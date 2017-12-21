Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ đến hậu quả mà chỉ để tâm làm sao để có thêm lần nữa

Tâm sự gia đình 21/12/2017 09:27

Hấp lực của một người đàn bà với một người đàn ông luôn là tình dục. Bởi vậy, khi đủ cám dỗ đàn ông rất dễ sa ngã vào vòng tay của một người đàn bà khác mặc dù trong đầu luôn ý thức được là mình đã có vợ.

Ai trên đời này cũng đủ lí trí để hiểu rằng, một khi ngoại tình mà bị phát hiện sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Hạnh phúc gia đình tan nát, vợ chồng cãi vã, tệ hại nhất là ly hôn. Vết thương lòng và những nỗi đau mà nó để lại sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng đàn ông, những khi ngụp lặn trong đê mê thể xác có mấy ai đủ tỉnh táo để dừng lại? Đàn ông ăn vụng được một lần, sẽ có lần hai.

Xã hội hiện đại, cám dỗ với đàn ông rất nhiều. Việc ngoại tình dễ xảy ra hơn bao giờ hết. Hàng loạt những điểm giải trí trá hình, những quán hớt tóc "tươi mát", những quán cà phê mà tiếp viên sẵn sàng phục vụ tới bến mọc lên như nấm. Nghĩa là ngoài những ả nhân tình thực sự, còn có rất nhiều đàn bà khác chỉ cần có tiền là sẵn sàng lả lơi mời gọi đàn ông “thưởng thức” cơ thể của mình. Đàn ông một khi lỡ rơi vào mê hồn trận này thì khó lòng mà kiềm chế được dục vọng.

Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ đến hậu quả mà chỉ để tâm làm sao để có thêm lần nữa - Ảnh 1
Đàn ông khi ngoại tình thường bất chấp hậu quả về sau - Ảnh minh họa: Internet

Anh đã có vợ con. Vợ anh là một nhân viên văn phòng bình thường, không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Con gái anh 4 tuổi. Cuộc sống gia đình anh tuy không giàu có nhưng cũng tạm ổn. Công việc của anh là trợ lý cho sếp. Tính anh rất cẩn thận, công việc được giao anh đều hoàn thành rất tốt. Mỗi khi sếp kí hợp đồng đều đưa anh xem lại. Anh đọc kĩ từng chữ nên thường phát hiện ra những lổ hổng rất nhỏ mà nếu kí, sau này xảy ra sơ suất sẽ dẫn đến thiệt hại lớn cho công ty. Vì vậy, sếp rất tin tưởng anh, mỗi khi đi tiếp đối tác đều cho anh theo.

Nơi tiếp đối tác thường là ở những nhà hàng sang trọng. Đối tác đa phần là cánh đàn ông nên những bữa ăn, sếp đều chuẩn bị những em chân dài phục vụ. Hễ đối tác thích các em, hợp đồng cũng dễ kí hơn.

Anh theo sếp vài lần, đã bén mùi. Là đàn ông, ai từ chối được khi đàn bà cứ ăn mặc hở hang, khoe ngực khoe mông ngồn ngộn trước mắt? Lần đầu tiên sếp thưởng cho một em chân dài khi kí được một hợp đồng lớn, anh run thật sự. Anh nghĩ mình đã có vợ, anh không muốn phản bội vợ nhưng lại sợ phật lòng sếp. Hơn nữa, em chân dài đã cởi đồ, phơi cơ thể trắng muốt lõa lồ trước mặt, bản năng đàn ông trỗi dậy, anh lao vào ngấu nghiến mà bất chấp tất cả.

Được một lần, rồi có lần hai. Mỗi lần đi kí hợp đồng với sếp, anh đều chờ đợi cái giây phút sếp thưởng cho một em chân dài. Anh như con sói bị nhốt trong cũi giờ mới được sổng chuồng. Anh tha hồ tận hưởng cảm giác đê mê của xác thịt mà bấy lâu nay không hề nghĩ tới.

Đôi lúc sau những giờ phút hoan lạc, anh cũng sợ lỡ vợ mình phát hiện ra thì tiêu đời. Thật tâm anh cũng yêu vợ. Hạng đàn bà ngoài kia đâu ai chính chuyên bằng vợ mình. Thế nhưng, trước những cử chỉ lả lơi, khêu gợi của những ả đó, anh lại tặc lưỡi mà lao vào.

Đàn bà có giác quan rất nhạy cảm. Sự thay đổi dù chỉ một chút ở chồng cũng rất dễ nhận ra. Những lần chồng về khuya, người nồng mùi bia, dấu son môi đỏ chót trên áo anh. Bao nhiêu “bản lĩnh” đàn ông anh đã trút hết ở ngoài nên ái ân với vợ nguội lạnh. Chị biết chắc anh có nhân tình ở ngoài.

Chị theo dõi và rồi chết điếng khi biết anh ăn nằm với hết người đàn bà này đến người khác. Chị tủi nhục và đau đớn vô cùng. Chồng chị vẫn như những gã đàn ông thèm khác nhục dục ngoài kia, vậy mà lâu nay chị vẫn tin tưởng và kính trọng chồng.

Chị ngồi khóc cả đêm. Rồi anh về, cũng nồng mùi bia. Anh vờ quàng tay ôm lấy chị. Chị hất ra và đưa tay tát một cái vào mặt chồng. Đôi mắt chị hằn lên những tia máu giận dữ. Anh nhìn chị hốt hoảng, chưa rõ chuyện gì khiến vợ mình hung dữ tột độ như thế.

Đàn ông ngoại tình thường không nghĩ đến hậu quả mà chỉ để tâm làm sao để có thêm lần nữa - Ảnh 2
Chị đau đớn vô cùng khi phát hiện ra sự thật về chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị gào lên: “Sao anh còn giữ mãi bộ mặt ngây thơ như kẻ vô tội như thế? Tất cả những chuyện anh làm sau lưng, tôi biết hết rồi. Tôi thấy anh hèn lắm…”.

Anh sửng sốt nhìn chị. Bây giờ anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện anh ngủ với gái. Anh níu lấy tay chị: “Em à, đó là công việc thôi. Anh không muốn phật lòng sếp. Vả lại những ả đó chỉ là qua đường, anh vẫn thương con và em…”.

Chị cười chua chát: “Không một người đàn bà nào chấp nhận nổi cái chuyện ra đường ôm hết con này đến con kia rồi về nhà mở miệng ra thương vợ đâu anh. Chấm dứt ở đây đi, tôi tởm lợm thứ đàn ông như anh”.

Nói rồi chị xách vali kéo con ra cổng, bắt xe taxi về nhà ngoại. Còn anh một mình ngồi lại mới thấy cảm thấy hối hận về việc mình làm. Bây giờ mọi thứ đã muộn rồi!

Đàn ông cần tiền còn đàn bà lại cần đàn ông

Đàn ông cần tiền còn đàn bà lại cần đàn ông

Trên đời này, đàn ông có nhiều tiền ai mà không thích. Nhiều phụ nữ suy nghĩ rằng chỉ cần lấy một người đàn ông giàu có là mặc nhiên cả đời mình sẽ ăn sung mặc sướng, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng đàn bà nên nhớ rằng, cái gì mua được bằng tiền luôn có hạn sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình hậu quả của ngoại tình đàn ông đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 37 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 37 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới