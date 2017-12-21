Nhi và Nam cưới nhau được ba năm rồi. Họ có một khoảng thời gian yêu nhau rất lâu rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhi yêu Nam bằng tất cả thanh xuân, bằng nồng nhiệt của trái tim người đàn bà si mê. Chồng cô tuy không quá hoàn hảo nhưng luôn là một điểm tựa vô cùng vững chắc cho Nhi. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua khi cô sinh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, dễ thương.

Điểm yếu của đàn bà là nhẹ dạ cả tin. Khi yêu thì yêu đến cạn kiệt lòng mình, nhiều lúc tin tưởng đến mức mù quáng. Nhiều gã đàn ông nắm được nhược điểm này nên trên môi cứ thề thốt yêu đương mà mắt lại cứ dáo dác nhìn người đàn bà khác.

Nhi biết mình đã quá chủ quan. Ả hàng xóm là một người đàn bà rất lẳng lơ. Chắc là ả mồi chài, quyến rũ chồng cô. Cũng vì cái thói lẳng lơ ấy mà chồng đã bỏ ả. Sau giây phút hờn ghen Nhi bình tĩnh suy nghĩ và mong chồng hối cãi mà quay trở về với mình. Chồng Nhi sau khi quanh co chối cãi cũng lí nhí thừa nhận ngoại tình. Anh ta hứa sẽ thay đổi, sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ả hàng xóm đó.

Rồi Nhi phát hiện chồng mình qua lại thân thiết với ả hàng xóm. Ả này vừa ly dị chồng cách đây không lâu. Nhiều lần ả sang mượn cái này, cái kia rồi thỉnh thoảng nhờ Nam sang giúp sửa ống nước, cái cầu chì. Cô nghĩ hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau cũng bình thường. Ai ngờ, sau những lần nhờ vả, giúp đỡ đó hai người đưa nhau lên giường lúc nào không hay.

Nhưng mà đàn ông một khi đã lên giường với đàn bà thì khó cưỡng lại lắm. Ả hàng xóm vẫn cứ nhắn tin nhớ nhung, yêu đương với anh. Nói rằng cô ta cô đơn và cần lắm một người chia sẻ vỗ về. Anh ta xiêu lòng lại dắt nhau đi nhà nghỉ với ả. Sợ vợ biết, Nam cố ý hẹn hò những nơi thật xa, chọn những nhà nghỉ tận ngoại thành.

Rồi Nhi cũng phát hiện ra chồng vẫn qua lại và ăn nằm với ả hàng xóm. Nhi chết điếng, nước mắt cứ ào ào chảy ra không cách nào kiềm lại được. Sao chồng Nhi có thể lú lẫn, hồ đồ đến mức ấy? Vì một ả đàn bà lẳng lơ mà đành tâm chà đạp lên tình nghĩa trăm năm của vợ chồng. Chồng Nhi đâu phải là kẻ không biết suy nghĩ. Hay tại những đam mê thể xác khiến anh mụ mị, mất hết lí trí rồi?

Chiều hôm đó, Nam hẹn với ả hàng xóm đi nhà nghỉ. Nhi nhờ em trai chạy xe theo sau. Khi hai người trần truồng rên xiết trong phòng, Nhi xông vào. Không phải cô ham hố gì cái màn đánh ghen hả hê này, chỉ là cô muốn bắt quả tang tại trận cho chồng mình hết chối cãi. Nam hoảng hốt, há hốc mồm nhìn Nhi. Cô không thèm đánh ghen, không thèm khóc lóc chỉ nhổ lại một bãi nước bọt rồi quay lưng đi.

Đàn bà à, giữ làm người chồng vì tình dục mà vứt bỏ người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Giờ thì cô không còn phải hoài nghi tự hỏi chồng mình là người thế nào nữa. Chính anh ta đã chọn ả đàn bà đến với anh vì tình dục chứ không phải người bạn trăm năm của cuộc đời mình. Cô đã chừa cho anh ta một cánh cửa, tha thứ cái tội ngoại tình. Nhưng anh ta không hề biết hối cãi, đã sai lại càng sai hơn. Vậy thì, không còn lí do gì để cô tiếp tục níu kéo hạnh phúc vợ chồng mà cô đã từng nghĩ là cả cuộc đời mình.

Nhi viết đơn ly hôn, rồi bế con ra ngoài. Để anh ta tha hồ sống với thứ tình cảm đầy nhục dục thể xác kia. Cô biết, đời mình phía trước hẳn sẽ rất chông gai nhưng thà như thế còn hơn suốt cuộc đời giam hãm mình trong một mối quan hệ dối lừa.