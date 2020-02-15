Phụ nữ còn yêu sẽ níu kéo nhưng hết yêu sẽ tuyệt tình vô cùng

Chị âm thầm lên kế hoạch ly hôn. Anh ta đến với chị bằng hai bàn tay trắng thì sẽ ra đi y như thế. Bề ngoài chị làm như chẳng có chuyện gì nhưng mọi tài sản, nhà cửa đều sang tên của chị. Đàn bà còn yêu sẽ còn níu kéo nhưng đàn bà hết yêu thì tuyệt tình vô cùng.

Đàn bà khi yêu thường dốc cạn những gì mình có. Trở thành mẹ, thành vợ người đàn bà hy sinh và ra sức vun vén cho gia đình. Nhưng nhiều khi, cái mà đàn bà nhận được chỉ toàn là phản bội và đắng chát. Biết rằng khóc lóc và níu kéo không khiến người chồng thay đổi, người đàn bà hết yêu trở nên tuyệt tình, nhẫn tâm đến vô cùng. Chị là người đồng hành, nâng đỡ để chồng có được sự nghiệp như hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Chị là một người đàn bà đẹp, sắc sảo và thành đạt. Người ta nói rằng cuộc đời này ưu ái cho chị lắm khi dường như chị có tất cả những thứ mà một người đàn bà mong muốn: Sắc đẹp, sự nghiệp, một người chồng lịch lãm và hai đứa con ngoan. Thế nhưng, đâu ai biết rằng ban đêm, trút bỏ phấn son và mặt nạ của một người thành đạt chị đối diện với chính mình và thấy cô đơn đến vô cùng. Nhìn đồng hồ 1 giờ sáng, chồng chị vẫn chưa về. Chị biết chắc giờ này anh ta đang say sưa ở một quán nhậu nào đấy hoặc đi với một người đàn bà khác. Chị biết chồng mình có máu trăng hoa và đã từng phát hiện chồng ngoại tình.

Ngày lấy chị, anh ta đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng. Chị vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng chị ái mộ cái tài, cái chí của một người đàn ông lớn lên trong nghèo khó. Chị không chê bai mà còn nâng đỡ, đồng hành để người đàn ông mình yêu gây dựng sự nghiệp. Rồi đám cưới diễn ra, hai đứa con lần lượt ra đời. Với chị như vậy đã là hạnh phúc rồi. Chị đau đớn khi biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Rồi chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Chị đau đớn đã ngã quỵ, chìm trong u uất tưởng chừng chẳng vượt qua được. Nhưng vì 2 đứa con, chị gạt nước mắt tha thứ. Anh chồng thề thốt thay đổi, hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm nhưng bản tính trăng hoa đã ngấm vào máu thì không cách nào thay đổi được. Anh ta vẫn lén lút ăn vụng sau lưng vợ.

Chiều nay, có người lại gửi cho chị mấy tấm hình chồng chị đang ôm ấp cô nhân tình vào khách sạn. Tim chị dội lên nghe đau điếng. Chị ngồi nhìn người đàn bà trong gương. Cái chị cần ở người đàn ông ấy đâu có gì ngoài sự chung thủy và một bờ vai vững chãi cho chị tựa vào. Bao nhiêu lần, chị cũng đã chừa một cửa cho anh ta quay về. Thế nhưng, anh ta vẫn nhẫn tâm chà đạp trái tim chị hết lần này đến lần khác. Chị đủ nhẫn tâm, đủ mạnh mẽ để buông bỏ một người chồng bội bạc như vậy. Chị khiến chồng phải ra đi tay trắng - Ảnh minh họa: Internet Chị âm thầm lên kế hoạch ly hôn và trả thù người chồng ngoại tình. Anh ta đến với chị bằng hai bàn tay trắng thì sẽ ra đi y như thế. Bề ngoài chị vẫn làm như chẳng có chuyện gì nhưng mọi tài sản, nhà cửa đều sang tên của chị. Cho đến một ngày, chị ném vào chồng lá đơn ly hôn đã kí sẵn và bảo anh ta dọn ra khỏi nhà. Chồng chị sững sờ, đau đớn. Anh ta van lơn, cầu xin chị tha thứ nhưng chị cự tuyệt. Chị bảo rằng mình không phải là người đàn bà ngu ngốc để chồng lừa dối hết lần này đến lần khác. Đàn bà còn yêu sẽ còn níu kéo nhưng khi hết yêu sẽ nhẫn tâm và tuyệt tình như thế.

Vì thiếu tin tưởng vào đàn ông nên phụ nữ lựa chọn sống độc thân ngày càng nhiều Đàn bà lấy chồng được 5 năm, mười năm mấy ai có thể tự tin mà nói một câu rằng: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc”? Đàn ông bây giờ không chắc có thể đem đến cho vợ hạnh phúc nên phụ nữ độc thân ngày càng nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-con-yeu-se-niu-keo-nhung-het-yeu-se-tuyet-tinh-vo-cung-351018.html