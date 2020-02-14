Tôi có một người bạn hơn mình vài tuổi. Chị có chồng giàu sang, hai đứa con đã lớn đi du học. Chị rất kín tiếng trong chuyện riêng tư nên tôi ít khi biết được cuộc sống của chị. Vẫn nghĩ rằng bạn mình sống trong sự sung túc mà bất cứ người đàn bà nào cũng ao ước. Trong một lần cùng nhau du lịch xa với đám bạn, chúng tôi ở chung phòng khách sạn. Đêm ấy, bạn kể cho tôi nghe về cuộc đời của bạn. Bạn bảo, cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy mà nếu không cứng lòng trước cám dỗ thì đàn bà không có cơ hội quay đầu.

Nhiều người đàn bà ngoại tình , đôi khi lầm lẫn giữa cái gọi là tình yêu và những cám dỗ tầm thường. Nắm được hạnh phúc trong tay nhiều người lại không trân trọng, những cám dỗ khiến đàn bà đi sai đường. Nếu không vượt qua được, không thể xác định được điều gì quan trọng nhất để giữ gìn thì đàn bà sẽ đánh mất tất cả.

Chồng bạn sống vô tâm và hời hợt với vợ con. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến những dự án, đến công việc. Hiếm khi bữa cơm gia đình có mặt anh. Nhiều khi đang ăn, công ty có chuyện anh cũng vội vã đi. Bạn biết, không thể trách anh vì công việc gia đình chỉ mình anh gánh vác. Nhưng tự sâu trong thâm tâm bạn vẫn khao khát có được sự quan tâm, những hạnh phúc giản dị. Bạn là người đàn bà cô đơn vô cùng.

Chồng bạn kinh doanh nên rất giàu có. Bạn có xe hơi, nhà lầu, có chồng bạn chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Bạn sung sướng, điều đó đúng nhưng thâm tâm bạn vẫn thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng cho cuộc hôn nhân của mình. Để đổi lại sự giàu sang, chồng bạn không có thời gian cho gia đình. Đi du lịch, mua sắm mãi cũng chán khi những điều đó thiếu vắng chồng. Bạn đâm ra buồn chán.

Rồi bạn sa ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Anh này rất trẻ, một lần đã đưa bạn vào viện khi bạn té xe trên đường. Một vài lần mời ăn cơm, uống cà phê để cảm ơn bạn như bị cuốn vào người đàn ông đó. Anh này rất biết quan tâm và lấy lòng phụ nữ. Một vài sự quan tâm nhỏ nhặt cũng khiến bạn cảm động đến chảy nước mắt. Đã lâu lắm rồi, không có người đàn ông nào chúc bạn ngủ ngon, nhắc bạn mặc thêm áo vì hôm nay trời trở lạnh…

Bạn lao vào tình yêu với người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn như yêu thêm lần nữa, lao vào tình yêu với người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi. Anh ta thực ra thua xa chồng bạn về mọi thứ, công việc lại bấp bênh không ổn định. Nhưng bạn cần gì tiền khi đã có quá nhiều. Bạn dùng tiền của chồng thuê cho anh ta một căn hộ cao cấp, coi như là chốn hạnh phúc để hai người gặp gỡ. Bạn không tiếc tiền mua xe, mua đồng hồ, những vật dụng đắt tiền và cho anh ta tiền tiêu xài thoải mái.

Ngược lại, anh ta cũng ra sức chiều chuộng, quan tâm và cung phụng bạn hết mực. Bạn ngỡ đó là tình yêu, đó là những sự quan tâm xuất phát từ tâm. Bạn đâu biết rằng anh ta đến với bạn là có mục đích. Biết bạn là vợ của một giám đốc có tiếng, giàu có anh ta lập sẵn một kế hoạch để tán tỉnh rồi chinh phục bạn. Bạn cũng như một con nai tơ trước một con sói sành đời ma mãnh. Rồi anh ta giả vờ khóc lóc khi nói rằng mẹ ở quê bệnh nặng, phải cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật. Bạn không ngại ngần rút sổ tiết kiệm mà đưa. Sau khi nhận tiền, anh ta cao bay xa chạy. Lúc ấy bạn mới bẽ bàng nhận ra mình bị lừa.

Bạn đã đánh mất đi hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn làm giám đốc một công ty lớn, không quá khó để anh nhận ra vợ mình có nhân tình. Anh không làm ầm ĩ, không mở miệng oán trách, anh lặng lẽ để lại tờ giấy ly hôn đã kí sẵn trên bàn. Anh cũng không bội bạc đến mức khiến bạn ra đi với hai bàn tay trắng, anh để lại một sổ tiết kiệm với một số tiền.

Kể xong, tôi thấy bạn lau vội dòng nước mắt đang chảy ra. Chồng bạn không phải là một người đàn ông tệ. Một người chồng giỏi giang đồng nghĩa với việc anh ta phải bận rộn và không có thời gian cho gia đình. Bạn mù quáng nhất thời, khi nhận ra điều đó thì bạn đã đánh mất hạnh phúc của mình. Bây giờ ân hận đã quá muộn màng!