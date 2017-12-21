Xã hội hiện đại, cám dỗ với đàn ông rất nhiều. Việc ngoại tình dễ xảy ra hơn bao giờ hết. Hàng loạt những điểm giải trí trá hình, những quán hớt tóc "tươi mát", những quán cà phê mà tiếp viên sẵn sàng phục vụ tới bến mọc lên như nấm. Nghĩa là ngoài những ả nhân tình thực sự, còn có rất nhiều đàn bà khác chỉ cần có tiền là sẵn sàng lả lơi mời gọi đàn ông “thưởng thức” cơ thể của mình. Đàn ông một khi lỡ rơi vào mê hồn trận này thì khó lòng mà kiềm chế được dục vọng.

Ai trên đời này cũng đủ lí trí để hiểu rằng, một khi ngoại tình mà bị phát hiện sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Hạnh phúc gia đình tan nát, vợ chồng cãi vã, tệ hại nhất là ly hôn. Vết thương lòng và những nỗi đau mà nó để lại sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng đàn ông, những khi ngụp lặn trong đê mê thể xác có mấy ai đủ tỉnh táo để dừng lại? Đàn ông ăn vụng được một lần, sẽ có lần hai.

Nơi tiếp đối tác thường là ở những nhà hàng sang trọng. Đối tác đa phần là cánh đàn ông nên những bữa ăn, sếp đều chuẩn bị những em chân dài phục vụ. Hễ đối tác thích các em, hợp đồng cũng dễ kí hơn.

Anh đã có vợ con. Vợ anh là một nhân viên văn phòng bình thường, không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Con gái anh 4 tuổi. Cuộc sống gia đình anh tuy không giàu có nhưng cũng tạm ổn. Công việc của anh là trợ lý cho sếp. Tính anh rất cẩn thận, công việc được giao anh đều hoàn thành rất tốt. Mỗi khi sếp kí hợp đồng đều đưa anh xem lại. Anh đọc kĩ từng chữ nên thường phát hiện ra những lổ hổng rất nhỏ mà nếu kí, sau này xảy ra sơ suất sẽ dẫn đến thiệt hại lớn cho công ty. Vì vậy, sếp rất tin tưởng anh, mỗi khi đi tiếp đối tác đều cho anh theo.

Anh theo sếp vài lần, đã bén mùi. Là đàn ông, ai từ chối được khi đàn bà cứ ăn mặc hở hang, khoe ngực khoe mông ngồn ngộn trước mắt? Lần đầu tiên sếp thưởng cho một em chân dài khi kí được một hợp đồng lớn, anh run thật sự. Anh nghĩ mình đã có vợ, anh không muốn phản bội vợ nhưng lại sợ phật lòng sếp. Hơn nữa, em chân dài đã cởi đồ, phơi cơ thể trắng muốt lõa lồ trước mặt, bản năng đàn ông trỗi dậy, anh lao vào ngấu nghiến mà bất chấp tất cả.

Được một lần, rồi có lần hai. Mỗi lần đi kí hợp đồng với sếp, anh đều chờ đợi cái giây phút sếp thưởng cho một em chân dài. Anh như con sói bị nhốt trong cũi giờ mới được sổng chuồng. Anh tha hồ tận hưởng cảm giác đê mê của xác thịt mà bấy lâu nay không hề nghĩ tới.

Đôi lúc sau những giờ phút hoan lạc, anh cũng sợ lỡ vợ mình phát hiện ra thì tiêu đời. Thật tâm anh cũng yêu vợ. Hạng đàn bà ngoài kia đâu ai chính chuyên bằng vợ mình. Thế nhưng, trước những cử chỉ lả lơi, khêu gợi của những ả đó, anh lại tặc lưỡi mà lao vào.

Đàn bà có giác quan rất nhạy cảm. Sự thay đổi dù chỉ một chút ở chồng cũng rất dễ nhận ra. Những lần chồng về khuya, người nồng mùi bia, dấu son môi đỏ chót trên áo anh. Bao nhiêu “bản lĩnh” đàn ông anh đã trút hết ở ngoài nên ái ân với vợ nguội lạnh. Chị biết chắc anh có nhân tình ở ngoài.

Chị theo dõi và rồi chết điếng khi biết anh ăn nằm với hết người đàn bà này đến người khác. Chị tủi nhục và đau đớn vô cùng. Chồng chị vẫn như những gã đàn ông thèm khác nhục dục ngoài kia, vậy mà lâu nay chị vẫn tin tưởng và kính trọng chồng.

Chị ngồi khóc cả đêm. Rồi anh về, cũng nồng mùi bia. Anh vờ quàng tay ôm lấy chị. Chị hất ra và đưa tay tát một cái vào mặt chồng. Đôi mắt chị hằn lên những tia máu giận dữ. Anh nhìn chị hốt hoảng, chưa rõ chuyện gì khiến vợ mình hung dữ tột độ như thế.

Chị đau đớn vô cùng khi phát hiện ra sự thật về chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị gào lên: “Sao anh còn giữ mãi bộ mặt ngây thơ như kẻ vô tội như thế? Tất cả những chuyện anh làm sau lưng, tôi biết hết rồi. Tôi thấy anh hèn lắm…”.

Anh sửng sốt nhìn chị. Bây giờ anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện anh ngủ với gái. Anh níu lấy tay chị: “Em à, đó là công việc thôi. Anh không muốn phật lòng sếp. Vả lại những ả đó chỉ là qua đường, anh vẫn thương con và em…”.

Chị cười chua chát: “Không một người đàn bà nào chấp nhận nổi cái chuyện ra đường ôm hết con này đến con kia rồi về nhà mở miệng ra thương vợ đâu anh. Chấm dứt ở đây đi, tôi tởm lợm thứ đàn ông như anh”.

Nói rồi chị xách vali kéo con ra cổng, bắt xe taxi về nhà ngoại. Còn anh một mình ngồi lại mới thấy cảm thấy hối hận về việc mình làm. Bây giờ mọi thứ đã muộn rồi!