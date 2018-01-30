Tình yêu chính là sự bao dung, một điều ấm áp và cũng là một thứ trách nhiệm

Tình cảm có thể bồi đắp, khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể dung hòa, hiểu lầm có thể giải thích… Chỉ cần còn có tình yêu, chuyện gì cũng có thể. Một khi tình yêu đã không còn, có cố gắng đến mấy cùng trở thành vô nghĩa.

Trên thế giới này không thể nào có hai người sinh ra tính cách đã hoàn toàn giống nhau, chỉ có hai trái tim dung hòa mới có thể gắn kết được với nhau. Mỗi người đều có ưu điểm cũng như khuyết điểm của riêng mình. Nếu không thể chấp nhận khuyết điểm thì bạn cũng không xứng đáng có được tình cảm của người đó. Chỉ cần có tình yêu chuyện gì cũng có thể làm - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu không phải là sự kích thích nhất thời, không phải là lãng mạn ở một thời điểm và càng không thể là sự rung động chốc lát. Nếu chỉ vì những điều này mà nói là tình yêu thì đó thực ra chỉ là tìm kiếm sự mới mẻ.

Tình yêu là bao dung, cũng là một thứ vô cùng ấm áp và còn là một loại trách nhiệm. Một khi đã lựa chọn yêu thì đồng nghĩa bạn phải gánh trách nhiệm trên vai. Trách nhiệm này, bạn sẽ phải dùng cả đời để hoàn thành. Khi bạn đã lựa chọn tình yêu thì hãy có trách nhiệm với tình yêu mà mình đã chọn. Có thể có những lúc bạn sẽ bị xao lòng vì ai đó. Tuy nhiên hãy nhớ rằng bạn đã có người yêu, đừng bao giờ động lòng với người khác nữa. Có thể sau này bạn sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng bạn đã có lựa chọn của mình rồi. Người sau có tốt đến mấy cũng không liên quan gì đến bạn. Cũng có thể sau này bạn sẽ gặp một người khác mà bạn rất yêu, nhưng có thể đến được với nhau hay không thì thật khó nói. Một khi đã buông bỏ người bạn yêu thời điểm này, có lẽ bạn sẽ không có cơ hội quay đầu nữa lại nữa. Một người sống không có trách nhiệm sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo, cả thế giới này sẽ quay lưng lại với họ.

Hãy biết hài lòng với những gì mình có, đừng tham lam để rồi không còn thứ gì trong tay - Ảnh minh họa: Internet Vì sao có những tình yêu rất bình thường nhưng họ vẫn có thể sánh bước cùng nhau đi đến cuối đường? Chẳng phải vì không gặp được người tốt hơn mà là họ biết trân trọng những gì mình đang có. Vì sao có những cặp đôi gặp rất nhiều sóng gió trong tình yêu nhưng vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn? Để làm được điều này, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm mà cả hai dành cho nhau.

Tại sao người đàn bà ngoại tình thường không bao giờ muốn ly hôn? Trong khi đau khổ đến tột cùng, cô lấy điện thoại gọi cho người phụ nữ mà cô hận đến tận xương tủy – người tình của chồng cô.

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