vừa đưa tay cởi hàng cúc áo em tôi đã ngớ người, rồi sợ hãi bỏ chạy ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ám ảnh với người con gái ấy nên tôi không dám mở lòng với ai. Cho đến khi tôi gặp được Ly. Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ kế bên. Ly rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng, lại có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Sau một thời gian nhắn tin trò chuyện, tôi mở lời tỏ tình với Ly, không ngờ em lại đồng ý ngay lập tức. Tối ấy, chúng tôi mở một bữa tiệc chỉ có  hai người. Trong cơn say, tôi không làm chủ được bản thân nên đã đưa Ly vào phòng ngủ của mình.

Cứ nghĩ cả hai sẽ có đêm đầu tiên đáng nhớ. Ngờ đâu khi Ly vừa trút áo cũng là lúc tôi hết hồn. Trên tấm lưng của cô ấy là một hình xăm rất lớn. Tôi là đàn ông cũng chưa bao giờ thấy người con gái nào xăm đến vậy.

Tỏ tình xong với em hàng xóm nóng bỏng liền được em đồng ý 'trao hết', vừa đưa tay cởi hàng cúc áo em tôi đã ngớ người, rồi sợ hãi bỏ chạy ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy bộ dạng đó của Ly, tôi kéo áo lên cho cô ấy rồi giả vờ say và lăn ra ngủ. Mấy ngày nay, tôi cố tình tránh mặt Ly, cũng có ý muốn chia tay khéo. Vậy mà Ly vẫn cố chấp, còn nhờ người nhà đến hăm dọa tôi. Đáng nói là các anh của Ly đều là những người có máu mặt, nếu biết tôi vừa tỏ tình đã vội chia tay, chắc chắn họ sẽ không tha cho tôi. Bây giờ tôi rối trí quá, phải làm sao để Ly và gia đình cô ấy chịu buông tha cho tôi đây?

Đang đêm bỗng nghe tiếng cãi vã, rên la của chồng và chị dâu dưới lầu, tôi đạp cửa xông vào thì chết trân khi thấy chị dâu giàn giụa nước mắt

Đang đêm bỗng nghe tiếng cãi vã, rên la của chồng và chị dâu dưới lầu, tôi đạp cửa xông vào thì chết trân khi thấy chị dâu giàn giụa nước mắt

Nhiều lần tôi thấy chị dâu nói chuyện với chồng vui vẻ, thậm chí còn nói gì đó khiến chồng tôi ngại ngùng xấu hổ. Tôi nhìn thôi đã thấy mờ ám.

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