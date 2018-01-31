Để cứu vãn hôn nhân, thái độ của người ngoại tình rất quan trọng. Họ phải dùng hành động thực tế để chứng minh chứ không phải chỉ nói miệng.

Để duy trì một cuộc hôn nhân quả thực không phải chuyện đơn giản. Khi hôn nhân xuất hiện sự phản bội, có lẽ vì trân trọng mối nhân duyên này, hoặc không nỡ đánh mất những năm tháng tình cảm đã dành cho nhau, hoặc là vì nghĩ tới con cái nên phụ nữ thường ưu tiên lựa chọn níu kéo. Nhưng có một trường hợp, cho dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào cứu vãn được, đó chính là người ngoại tình không hề muốn quay trở về. Cứu vãn hôn nhân phải có sự cố gắng từ hai phía - Ảnh minh họa: Internet Khi hôn nhân xảy ra vấn đề, bạn không khó để biết được nguyên nhân xảy ra là do đâu. Bên cạnh đó, bạn cũng bắt đầu tìm đến sự trợ giúp cũng như học hỏi nhiều điều để vun đắp cho hôn nhân. Đương nhiên khi gia đình lục đục, cả hai đều có trách nhiệm và vấn đề riêng của mình. Vì vậy để cứu vãn hôn nhân cả hai đều phải cố gắng, đặc biệt người phản bội phải nỗ lực hơn nhiều lần.

Nếu như đồng ý đối diện và chấp nhận thực tế, bạn cần phải rõ một điều. Khi người ta đã ngoại tình điều đó đồng nghĩa với việc họ đã buông bỏ tình cảm dành cho bạn. Ngoại tình không phải là chuyện nhất thời hồ đồ. Chúng ta đều đã trưởng thành, ngoại tình là cái gì và sẽ ảnh hưởng thế nào đến hôn nhân chắc chắn ai cũng biết. Vì vậy đừng bao giờ dùng lý do lý trấu để biện minh cho hành vi của mình. Người bị phản bội nên giữ cho mình sự tỉnh táo để quan sát. Bạn cần phải biết rằng như muốn cứu vãn tình cảm, thái độ của người phản bội là điều kiện quan trọng nhất. Đúng vậy, sai lầm không sao cả, nhưng người đó phải biết mình sai và có trách nhiệm với lỗi lầm mình gây ra. Chính vì vậy, để cứu vãn hôn nhân, thái độ của người ngoại tình rất quan trọng. Họ phải dùng hành động thực tế để chứng minh chứ không phải chỉ nói miệng.

Nhưng trên thực tế lại không giống như vậy. Có rất nhiều người bị phản bội tình nguyện một mình cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Họ tìm những khuyết điểm của mình, tự điều chỉnh bản thân, học hỏi nhiều điều để cố gắng níu kéo. Tuy nhiên, điều duy nhất họ không làm là ngồi xuống nói chuyện và hỏi người kia có nhận thức được hành vi của mình không? Đồng thời, họ không biết cách xử lý vấn đề. Để cứu vãn hôn nhân, thái độ của người ngoại tình rất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet Để cứu vớt một cuộc hôn nhân đang bên bờ vực, cả hai nhất định phải có thái độ rõ ràng và quyết tâm. Người ngoại tình sẽ phải cố gắng và nỗ lực cứu vãn hơn nhiều lần. Thực tế, nếu như người ngoại tình thực sự biết nhận lỗi và muốn bù đắp cho bạn thì không cần bạn phải làm gì hết, người kia sẽ chủ động để cứu vãn tình cảm và hôn nhân. Nếu như sau khi ngoại tình, người đó còn cố tình che giấu, lừa gạt, kiếm cớ, bất cần, bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ… Với một người như vậy nếu bạn lãng phí thời gian và sức lực cố gắng níu kéo thì cuối cùng người tổn thương chỉ là bạn mà thôi. Rất nhiều người sau khi bị phản bội không chịu suy nghĩ kỹ. Họ lập tức đi níu kéo mà không biết được rằng thái độ của đối phương là điều quan trọng nhất. Nghiêm trọng hơn, bạn rõ ràng biết được người kia không thể quay đầu nữa nhưng vẫn ép bản thân mình cố gắng để người đó phải cảm động. Thực tế, bạn có thể cảm động trời, cảm động đất chứ không thể cảm động lương tâm của người đó đâu. Đừng bao giờ làm những việc dại dột như vậy nữa. Họ không xứng đáng nhận được tình cảm chân thành từ bạn.

Tình yêu chính là sự bao dung, một điều ấm áp và cũng là một thứ trách nhiệm Tình cảm có thể bồi đắp, khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể dung hòa, hiểu lầm có thể giải thích… Chỉ cần còn có tình yêu, chuyện gì cũng có thể. Một khi tình yêu đã không còn, có cố gắng đến mấy cùng trở thành vô nghĩa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ngoai-tinh-khong-co-dieu-kien-nay-du-co-gang-den-may-nguoi-ton-thuong-van-la-chinh-ban-269937.html