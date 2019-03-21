Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp!

Tâm sự gia đình 21/03/2019 10:57

Đàn bà một đời chồng ơi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai, dù có tổn thương đến mức nào cũng phải kiên cường và xinh đẹp để kiêu hãnh với cuộc đời này. Đừng vì bất cứ lý do gì mà khiến bản thân phải héo úa, tàn phai.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, vẫn có quyền được xinh đẹp và hạnh phúc mà đúng không? Vì vậy đừng dại dột tự chôn vùi thanh xuân của mình. Người này đi, chắc chắn sẽ có người khác đến mang đến hạnh phúc cho bạn.

Thế nên đừng vì quá đau buồn mà bạc đãi bản thân. Hãy sống thật tốt, hãy thật xinh đẹp để cho đối phương biết, không có họ, bạn vẫn có thể sống đàng hoàng tử tế trên cuộc đời này. Không có họ, bạn vẫn xinh đẹp và nở nụ cười tươi mỗi ngày.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp! - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng vẫn có quyền hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ, đừng mãi ngoái nhìn quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai. Có những thứ cố gắng đến mấy cũng sẽ không thay đổi được. Chuyện đã đổ vỡ rồi thì có cố gắng níu kéo cũng chỉ rước thêm buồn phiền.

Tôi có rất nhiều bạn bè là phụ nữ một đời chồng. Nhưng họ vẫn sống tốt, nhiều khi còn sống hạnh phúc hơn cả khi có chồng bên cạnh. Họ là những người trưởng thành và thành đạt. Ai cũng biết tự kiếm tiền và không bao giờ dựa vào nhan sắc để kiếm chác từ bất cứ người đàn ông nào.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp! - Ảnh 2
Hãy như đóa hoa nở rộ lần hai thật kiên cường và xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ trải qua nhiều biến cố, họ suy nghĩ khác hơn rất nhiều. Khi đã cảm nhận đủ đầy tổn thương, phụ nữ sẽ hiểu được tiền nhận từ người khác đến một ngày nào đó sẽ phải đánh đổi lại bằng thứ khác. Hạnh phúc phải do chúng ta tự tạo ra. Muốn hạnh phúc, bạn chỉ có thể dựa vào bản thân chứ không thể nhờ cậy ai.

Đi qua những tháng năm tuổi trẻ, đừng vì một chút buồn phiền ở quá khứ mà vội chấm dứt cuộc đời của mình. Vấp ngã lần đầu là bài học giúp bạn trưởng thành hơn. Chứ không phải là vách ngăn để bạn tự bó buộc bản thân mình.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp! - Ảnh 3
Đừng nhìn lại quá khứ, cũng đừng ám ảnh bởi những nỗi đau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy giống như đóa hoa nhỏ, nở rộ vào thời khắc đẹp đẽ nhất để chống chọi lại những bão giông ngoài kia. Hãy trở thành những người phụ nữ xinh đẹp và kiêu hãnh nhất cuộc đời này. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương. Nếu người này không biết trân trọng bạn thì hãy tìm cho mình một bến đỗ khác.

Một đời chồng thì đã sao, càng mặn mà và từng trải hơn thôi. Nhiều người còn ganh tỵ với sự từng trải của bạn, vậy thì sao bạn lại tự ti về bản thân mình? Nhiều người còn khao khát cuộc sống tự do tự tại như bạn, vậy thì sao phải cảm thấy bản thân mình thật cô đơn?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tổn thương đủ rồi, hãy như đóa hoa nở rộ lần hai kiên cường và xinh đẹp! - Ảnh 4
Hãy sống tốt mỗi ngày và thật hạnh phúc với những gì mình có được - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn vốn không đáng sợ, ở bên cạnh một người nhưng lòng vẫn cảm thấy trống trải mới thật sự là nỗi ám ảnh lớn nhất. Thế nên từ nay hãy gạt bỏ những quan niệm cũ kỹ trong đầu. Đã trải qua đủ đầy tổn thương thì hãy sống thật tốt và hạnh phúc khi còn có thể.

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