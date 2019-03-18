Những chiêu khiến chồng lúc nào cũng lo sợ mất vợ, phụ nữ nên biết

Phụ nữ yêu 18/03/2019 15:34

Phụ nữ bây giờ đừng sợ mất chồng, đừng lên kế hoạch giữ chồng, hãy làm những điều này để chồng phải tìm cách giữ chân vợ.

Bây giờ, không ít phụ nữ gặp nhau là bàn cách giữ chồng sao cho khéo. Trong khi đó, đàn ông chẳng bận tâm đến việc giữ vợ. Vậy phụ nữ cố gắng giữ chồng để làm gì khi anh ấy không hề sợ mất bạn? Do đó, từ nay hãy sống sao để người ta phải ra sức giữ chân bạn.

Thương bản thân mình

Trách nhiệm của phụ nữ là phải chăm sóc bản thân mình, đó là điều bạn cần phải làm được. Đừng dùng cả thanh xuân của mình để đi cung phụng, quan tâm người khác. Bạn nên nhớ thương mình chưa bao giờ là thừa. Việc chăm chút vẻ bề ngoài của mình không chỉ khiến bạn tự tin hơn mà còn giúp bạn có giá trị nhất định trong lòng chồng.

Những chiêu khiến chồng lúc nào cũng lo sợ mất vợ, phụ nữ nên biết - Ảnh 1
Phụ nữ phải thương lấy mình để đàn ông còn tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn thấy vợ đẹp hơn, anh ấy sẽ cảm thấy lo lắng một ngày vợ ngã vào tay người khác. Thế nên phụ nữ hãy làm đẹp để bản thân sống hạnh phúc và khiến đàn ông phải tìm cách níu giữ.

Khiến chồng ghen ngược

Ghen tuông là gia vị giúp cuộc sống hôn nhân thêm đậm đà, đồng thời giúp bạn khẳng định được giá trị trong lòng đối phương. Tuy nhiên đừng mãi ghen tuông chồng mà hãy để chồng ghen ngược. Phụ nữ khôn ngoan phải để chồng ghen và sợ mất bạn thay vì đi đánh ghen để giữ chồng. 

Những chiêu khiến chồng lúc nào cũng lo sợ mất vợ, phụ nữ nên biết - Ảnh 2
Đôi khi bạn cũng phải khiến chồng ghen ngược để khẳng định giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi "chuyện ấy"

Phụ nữ hãy trở thành geisha trên giường để đàn ông mê mệt. Đàn ông xem trọng chuyện chăn gối nên luôn khao khát người phụ nữ của mình thành thục trong chuyện này. Họ thích nắm thế chủ động nhưng cũng muốn nhìn thấy vợ có những chiêu trò mới lạ ở trên giường.

Những chiêu khiến chồng lúc nào cũng lo sợ mất vợ, phụ nữ nên biết - Ảnh 3
Phụ nữ giỏi 'chuyện ấy' là một lợi thế lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ hãy trau dồi kiến thức để chuyện vợ chồng luôn hòa hợp. Có vậy, anh ấy mới say đắm, nguyện ở bên cả đời không muốn rời xa.

Trở thành người phụ nữ tự chủ, tự lập

Đàn ông thích bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu, nhưng cũng thích nhìn thấy bạn trưởng thành hơn. Họ thích những kiểu người có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào ai.

Những chiêu khiến chồng lúc nào cũng lo sợ mất vợ, phụ nữ nên biết - Ảnh 4
Phụ nữ hãy sống tự lập, tự chủ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình đủ đầy nhất có thể. Đừng nhờ cậy bất cứ ai, cũng đừng để người khác có cơ hội khinh thường, chê bai bạn. Phụ nữ hiện đại hãy sống theo cách mình muốn, đừng dựa dẫm chồng.

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Người chồng có tâm sẽ không để vợ phải một mình làm những điều này

Muốn biết người đàn ông của mình có tâm hay không, chỉ cần để ý đến những việc làm dưới đây của anh ấy là đủ.

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