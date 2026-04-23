Tình cờ gặp vợ cũ trong bệnh viện, nhìn việc em làm cho "người mới" mà tôi đau đớn, chỉ muốn quỳ xuống xin em quay lại

Tâm sự gia đình 23/04/2026 22:14

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ.

 

Tình cờ gặp vợ cũ trong bệnh viện, nhìn việc em làm cho 'người mới' mà tôi đau đớn, chỉ muốn quỳ xuống xin em quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện.

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ.

Đang lúc mặn nồng cùng vợ, ảnh cưới bỗng rơi xuống, tôi "ngã quỵ" thấy một thứ bên trong vạch trần bí mật của cô ấy

Qua đêm nay, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Anh rể bệnh nặng sắp qua đời gọi tôi đến đưa 3 tỷ, nghe lý do anh đưa ra mà tôi "ngã quỵ" không dám nhận

Đêm trước ngày lên xe hoa, chồng cũ lén gặp rồi dúi vào tay 2 thứ, tôi "ngã quỵ" tuyên bố hủy hôn ngay lập tức

Cưới chồng U50 vì khối tài sản khủng, vừa xong đêm tân hôn tôi đã "ngã quỵ" khi thấy 2 món quà anh đặt sẵn trên bàn

Vợ bỗng dưng đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng trước mắt

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà để theo bồ, 1 năm sau đi ngang nhà cũ, tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng tan hoang

Ly hôn đã 1 năm, tôi hoảng hồn thấy bóng người đàn ông giữa phòng khách trong đêm, nhìn rõ mặt anh ta mà tôi rụng rời

Chồng lén lút cho chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật kinh hoàng về nguồn gốc số tiền đó

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Đang lúc mặn nồng cùng vợ, ảnh cưới bỗng rơi xuống, tôi "ngã quỵ" thấy một thứ bên trong vạch trần bí mật của cô ấy

Anh rể bệnh nặng sắp qua đời gọi tôi đến đưa 3 tỷ, nghe lý do anh đưa ra mà tôi "ngã quỵ" không dám nhận

Đêm trước ngày lên xe hoa, chồng cũ lén gặp rồi dúi vào tay 2 thứ, tôi "ngã quỵ" tuyên bố hủy hôn ngay lập tức

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Bí ẩn đằng sau thói quen tắm lâu của chồng: Vợ sốc ngất khi biết anh đang dùng nước để che giấu một hành động mờ ám

Từng hùa theo mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi "ngã quỵ" thấy em bước xuống từ siêu xe

