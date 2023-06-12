Đi làm về, tôi nghe thấy mẹ gào khóc đòi ra khỏi phòng, nhưng vợ nhất quyết không cho, liền quay sang tát vợ, rồi khi mở cánh cửa ra tôi rụng rời tay chân 

Tâm sự gia đình 12/06/2023 09:07

Tôi 'nổi điên' lao vào tát vợ vì nghĩ vợ trong lúc mình vắng nhà lại đối xử với mẹ mình tệ như vậy. Nhưng khi mở cánh cửa ra, tôi liền quay sang ôm vợ khóc nấc.

Đời người sinh ra nào có ai muốn mình phải mang bệnh tật trong người. Nhưng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người lại tự nghiễm nhiêm mắc những căn bệnh không ra đâu vào đâu. Khi con người ta già cả thì lú lẫn rồi gặp một số vấn đề khác không phải là điều lấy làm lạ nữa.

Anh với chị kết hôn đến nay đã được gần 8 năm. Có với nhau hai mặt con chung cuộc sống gia đình khá ấm no và hạnh phúc. Anh là dân công trình quanh năm đi suốt, tháng đến 2 tháng thậm chí là nửa năm anh mới về được 1 lần thăm nhà.

Nhưng vì gia đình cũng không có dư giả gì nên anh cứ phải đi làm xa, một mình chị ở nhà vừa nuôi hai con nhỏ lại còn nuôi cả me già lẩm cẩm. Anh cũng biết mẹ mình có tuổi nên lẩm cẩm từ lâu. Chỉ có điều anh không ngờ mức độ lại trầm trọng đến thế.

Đi làm về, tôi nghe thấy mẹ gào khóc đòi ra khỏi phòng, nhưng vợ nhất quyết không cho, liền quay sang tát vợ, rồi khi mở cánh cửa ra tôi rụng rời tay chân  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã 3 tháng nay anh chưa về nhà, anh cố gắng làm nốt công việc lần này rồi về nhà mở lấy cửa hàng tạp hóa nhỏ cho vợ bán rồi mình kiếm lấy cái nghề phụ mà làm cho gần vợ gần con. Vợ anh biết ý định của anh nên mấy tháng gần đây không nhờ cậy anh điều gì mà lúc nào cũng tự mình xoay sở.

Chỉ có điều chị vẫn giấu về bệnh tình của mẹ chồng để chồng yên tâm làm việc. Vậy mà vừa về đến nhà chưa biết đầu đuôi thế nào anh đã lao tới đánh vợ chỉ vì đứng ở cổng anh đã nghe thấy tiếng mẹ van nài:

- Cho mẹ ra ngoài đi con, cho mẹ ra ngoài đi Hằng ơi.

- Không được đâu mẹ ơi, mẹ mà ra ngoài con không biết phải làm thế nào mất. – anh lao vào chửi vợ:

- Cô, vì tôi không ở nhà mà cô đối xử với mẹ thôi như thế đấy à? Đồ con dâu mất dạy, bất hiếu. – anh tát vợ cái bốp rồi mở cửa ra khi vợ ngăn cản:

- Anh ơi không phải đâu, em không có làm thế mà anh ơi. Anh đừng mở ra mẹ....

- Mẹ, mẹ đi đâu đấy, con đây mà.

Mẹ anh lao ra phăng phăng chạy đến chỗ cho chó ăn rồi ăn ở đó. Con trai đến gần là mẹ cắn, mẹ cấu véo đau điếng. Anh ôm chặt mẹ bế mẹ vào nhà mãi một lúc sau mẹ thiếp đi ngủ thì mới có thể nói chuyện với vợ được. Chị nấc lên nức nở:

Đi làm về, tôi nghe thấy mẹ gào khóc đòi ra khỏi phòng, nhưng vợ nhất quyết không cho, liền quay sang tát vợ, rồi khi mở cánh cửa ra tôi rụng rời tay chân  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em không biết mẹ sao nữa, tự dưng mẹ thay đổi như thế.

- Mẹ thế này lâu chưa em?

- Khoảng 1 tháng nay anh à, tại anh bận công việc cũng không muốn anh lo nghĩ nhiều nên em không dám nói. – anh kéo tay áo vợ lên nhìn thấy đầy những vết cắn, vết bầm tím liền hỏi:

- Những vết bầm tím này là?

- Thỉnh thoảng mẹ cáu mẹ giận chuyện gì là mẹ lại cấu, lại véo em.

- Anh xin lỗi, nãy anh thật sự xin lỗi khi không biết chuyện gì mà đã đánh em – mẹ anh ngủ dậy từ khi nào cũng đi ra nắm tay con dâu:

- Mẹ xin lỗi con, những lúc như thế may mà có con không thì mẹ cũng không biết mình đã làm nên chuyện gì nữa.

- Con không sao đâu ạ, mẹ nhanh khỏe lại là con vui rồi.

Thỉnh thoảng mẹ anh vẫn lại bị lên cơn điên kiểu như thế 1 lần. Anh thương vợ anh quá, thương vô cùng khi chị phải sống chung cái cảnh nghèo với anh. Về làm vợ anh chẳng được ngày nào sống trong đầy đủ sung túc. Anh chỉ biết rằng từ giờ bản thân phải luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn. Chỉ có như thế thì mới có thể bù đắp cho những tổn thương mà người phụ nữ của anh đã phải chịu mà thô

Nửa đêm thức giấc, tôi hoảng loạn khi thấy trên trần nhà xuất hiện một lỗ to đùng, run rẩy ló đầu lên kiểm tra, tôi mém ngừng thở bởi cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm thức giấc, tôi hoảng loạn khi thấy trên trần nhà xuất hiện một lỗ to đùng, run rẩy ló đầu lên kiểm tra, tôi mém ngừng thở bởi cảnh tượng trước mắt

Tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét. Đi kiểm tra, tôi tái xanh mặt khi biết nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 40 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa