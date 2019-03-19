Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương!

Tâm sự gia đình 19/03/2019 15:22

Phụ nữ vốn dĩ mềm yếu, làm sao có thể giữ nổi trái tim đã không còn trọn vẹn của người đàn ông. Làm sao có thể níu giữ một người đã đem lòng yêu thương người đàn bà khác?

“Tại sao lại không níu kéo, mày không nghĩ cho con sao?”, câu hỏi của Nga khiến tôi hơi chạnh lòng. Tôi đã từng níu kéo rồi chứ, đã từng như con dở hơi trong mắt chồng chỉ vì muốn giữ cuộc hôn nhân này. Đã từng đánh ghen, gặp người thứ ba để chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương! - Ảnh 1
Đàn bà mỏng manh không thể giữ nổi trái tim người đã lạc lối - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau những việc đó, tôi chẳng nhận được gì ngoài những lời cay độc của người đàn ông mà mình yêu thương. Anh ấy nói tôi là đồ đàn bà ác độc, không biết giữ thể diện cho chồng. Nói tôi không lo yên phận, xen vào chuyện của đàn ông để làm gì.

Lúc đó tôi mới nhận ra, bản thân cũng yếu đuối, cũng biết tổn thương, cũng cảm thấy đau lòng khi nghe những lời đó từ chồng. Tôi đã từng nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng không phải. Trái tim của phụ nữ vốn dĩ yếu mềm, tôi cũng không ngoại lệ.

Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương! - Ảnh 2
Tôi đã từng cố gắng níu giữ nhưng đến cuối cùng chẳng thể làm được - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, bạn có thể nồng nhiệt đón nhận một người bước vào cuộc đời mình nhưng không thể để người ấy ra đi dễ dàng. Bạn sẽ dùng nước mắt, thậm chí sinh mệnh của mình để đánh đổi chỉ mong người đó ở lại. Nhưng rồi đến cuối cùng, sự yếu mềm của bạn cũng không thể nào giữ nổi trái tim vốn dĩ đã lạc hướng.

Bạn không thể nào kiểm soát được lòng dạ của người đàn ông mà mình yêu thương. Khi đó cách tốt nhất là nên buông bỏ và chấp nhận. Người đã không còn thương mình, níu giữ chỉ khiến bản thân tổn thương. Người đã không còn yêu mình, giữ anh ấy ở nhà giống như giữ ngọn lửa trong tay, càng cầm chặt càng nóng đến bỏng rát.

Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương! - Ảnh 3
Người đã lạc lòng thì có giữ cũng không thể được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã muốn ra đi, có ngàn con ngựa cũng không thể giữ chân anh ấy. Đừng nói đến một người phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao có thể một mình ôm trọn người đã thay lòng. Khi yêu, đàn ông sẽ tìm mọi lý do để ở bên bạn. Còn khi đã hết yêu, anh ấy có trăm phương ngàn kế để rời đi.

Đàn ông thường có mới nới cũ. Nhìn vợ chán rồi, họ lại thích đi tìm những thứ mới lạ hơn. Khi đó dù bạn có làm gì cũng không thể nào kéo họ trở về ngôi nhà của mình. Nếu có trở về, rồi họ cũng sẽ tìm cách rời đi.

Đàn bà mỏng manh làm sao giữ nổi trái tim lạc hướng của người đàn ông mình thương! - Ảnh 4
Đàn bà hãy buông bỏ khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng mải mê giữ chồng. Nếu người đã thay lòng đổi dạ, hãy để họ đi. Về phần bạn, hãy kiêu hãnh sống tốt cuộc đời của mình, đừng dùng cả tuổi xuân chỉ để ôm lấy một bóng hình.

Trái tim đàn ông khi đã đi lạc hướng, khó lòng mà tìm về nơi xuất phát ban đầu. Vì vậy phụ nữ đừng tự lừa dối cũng như tổn thương chính mình. Hãy chấp nhận một điều, người đến kẻ đi là chuyện thường tình ở đời.

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Từ khóa:   đàn bà giữ chồng

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