Phụ nữ đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã cạn tình

Cứ như thế, bạn quỵ lụy van xin anh ta bỏ nhân tình mà quay về. Tôi giận quá, bảo bạn đừng hạ thấp bản thân mình vì một thằng đàn ông hèn như thế. Bạn bảo, bạn yêu anh ta, nếu không níu kéo anh ta bạn còn cách nào nữa?

Rồi anh ta quay về thật. Gia đình bề ngoài vẫn đầm ấm, nhưng chỉ có bạn mới biết vết thương sâu hoắm trong lòng mình. Ôm lại một người đàn ông từng phản bội cảm giác đau đớn lắm. Giữa những đêm khuya khoắt, nhìn chồng ngủ bạn chảy nước mắt tự tưởng tượng ra cảnh chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình.

Rồi anh ta lại quay lại với ả đàn bà mất nết kia. Bạn tôi không tin, tôi gửi cho bạn tấm hình hai người ngồi ôm ấp nhau trong một quán cà phê mà tôi tình cờ thấy được. Bạn tôi lại khóc, chua xót bẽ bàng cho mình. Tôi hỏi: “Mày còn níu kéo một người đàn ông như vậy để làm gì? Anh ta chỉ thương hại mày thôi. Mày tỉnh lại đi, lòng dạ anh ta thay đổi rồi…”.

Buông bỏ cũng là một cách để đàn bà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, sự phản bội là điều đau đớn nhất trong tình yêu và cả hôn nhân. Thế nhưng, đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã thay lòng. Bởi vì, cho dù anh ta quay lại thì đó cũng chỉ là sự thương hại. Một người đàn ông tử tế, thương yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ đi “ăn vụng” sau lưng.

Lòng người khác mình không giữ được nhưng đàn bà đừng vì lí do đó mà làm quỵ lụy, bế tắc. Không giữ nổi nữa thì từ bỏ. Suy cho cùng lí do để người ta đến với hôn nhân cũng là cầu mong cho bản thân mình an yên, hạnh phúc. Giữ làm gì một người đàn ông bạc bẽo, càng ôm càng khiến mình nhức buốt tận tâm can? Buông bỏ cũng là một cách để đàn bà hạnh phúc!