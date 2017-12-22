Phụ nữ đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã cạn tình

Khi đàn ông phản bội, khó có thể diễn tả hết nỗi đau khổ trong lòng người đàn bà. Không ít người vật vã, khóc lóc để níu kéo người đàn ông đã thay lòng. Nhưng đàn bà à, anh ta quay về không phải vì thức tỉnh mà là thương hại. Mà lòng thương hại, vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu.

Khi chồng ngoại tình, “bắt cá hai tay” hay lên giường với người khác, những người đàn bà thường rất dằn vặt. Tại sao họ làm thế? Tại sao lại phản bội? Anh ấy từng là một người rất tốt, rất chung thủy cơ mà? Nhưng cho dù có tìm ra được câu trả lời thì điều đó cũng chỉ khoét sâu thêm sự tổn thương mà đàn bà đang chịu đựng. Không bao giờ thay đổi được một sự thật phũ phàng rằng lòng dạ của họ đã thay đổi, trái tim họ đã không còn thuộc về mình. Bạn tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn hơn khi biết kẻ ăn nằm với chồng chính là bạn chung của cả hai vợ chồng. Nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi hai con người tàn nhẫn đó qua mặt bạn, lên giường với nhau cả năm trời. Những lần đi ăn uống chung với đám bạn bè, họ diễn kịch giỏi đến mức chưa bao giờ bạn tôi mảy may nghi ngờ.

Dùng nước mắt để níu kéo đàn ông bội bạc, cái mà đàn bà nhận được chỉ là sự thương hại - Ảnh minh họa: Internet Chồng bạn là một người rất đẹp trai, ga lăng vì thế dù anh ta đã có vợ nhưng ra đường vẫn rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Bạn tìm đến tôi, người rũ rượi mất hết sức sống. Bạn bản mất hết niềm tin vào cuộc đời, chỉ muốn chết đi. Tôi bảo: “Nếu mày chết đi thì chúng nó càng có cớ để đến với nhau nhanh hơn. Tội gì vì một thằng đàn ông tồi tệ và một ả đàn bà nhân cách như giẻ rách mà đày đọa bản thân mình”. Bạn tôi có vẻ ngộ ra. Thật tình tôi là người ngoài cuộc nên cũng chỉ biết khuyên bạn bình tĩnh mà giải quyết. Khoảng thời gian sau đó, bạn tôi khóc hết nước mắt để níu kéo chồng. Những đêm anh ta về muộn, bạn vẫn ngồi chờ thâu đêm. Vẫn nấu những món ăn ngon lành, nóng sốt đợi anh ta về. Và đau đớn hơn, có lần biết chồng vừa đi nhà nghỉ với con kia về, bạn khóc lóc, năn nỉ: “Xin anh vì cái gia đình này mà nghĩ lại. Em yêu anh, em rất cần anh nếu không có anh em không sống nổi…”.

Cứ như thế, bạn quỵ lụy van xin anh ta bỏ nhân tình mà quay về. Tôi giận quá, bảo bạn đừng hạ thấp bản thân mình vì một thằng đàn ông hèn như thế. Bạn bảo, bạn yêu anh ta, nếu không níu kéo anh ta bạn còn cách nào nữa? Rồi anh ta quay về thật. Gia đình bề ngoài vẫn đầm ấm, nhưng chỉ có bạn mới biết vết thương sâu hoắm trong lòng mình. Ôm lại một người đàn ông từng phản bội cảm giác đau đớn lắm. Giữa những đêm khuya khoắt, nhìn chồng ngủ bạn chảy nước mắt tự tưởng tượng ra cảnh chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình. Rồi anh ta lại quay lại với ả đàn bà mất nết kia. Bạn tôi không tin, tôi gửi cho bạn tấm hình hai người ngồi ôm ấp nhau trong một quán cà phê mà tôi tình cờ thấy được. Bạn tôi lại khóc, chua xót bẽ bàng cho mình. Tôi hỏi: “Mày còn níu kéo một người đàn ông như vậy để làm gì? Anh ta chỉ thương hại mày thôi. Mày tỉnh lại đi, lòng dạ anh ta thay đổi rồi…”. Buông bỏ cũng là một cách để đàn bà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, sự phản bội là điều đau đớn nhất trong tình yêu và cả hôn nhân. Thế nhưng, đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã thay lòng. Bởi vì, cho dù anh ta quay lại thì đó cũng chỉ là sự thương hại. Một người đàn ông tử tế, thương yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ đi “ăn vụng” sau lưng. Lòng người khác mình không giữ được nhưng đàn bà đừng vì lí do đó mà làm quỵ lụy, bế tắc. Không giữ nổi nữa thì từ bỏ. Suy cho cùng lí do để người ta đến với hôn nhân cũng là cầu mong cho bản thân mình an yên, hạnh phúc. Giữ làm gì một người đàn ông bạc bẽo, càng ôm càng khiến mình nhức buốt tận tâm can? Buông bỏ cũng là một cách để đàn bà hạnh phúc!

Đàn bà à, đừng tiếc rẻ hạng đàn ông so sánh tình nghĩa trăm năm với tình dục vài giờ Vì một ả đàn bà lẳng lơ mà anh ta đành tâm chà đạp lên tình nghĩa trăm năm của vợ chồng. Chồng Nhi đâu phải là kẻ không biết suy nghĩ. Hay tại những đam mê thể xác khiến anh mụ mị, mất hết lí trí rồi?

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