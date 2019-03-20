Tâm sự của phụ nữ 50: Hạnh phúc là khi biết đủ mà dừng lại!

Cuộc sống hôn nhân cũng vậy, tôi luôn đòi hỏi chồng con phải theo ý mình. Tôi muốn chồng đi làm về đúng giờ, con phải học hành đàng hoàng, không được chơi game. Có thể nói tôi luôn đặt ra cho cuộc sống của mình những nguyên tắc nghiêm ngặt.

Tôi đã từng rất tham công tiếc việc, chuyện gì cũng ôm vào người. Trong công việc, tôi là người cầu toàn, tất nhiên tôi luôn nỗ lực để kiếm tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình như vậy là đủ mà chỉ luôn muốn có nhiều hơn.

Cô bạn thời đại học của tôi mới phát hiện mình bị ung thư giai đoạn hai. Những ước mơ, dự định của cô ấy bỗng chốc hóa thành hư không. Nằm trên giường bệnh và chấp nhận điều trị từng đợt hóa chất khiến sức khỏe của cô ấy dần yếu đi.

Điều này không chỉ khiến người xung quanh tôi mệt mỏi mà tôi cũng cảm thấy khá vất vả. Đến khi nằm trên giường bệnh, tôi mới nhận ra, chẳng cần gì nhiều mà chỉ cần bản thân có thể khỏe lại nhanh chóng.

Mỗi lần đến thăm, cô ấy đều nói về khoảng thời gian đã buông thả bản thân, chỉ biết chạy theo đồng tiền mà không quan tâm đến sức khỏe. Để bây giờ nằm ở đây rồi mới biết có tiền cũng không thể nào mua được sức khỏe.

Có những thứ tiền không thể mua được - Ảnh minh họa: Internet

Anh bạn thời cấp hai của tôi mới ly thân với vợ được hơn hai tháng nay. Gặp nhau tuần trước, anh ấy than thở về việc không có vợ ở nhà mọi thứ cứ rối tinh rối mù. Tôi hỏi tại sao vợ anh lại có quyết định như vậy.

Anh thở dài rồi nói bản thân tham công tiếc việc ít quan tâm đến đời sống hôn nhân. Con ốm đau, gia đình có chuyện gì cũng do vợ anh một tay vun vén. Cũng vì vậy mà cô ấy cảm thấy mệt mỏi và quyết định ly thân.

Sống ở đời hãy biết đủ để cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Điều này như lời cảnh tỉnh giúp anh nhận ra tiền bạc, địa vị vốn dĩ không quan trọng. Tiền nhiều để làm gì khi quay lưng nhìn lại, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Tiền nhiều để làm gì khi gia đình đã không còn đủ đầy như xưa. Anh đã rất hối hận vì sự tham lam của bản thân mà đánh mất những điều quan trọng.

Chúng ta thường không hài lòng với những gì mình đang có. Ai cũng muốn có nhiều hơn, đạt được những vị trí mà nhiều người không có được. Chúng ta bận chứng tỏ bản thân, bận "mặc cả" với cuộc đời và đánh đổi tuổi xuân để chạy theo đồng tiền, danh lợi.

Hãy biết quý trọng những thứ mình đang có, đừng mơ mộng xa xôi - Ảnh minh họa: Internet

Để rồi khi quay lưng nhìn lại, mọi thứ đã không còn ở nguyên vị trí. Vì vậy từ nay đừng mơ mộng quá nhiều, hãy biết đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Cuộc đời này đừng quá tham lam, nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được. Tiền không cần quá nhiều, chỉ cần đủ xài là được.