Đàn bà ngoan ít thôi, hư vừa đủ và biết dừng khi cần thiết

Đàn bà “hư” một chút để giải phóng chính cuộc sống của mình khỏi những quy tắc ràng buộc cứng nhắc. Hãy sống theo ý của mình, tự do làm những gì mình thích và khôn ngoan dừng lại đúng thời điểm giữa những cuộc vui bất tận.

Xã hội hiện đại, các quy chuẩn đạo đức bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Không ai bắt một người đàn bà phải hết mực ngoan ngoãn, chính chuyên. Không ai bắt phụ nữ cần “tam tòng, tứ đức”, tề gia nội trợ, hết sức đảm đang trong căn bếp của mình. Đàn bà ngoan vừa đủ để biết ngoài cuộc đời kia còn có biết bao nhiêu niềm vui. Đàn bà hư một chút có thể đi bar, có thể hút thuốc, thích thì xách xe đi phượt hay tụ tập bạn bè vui chơi suốt đêm. Nói như thế không có nghĩa đàn bà có thả cho mình nuông chiều theo bản năng. Một người đàn bà luôn biết mình đang ở đâu giữa những cuộc chơi bất tận, “hư” một chút thôi nhưng không được để ai phán xét mình “hư hỏng".

Xã hội hiện đại không còn ai có thể ràng buộc cuộc sống của người đàn bà trong những bức tường đầy dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể đi vũ trường, nhảy nhót theo điệu nhạc mà mình vô cùng yêu thích. Quên hết đi những phiền muộn, thả trôi đi hết những mệt nhọc mưu toan. Bạn có quyền đi thâu đêm nhưng tàn cuộc chơi rồi, bạn phải biết về nhà. Buổi sáng ngủ dậy trên chiếc giường sạch sẽ thơm tho của mình chứ không phải ở khách sạn, hay bất kì nhà nghỉ nào. Nếu yêu một người, thích đến điên loạn bạn có thể đến trước mặt mà hét vào mặt anh ta là “em yêu anh”. Nếu đủ bản lĩnh bạn bạn có thể xông tới và ôm hôn anh ta cuồng nhiệt. Nhưng chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Và cho dù anh ta vì thấy bạn quá si mê mà rủ rê bạn đi nhà nghỉ, bạn nên biết nói “Không”. Nơi bạn tìm đến là căn nhà của mình chứ không phải là nhà nghỉ.

Thanh xuân của người đàn bà ngắn ngủi lắm. Thời gian luôn tàn nhẫn với tất cả đàn bà. Cuộc đời gom lại có bao nhiêu niềm vui. Đàn bà ngoan sẽ tiêu hết thanh xuân trong mỏi mòn chờ đợi với bốn bức tường đầy dầu mỡ và hàng trăm giáo điều vây bọc. Còn đàn bà ngoan vừa đủ sẽ bước ra ngoài và rong chơi để không phí hoài thanh xuân. Rong chơi nhưng luôn biết giới hạn, luôn biết khi nào mình cần dừng. Thật ra trong cuộc đời này, rất nhiều người đàn bà đã đi quá giới hạn của những cuộc vui. Và khi đó, họ bị người đời gọi là gái hư. Và hẳn nhiên, sống phóng đãng quá thì tới một lúc nào đó gái hư cũng có lúc ngậm ngùi nhận hậu quả. Xã hội bây giờ, một cô gái quá hiền lành, ngoan ngoãn cũng không phải là thước đo của một phụ nữ hiện đại. Ngoan vừa thôi, hư vừa đủ, biết rong chơi để không phí hoài xuân sắc nhưng luôn biết giới hạn của mình. Đàn bà nhớ nhé, thanh xuân của mình ngắn ngủi lắm, đừng để phí hoài tuổi trẻ.

Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ đến hậu quả mà chỉ để tâm làm sao để có thêm lần nữa Hấp lực của một người đàn bà với một người đàn ông luôn là tình dục. Bởi vậy, khi đủ cám dỗ đàn ông rất dễ sa ngã vào vòng tay của một người đàn bà khác mặc dù trong đầu luôn ý thức được là mình đã có vợ.

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