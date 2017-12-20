Đàn ông cần tiền còn đàn bà lại cần đàn ông

Tâm sự gia đình 20/12/2017 10:36

Trên đời này, đàn ông có nhiều tiền ai mà không thích. Nhiều phụ nữ suy nghĩ rằng chỉ cần lấy một người đàn ông giàu có là mặc nhiên cả đời mình sẽ ăn sung mặc sướng, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng đàn bà nên nhớ rằng, cái gì mua được bằng tiền luôn có hạn sử dụng.

Trong xã hội hiện đại, một người có tiền luôn có tiếng nói cao hơn người khác. Tiền rất cần cho cuộc sống và cho mọi mối quan hệ. Vậy phải chăng, chỉ cần lấy một người đàn ông nhiều tiền cuộc đời đàn bà sẽ sung sướng? Không hẳn vậy, bởi vì tiền đó là tiền của chồng chứ không phải của chính tay đàn bà làm nên. Mà thứ gì không phải của mình, nay có mai mất là chuyện rất dễ xảy ra.

Chị họ tôi quen được một anh chàng rất đẹp trai, giàu có. Quả thật nhà anh giàu lắm, suốt ngày tôi chả thấy anh làm gì chỉ lái xe xịn đi tới những chỗ xa hoa, sang trọng tiêu tiền. Anh để ý đến chị tôi bởi chị rất đẹp. Chị có một làn da trắng như sứ, gương mặt xinh xắn cùng má lúm đồng tiền khiến bao nhiêu gã đàn ông ngây ngất. Có biết bao chàng trai trồng cây si trước nhà, họ tìm mọi cách để chinh phục người đẹp nhưng chị tôi lại lựa chọn anh bởi vì anh giàu.

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Chị chọn anh bởi vì anh rất giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo, được ngồi trên chiếc xe xịn cả tỷ bạc, ăn những bữa ăn cả triệu đồng mới thấy đời sung sướng. Chị không chịu được khổ. Đàn ông chỉ cần có tiền, còn những thứ khác chỉ cần có tiền là bù đắp được hết. Chị quan niệm như vậy nên lao vào anh như con thiêu thân. Anh ta thì hết sức chiều chuộng chị, tặng những món quà đắt đỏ, những món trang sức quý giá.

Rồi họ đám cưới. Tôi chưa bao giờ thấy một đám cưới nào lớn như vậy. Lễ đường đầy hoa tươi, nhà hàng sang trọng và những món ăn cực kì đắt đỏ. Nhìn chị họ tôi xúng xính trong bộ váy cưới mà trước đó chị khoe cả chục triệu mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi thầm ước ao ngày nào đó cũng cưới được một người giàu có như chồng chị.

Cưới về, chỉ hai tháng sau chị có thai. Nhan sắc chị tụt dốc không phanh. Da nổi mụn, mũi to ra. Chồng chị đi bar biền biệt tối ngày. Những đêm mệt mỏi nằm ngủ một mình trong căn phòng còn chồng đi chơi thâu đêm, chị mới bắt đầu hối hận về sự lựa chọn của mình. Đúng là anh ta có tiền nhưng ngoài tiền ra anh ta đâu còn gì khác. Không hề quan tâm, yêu thương vợ. Vợ có thai cũng mặc kệ, anh vung tiền ăn chơi trác táng.

Một bữa, chị tình cờ nhìn thấy anh lái xe xịn chở một em chân dài, ăn mặc hở hang lướt qua trước mặt chị. Chị nghe nghẹn đắng. Về hỏi chồng, anh ta trả lời gọn lỏn: “Ủa, giờ nằm ngủ trên đống tiền của nhà tôi cô còn muốn gì nữa. Hay ăn trắng mặc trơn sung sướng quá giờ rửng mỡ. Có vợ chứ có phải ở tù đâu mà không cho người ta đi ăn chơi. Khó chịu quá thì ly dị chứ tôi quen cuộc sống như vậy rồi…”.

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Anh từ trước đến nay vẫn y như vậy, chì có điều vì tiền làm cho lóa mắt mà chị không lường hết hậu quả khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà khóc. Anh trước kia và anh bây giờ vẫn y như vậy thôi. Có chăng là chị bị cái vỏ bọc thiếu gia nhiều tiền của anh làm cho lóa mắt mà không suy nghĩ thấu đáo được mất khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân.

Đàn bà à, mọi thứ trên cuộc đời này mua được bằng tiền thì cũng phải trả giá. Không ai nuôi bạn không công, vậy nên đừng nghĩ cưới một người chồng giàu có mình mặc nhiên ăn sung mặc sướng cả đời. Xã hội này, thứ mà đàn bà có thể dựa dẫm không phải là đàn ông mà là tiền. Tiền do chính đôi bàn tay của mình làm nên.

Chỉ khi bạn kiếm ra được tiền, bạn mới có thể ngẩng mặt lên với xã hội. Có tiền, đàn bà mới có quyền ăn, quyền nói, quyền quyết định cuộc đời của mình. Bằng không, cưới một người chồng giàu, nếu không làm ra tiền thì hai tiếng “ăn bám” bạn tự đeo vào cổ. Tiền của mình dù ít dù nhiều cũng là một bức tường vững chãi cho đàn bà dựa vào.

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