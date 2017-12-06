Thấy cô em gái nuôi thả rông để lộ bộ ngực ngồn ngộn trước mặt chồng, vợ lẳng lặng bôi thứ đó vào áo lót của cô ta và..

Tâm sự gia đình 06/12/2017 06:55

Trên đời này thứ đáng sợ nhất đối với các bà vợ có lẽ là em gái nuôi hay em gái kết nghĩa của chồng. Mà có lẽ gã đàn ông nào cũng có cho mình 1 vài người em gái không rõ nguồn gốc như vậy.

Làm vợ Long mới hơn 1 năm, Mai không bao giờ ghen tuông vô cớ và luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Thế nhưng dạo gần đây có 1 chuyện khiến cô đau đầu nhức óc.

Bỗng nhiên 1 hôm Long nói:

- Con em nuôi anh ở quê muốn xin lên đây ở nhờ vài hôm để đi học thêm.

Mai giả vờ hỏi lại:

- Em nuôi nào nhỉ?

Long đáp:

- Là con bé Lan đó. Trước anh nói với em rồi con gì. Nó đang đi học thêm kế toán.

Mặc dù rất ghét nhưng Mai không thể nói không được, cô bắt buộc tặc lưỡi đồng ý. Nhưng Mai biết tính Lan là cô gái lẳng lơ và luôn có ý đồ xấu với chồng mình.

Lên đến nơi, Lan chỉ việc đi học về rồi ngồi vào mâm ăn cơm, đến rửa bát cũng nhiều lần không chịu làm. Vì không muốn lời ra tiếng vào nên Mai không thèm chấp cô gái nhà quê đó. Nhưng cứ buổi tối, khi Mai vào trong phòng ngủ, chồng cô ngồi ngoài phòng khách xem bóng đá thì Mai lại nghe tiếng lục đục.

1 hôm, lén mở cửa ra xem thì thấy cô em họ đang thả rông để lộ bộ ngực ngồn ngộn đi qua đi lại trước mặt chồng, cô ta còn nói:

- Để em làm đồ nhậu cho anh đỡ buồn nhé.

Long đáp:

- Không cần đâu, thôi em vào đi ngủ đi, nói to chị Mai lại mất ngủ.

Nhưng Lan vẫn cố tình ngồi đó nói xem bóng đá cùng. Mấy lần liền, thấy cô em họ tỏ thái độ lẳng lơ, Mai giận tím mắt.

Thấy cô em gái nuôi thả rông để lộ bộ ngực ngồn ngộn trước mặt chồng, vợ lẳng lặng bôi thứ đó vào áo lót của cô ta và.. - Ảnh 1
Có phải là chị không? Chị đã làm gì với đống đồ lót của tôi? - Ảnh: Internet

Hôm đó, thấy áo lót của em họ ném trong nhà tắm không thèm mặt, Mai liền bôi mắm tôm để lâu vào áo của cô ta.

Đúng lúc Lan định ra ngoài thì chui vào nhà tắm lấy áo mặc, bỗng dung cô ta hét lên:

- Eo ơi, kinh quá, mùi gì đây?

Nhưng rồi, Lan chạy vào lấy hết số áo lót còn lại, cái nào cũng có mùi thum thủm y chang nhau. Lan tức điên lên, khi đó, Mai mới thản nhiên đi vào rồi nói:

- Sao thế em? Chuyện gì mà lớn giọng trong nhà chị thế?

Lan nhìn chằm chằm chị dâu rồi nói:

- Có phải là chị không? Chị đã làm gì với đống đồ lót của tôi?’

Mai cười khẩy:

-Chẳng phải em không thích mặc đồ lót sao? Thì để lâu nó thối chứ sao nữa. Con gái con nứa lúc nào cũng để trơ trơ thế coi chừng sệ thành mướp đó em.

Lan giận run người:

- Chị…chuyện đó thì liên quan gì đến chị.

Mai lại cười:

- Đừng nghĩ em mồi chài chồng chị mà chị không biết nhé. Em nuôi đừng làm chuyện khốn nạn đó.

Ngay lúc ấy, Long đi làm về, nghe thấy hết mọi chuyện nhưng anh giả vờ như không biết gì. Anh khéo léo ôm lấy vợ rồi nói:

-Vợ ơi, hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau, lát anh dẫn em đi ăn nhà hàng nha, anh chuẩn bị sẵn quà cho em rồi đó.

Mai hôn chụt chồng 1 cái rồi mỉm cười hạnh phúc còn Lan thì tức tối vô cùng. Long nói:

- Dù 3 năm hay 30 năm và cả đời này anh cũng chỉ yêu mình em thôi nên em yên tâm nha.

Câu nói đó ngầm chứng minh cho sự chung thủy của Long cũng như dập tắt ý định của cô em nuôi. Có người chồng như Long, Mai thật cảm thấy mát mặt quá.

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi

Chị dần nhận ra, đợi chờ của chị sẽ đến lúc vô vọng, vô tâm nên anh rồi cũng vô phương. Đàn ông vô tâm rồi, đàn bà sẽ vô vọng. Chị chịu thua, chấp nhận thua, thắng làm gì mà cả đời hiu quạnh, thắng làm chi khi anh chưa từng đủ lòng đủ dạ

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Từ khóa:   vợ cao tay vợ chồng hôn nhân

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