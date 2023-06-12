Sau đêm tân hôn, nghe tận tai thấy tận mắt lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng, tôi làm ngay điều này khiến chồng sững sờ

Tâm sự gia đình 12/06/2023 16:13

Mẹ chồng tôi đi nói xấu tôi khắp nơi, rằng đũa mốc mà đòi mâm son. Tôi làm gì bà cũng không vừa ý, luôn nói con phải làm như thế này thế kia…

Tôi vừa ra trường thì có bầu nên lấy chồng luôn. Chồng tôi đẹp trai, đúng chuẩn công tử nhà giàu, lại còn cao 1m81, còn tôi thì gia đình bình thường, lại chưa nghề ngỗng gì, 3 mét bẻ đôi. Có lẽ vì thế nên khi về làm dâu, tôi bị khinh ra mặt. Mẹ chồng tôi đi nói xấu tôi khắp nơi, rằng đũa mốc mà đòi mâm son. Tôi làm gì bà cũng không vừa ý, luôn nói con phải làm như thế này thế kia…

 

Đã thế, tôi giả vờ ngất. Từ đó, tôi không làm gì nữa, cho bà khỏi chê. Bà đi chợ cơm nước, còn rửa bát dọn dẹp nhà cửa, có cậu em chồng tôi làm. Tôi chỉ ở nhà nằm dưỡng thai. Được cái, bố mẹ chồng cực cưng chiều chồng tôi, lại thêm khi biết tin tôi có thai con trai, ông bà chăm sóc tôi tử tế. Thỉnh thoảng, nghe bà nói đổng này kia, tôi cũng làm ngơ. 

 

Sau đêm tân hôn, nghe tận tai thấy tận mắt lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng, tôi làm ngay điều này khiến chồng sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến ngày sinh, bố mẹ chồng tôi vì quý cháu, nên chọn bệnh viện tốt nhất, ông bà chi trả cả. Tôi lấy cớ yếu nên nằm viện 20 ngày, chứ về nhà, trước sau gì mẹ chồng và tôi cũng bất đồng quan điểm. Đúng là như thế. Khi về nhà, mỗi lúc bà ẵm cháu, bà toàn nói: “Cục vàng của bà lớn lên nhớ giống bố nhé, đừng giống mẹ, có mà bỏ đi con ạ”. Thế là tôi cho mẹ chồng tôi chăm cữ đủ 3 tháng 10 ngày rồi tôi mới về ngoại nửa tháng, xong lại về nhà chồng.  

 

Khi con được 1 năm, tôi đi làm. Vì ông bà quý cháu nên giữ không cho gửi. Ông bà chăm cháu đến tận 4 tuổi, tôi mới dứt khoát cho con đi học. Dù tôi có đi làm, mẹ chồng tôi vẫn bêu riếu "làm lương còn chẳng đủ đổ xăng huống gì nuôi con". Có lẽ, tôi sẽ không thờ ơ với nhà chồng như thế, nếu như không nghe được những câu như thế từ mẹ chồng. Việc nhà, việc cửa, tôi không tham gia một cái gì hết. Tôi cứ làm những gì tôi thích, tôi muốn.  

 

Sau đêm tân hôn, nghe tận tai thấy tận mắt lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng, tôi làm ngay điều này khiến chồng sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi đến lượt cậu em chồng tôi lấy vợ. Mẹ chồng tôi khen xuýt xoa con bé trước mặt mình "con bé xinh xắn, cao ráo, ngoan ngoãn, gia đình học thức". Rồi bà đôn đáo đi tìm nhà cho vợ chồng cậu em. Tôi bàn với chồng, bố mẹ không thích em, thì mình xin ra ở riêng. Vậy là chồng tôi xin ra riêng.

 

Ông bà ban đầu rất bực mình, sau cũng đồng ý. Từ ngày ở riêng, tôi thoải mái hẳn. Còn cô em dâu tôi, cũng chỉ vì hiền lành, ngoan ngoãn, mà bị mẹ chồng tôi bắt nạt. Tất cả cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, con bé phải làm hết. Đến tận ngày trước khi đẻ, con bé vẫn phải rửa bát, nấu cơm. Còn khi vừa đẻ xong, bố mẹ chồng tôi bảo con bé, con về ngoại ở cữ cho thoải mái. Thế là mẹ chồng tôi không chăm cữ con bé ngày nào. Đến khi con bé vừa hết cữ, thì về nhà nội.

 

Sau đêm tân hôn, nghe tận tai thấy tận mắt lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng, tôi làm ngay điều này khiến chồng sững sờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nhà có giỗ, tôi về, tưởng ông bà gọi người làm cỗ, ai ngờ, một mình em dâu làm 4 mâm cỗ. Ăn xong, em dâu vẫn xăm xắn rửa bát. Tôi ung dung cho con ăn. Được một tiếng khen của mẹ chồng, là đảm đang ngoan hiền, mà phải cực như thế, tôi cũng không cần. Mà bố mẹ chồng tôi nào có thực lòng yêu thương con dâu đâu. Điển hình, lẽ ra, vợ chồng cô chú ở với ông bà, chăm sóc ông bà, thì được lòng ông bà. Nhưng không, vì ông bà thương yêu chồng tôi hơn cả, nên khi ông bà có mảnh đất được đền bù 4,5 tỉ, chồng tôi mượn làm ăn, ông bà cũng đưa cả. Cô chú út biết nhưng cũng không nói gì.

 

Đến khi bố chồng tôi ốm nằm viện rồi mất, em dâu tôi chăm sóc tận tình, chu đáo. Thậm chí, còn nói: "Anh chị bận thì cứ để vợ chồng em chăm ông bà". Khi ông mất, mẹ chồng tôi gom giấy tờ nhà cửa, đưa hết cho chồng tôi cất giùm. Chuyện này giấu không cho vợ chồng cô chú biết. Thì ra, ông bà vẫn cổ hủ, vẫn coi con trai lớn là trưởng. Trước lúc bố chồng tôi mất, có dặn mẹ chồng tôi, sau này nhất định gọi trưởng về để thờ cúng. Còn ông bà đã mua sẵn một mảnh đất khác để dành cho con trai thứ.

 

Sau đêm tân hôn, nghe tận tai thấy tận mắt lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng, tôi làm ngay điều này khiến chồng sững sờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều lúc thương vợ chồng em dâu, đặc biệt là em dâu, cứ đâm đầu đảm đang để lấy tiếng với nhà chồng, tôi lắm lúc cũng muốn khuyên, xong nghĩ lại lại thôi. Rồi sau ắt em dâu sẽ biết ông bà đối xử với mình như thế nào. Thà như tôi, biết trước, để đỡ phải gánh nặng. Chỉ tội, cứ đảm đang tháo vát để làm gì. Rồi để đến cuối đời, ông bà có coi dâu là con đâu.

 

Tôi không cổ xúy cho việc bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng muốn khuyên các bạn nữ cứ sống cuộc sống của mình, mặc kệ điều tiếng bên nhà chồng. Nếu cho chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế, không việc gì phải lấy lòng bố mẹ chồng chỉ vì tiếng thơm. Chỉ cần ông bà yêu thương con trai, yêu thương cháu của ông bà là đủ.

 

Nguồn: st

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Tôi chỉ làm một việc, khiến người chồng 'lăng nhăng' cứ khóc lóc xin lỗi không dứt và mong tôi tha thứ cho anh, anh sẽ thay đồi.

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