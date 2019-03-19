Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần!

Tâm sự gia đình 19/03/2019 10:50

Hợp tan là chuyện thường tình ở đời. Nếu đã chọn ly hôn rồi thì đừng tiếc nữa, hãy tập cách sống không có đàn ông bên cạnh, chắc chắn bạn sẽ thoải mái và tự do hơn.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân này vì tôi thương chồng hơn cả sinh mệnh của mình. Nhưng có lẽ, chỉ mình tôi cố gắng thôi vẫn chưa đủ. Anh lạc lòng quá nhiều lần và lỗi của tôi là vẫn chấp nhận tha thứ cho anh, đó là điều khiến tôi đau khổ nhất.

Mẹ tôi khuyên đàn bà nên biết nhẫn nhịn, gia đình êm ấm là quan trọng nhất. Nhưng rồi tôi chẳng thể nào cam chịu thêm được nữa nên đành buông bỏ. 

Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần! - Ảnh 1
Đàn bà ly hôn không cần phải sợ hãi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn đầu sau ly hôn là khoảng thời gian tôi chênh vênh nhất. Anh đẩy hết quyền nuôi con cho tôi, mỗi tháng chỉ cấp dưỡng vài triệu đồng. Tôi phải tìm thêm công việc để làm và một mình nuôi con. Thời gian đó, nhìn đâu tôi cũng thấy anh và nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Tôi còn chẳng dám đi qua những con phố quen thuộc. Chẳng dám ăn món ăn mình thích, chỉ vì sợ nhớ anh. Nhưng rồi thời gian cũng khiến tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Cách để tôi quên người cũ đó là tìm niềm vui bên những mối quan hệ khác.

Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần! - Ảnh 2
Ly hôn rồi thì hãy sống thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đem hình cưới, đồ kỷ niệm cất vào trong ngăn tủ nhỏ, khóa thật chặt để lúc yếu lòng không thể mở ra. Tôi chọn niềm vui bên con và công việc. Thời gian rảnh, lễ lạt thì đưa con đi chơi, tận hưởng một chút. Tiền mình làm ra là để hưởng thụ, không phải sao?

Hồi chưa ly hôn, tôi chi tiêu khá tiết kiệm vì nghĩ chồng làm việc vất vả. Đến nỗi quần áo cũng không dám mua cái mình thích, muốn mua gì đó phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây tôi chẳng phải bận tâm nhiều, thích gì thì cứ mua.

Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần! - Ảnh 3
Cuộc sống không chồng hơi cực nhưng thoải mái hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống không có chồng, cực thì có cực, nhưng đổi lại vô cùng tự do và thoải mái. Những ngày mệt mỏi, tôi không cần nấu cơm, chỉ cần dắt con đi ăn. 

Những ngày rảnh rỗi, tôi đưa con về quê thăm ông bà, ở chơi cả tuần. Ở bên con, tôi có cảm giác như mình trẻ hơn rất nhiều. Còn ở bên chồng, tóc lấm tấm những sợi bạc, lúc nào cũng phập phồng lo lắng rằng mình sẽ bị phản bội.

Tâm sự người đàn bà sau ly hôn: Cuộc sống hơi cực nhưng thoải mái gấp trăm lần! - Ảnh 4
Nếu mệt quá thì buông tay đi cho nhẹ lòng, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên cuộc sống có hơi vất vả về mặt vật chất. Vì ngày đó, anh là trụ cột, tôi chỉ việc ở nhà nội trợ, còn bây giờ tự mình kiếm tiền thì có hơi mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau khi ly hôn.

Phụ nữ ơi, ly hôn không phải là điều đáng sợ. Thế nên nếu đã ly hôn rồi thì hãy sống cho thật tốt, đừng bi quan. 

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