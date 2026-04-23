Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi 'ngã quỵ' khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Tâm sự gia đình 23/04/2026 21:42

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ.

Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi đừng nóng vội, tâm lý thoải mái thì sẽ dễ mang thai hơn. Nếu trong nửa năm tới chúng tôi vẫn chưa có con thì có thể thụ tinh nhân tạo.

Vợ chồng tôi cũng không quá lo lắng, chỉ có mẹ chồng tôi là đứng ngồi không yên. Tôi khuyên bà đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi có điều kiện tiền bạc thì có thể nhờ vào y học bây giờ can thiệp.

Nhưng dù tôi và chồng có động viên mẹ chồng thế nào thì bà ấy vẫn sầu lo ngày đêm. Bà ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ thẫn thờ, cả người xanh xao gầy rộc đi. Nhưng mẹ chồng không hề trút giận lên tôi, chỉ một mình ôm buồn phiền vào người. Nhiều lúc nhìn thấy bà như thế tôi cũng thấy có lỗi lắm.

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng mẹ chồng hét thất thanh, bà choàng tỉnh mặt mày tái nhợt nhìn sang tôi. Tôi lo lắng hỏi mẹ chồng có phải mơ thấy ác mộng hay không.

Mẹ chồng nhìn tôi buồn rầu, thở dài một hơi rồi kể một câu chuyện cho tôi nghe. Ngày trước chồng tôi từng có người yêu cũ nhưng mẹ chồng tôi không ưng thuận gia cảnh của cô ấy. Dù cô ấy có thai bà cũng nhất quyết không nhận dâu. Quá tức giận, cô gái kia quyết định phá thai rồi chia tay với chồng tôi.

Sau này, mẹ chồng tôi rất hối hận nhưng chuyện đã rồi không thể cứu vãn. Đến khi tôi về làm dâu mãi không có con thì bà bắt đầu lo sợ. Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an.

Tôi dù bất ngờ khi nghe chuyện cũ của chồng nhưng vẫn tìm cách động viên mẹ chồng. Tôi nói tôi và chồng không hề mắc bệnh gì, chỉ là chậm có con. Huống hồ, người yêu cũ của chồng tôi muốn phá thai, bà cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra.

Nhưng mẹ chồng tôi vẫn tự oán trách mình. Tôi vừa thương bà vừa không biết phải làm sao. Chuyện con cái thật sự không thể cứ muốn là có ngay được…

Từng hùa theo mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi "ngã quỵ" thấy em bước xuống từ siêu xe

Câu nói của mẹ đã kích hoạt kí ức tận sâu trong tâm thức của tôi, nó khiến tôi nhớ lại cảnh tượng của cô gái khi xưa mình đã hết lòng yêu thương ả, nhưng sau cùng thì ả ta vẫn bỏ rơi tôi theo người khác trong lúc công ty của tôi đang trong gia đoạn làm ăn khó khăn.

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Con dâu mãi không có con khiến mẹ chồng gầy rộc xanh xao, tôi "ngã quỵ" khi phát hiện bí mật bà đang che giấu

Mừng bạn thân sinh quý tử tôi chuyển thẳng 10 triệu, nhận lại tin nhắn trả lời mà tôi "ngã quỵ" vì sự thật kinh hoàng

Vừa về nhà đã thấy vợ quỳ rạp dưới chân osin, tôi "ngã quỵ" khi mất 60 triệu để mua lại bí mật kinh hoàng

Bí ẩn đằng sau thói quen tắm lâu của chồng: Vợ sốc ngất khi biết anh đang dùng nước để che giấu một hành động mờ ám

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/4/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Lột bao gối mẹ chồng đi giặt, tôi "ngã quỵ" thấy tập giấy vạch trần bí mật

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Bí ẩn đằng sau thói quen tắm lâu của chồng: Vợ sốc ngất khi biết anh đang dùng nước để che giấu một hành động mờ ám

Từng hùa theo mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi "ngã quỵ" thấy em bước xuống từ siêu xe

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Ly hôn 10 tháng, một mình lẻ bóng lại bất ngờ "nghén nặng" mang thai, tôi ngã quỵ khi mẹ tiết lộ bí mật về đêm say rượu hôm ấy

Chồng chốt cửa ở lì trong nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào không ngớt, tôi phá cửa xông vào thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Thấy mẹ chồng lén lút giặt đồ lúc 4 giờ sáng, tôi "tức nghẹn" nhìn thứ bà đang vò, cất luôn số tiền định biếu